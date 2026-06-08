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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनगोल्डन साड़ी में बला की खूबसूरत लग रहीं सुरभि ज्योति, फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, देखें तस्वीरें

गोल्डन साड़ी में बला की खूबसूरत लग रहीं सुरभि ज्योति, फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, देखें तस्वीरें

Surbhi Jyoti Look: टीवी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति ने अपने लेटेस्ट मैटरनिटी फोटोशूट से फैंस का दिल जीत लिया है. ऑफ-व्हाइट सिल्क साड़ी, हैवी कुंदन ज्वेलरी और सॉफ्ट मेकअप में वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Jun 2026 06:49 AM (IST)
Surbhi Jyoti Look: टीवी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति ने अपने लेटेस्ट मैटरनिटी फोटोशूट से फैंस का दिल जीत लिया है. ऑफ-व्हाइट सिल्क साड़ी, हैवी कुंदन ज्वेलरी और सॉफ्ट मेकअप में वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं.

टीवी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति जल्द ही मां बनने वाली हैं. अपने इस चैप्टर को वो बहुत खूबसूरती और खुशी के साथ एंजॉय कर रही हैं. इसी बीच उन्होंने हाल ही में सुंदर फोटोशूट करवाया, जिसकी तस्वीरें फैंस को बहुत पसंद आ रही हैं. गोल्डन साड़ी में वो अपने बेबी बंप को दिखाते हुए पोज दे रही हैं, जिसमें उनका ग्लो साफ देखने को मिल रहा हैं. इसी बीच आइए उनकी तस्वीरों पर एक नजर डालते हैं.

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सुरभि ज्योति ने ऑफ-व्हाइट और क्रीम शेड की सिल्क साड़ी पहनी है, जो रॉयल और एलिगेंट लग रही है.
सुरभि ज्योति ने ऑफ-व्हाइट और क्रीम शेड की सिल्क साड़ी पहनी है, जो रॉयल और एलिगेंट लग रही है.
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साड़ी के बॉर्डर पर हल्की एम्ब्रॉयडरी और स्टोन वर्क किया गया है. ये साड़ी उनके पूरे लुक को क्लासी और ट्रेडिशनल बना रही है.
साड़ी के बॉर्डर पर हल्की एम्ब्रॉयडरी और स्टोन वर्क किया गया है. ये साड़ी उनके पूरे लुक को क्लासी और ट्रेडिशनल बना रही है.
Published at : 08 Jun 2026 06:49 AM (IST)
Tags :
Surbhi Jyoti

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