4K Vs 8K Smart TV: जानिए दोनों में क्या है फर्क और किसे खरीदने में है आपका फायदा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 4K टीवी में 83 लाख, 8K में 3.3 करोड़ पिक्सल होते हैं।

8K का असली फायदा बड़ी स्क्रीन पर ही दिखता है।

वर्तमान में 8K कंटेंट बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध है।

8K टीवी 4K मॉडल से काफी महंगे होते हैं।

4K Vs 8K Smart TV: आजकल स्मार्ट टीवी खरीदते समय लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि 4K टीवी लें या 8K टीवी. बाजार में दोनों तरह के टीवी उपलब्ध हैं और कंपनियां 8K को भविष्य की तकनीक बताकर प्रमोट कर रही हैं. लेकिन क्या वास्तव में 8K टीवी खरीदना फायदे का सौदा है या फिर 4K टीवी ही बेहतर विकल्प साबित हो सकता है? आइए विस्तार से समझते हैं.

क्या होता है 4K और 8K रिजॉल्यूशन?

टीवी की स्क्रीन पर दिखने वाली तस्वीर लाखों छोटे-छोटे पिक्सल से मिलकर बनती है. जितने ज्यादा पिक्सल होंगे तस्वीर उतनी ही ज्यादा साफ और डिटेल्ड दिखाई देगी.

4K टीवी में लगभग 3840×2160 पिक्सल होते हैं यानी करीब 83 लाख पिक्सल. वहीं 8K टीवी में 7680×4320 पिक्सल होते हैं, जो 4K के मुकाबले चार गुना ज्यादा और करीब 3.3 करोड़ पिक्सल के बराबर हैं. सरल भाषा में कहें तो 8K टीवी अधिक शार्प और डिटेल्ड तस्वीर दिखाने की क्षमता रखता है.

तस्वीर की क्वालिटी में कितना अंतर है?

कागज पर देखें तो 8K टीवी की तस्वीर 4K से कहीं ज्यादा बेहतर लगती है. हालांकि वास्तविक इस्तेमाल में यह अंतर हर समय दिखाई नहीं देता. यदि आप 55 या 65 इंच के टीवी को सामान्य दूरी से देखते हैं तो 4K और 8K के बीच का अंतर पहचानना काफी मुश्किल हो सकता है.

8K का असली फायदा तब मिलता है जब स्क्रीन का आकार बहुत बड़ा हो जैसे 75 इंच, 85 इंच या उससे अधिक. इसलिए सामान्य घरों में 4K टीवी भी बेहतरीन विजुअल अनुभव देने में सक्षम है.

कंटेंट की उपलब्धता भी है बड़ी चुनौती

8K टीवी खरीदने से पहले यह जानना जरूरी है कि वर्तमान में 8K कंटेंट बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध है. अधिकांश OTT प्लेटफॉर्म, यूट्यूब वीडियो, गेमिंग कंसोल और टीवी चैनल अभी भी 4K या उससे कम रिजॉल्यूशन में कंटेंट उपलब्ध कराते हैं.

ऐसे में 8K टीवी अक्सर AI अपस्केलिंग तकनीक की मदद से 4K कंटेंट को बेहतर दिखाने की कोशिश करता है. हालांकि असली 8K कंटेंट का अनुभव अभी भी काफी कम लोगों को मिल पाता है.

कीमत में कितना अंतर है?

4K और 8K टीवी के बीच सबसे बड़ा फर्क कीमत का है. एक प्रीमियम 4K टीवी जहां अपेक्षाकृत कम कीमत में मिल जाता है वहीं 8K टीवी के लिए आपको काफी ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है.

कई मामलों में समान स्क्रीन साइज के 8K मॉडल की कीमत 4K मॉडल से दोगुनी या उससे भी अधिक हो सकती है. इसलिए बजट को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है.

किसे खरीदना रहेगा फायदे का सौदा?

अगर आपका बजट सीमित है आप OTT प्लेटफॉर्म, खेल और सामान्य मनोरंजन के लिए टीवी खरीद रहे हैं तो 4K स्मार्ट टीवी सबसे समझदारी भरा विकल्प साबित होगा. यह शानदार पिक्चर क्वालिटी, बेहतर फीचर्स और अच्छी वैल्यू प्रदान करता है.

वहीं यदि आप भविष्य की तकनीक में निवेश करना चाहते हैं, बहुत बड़ी स्क्रीन खरीदने की योजना बना रहे हैं और बजट की कोई समस्या नहीं है तो 8K टीवी आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है.

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