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गोल्डन साड़ी में बला की खूबसूरत लग रहीं सुरभि ज्योति, फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, देखें तस्वीरें
Surbhi Jyoti Look: टीवी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति ने अपने लेटेस्ट मैटरनिटी फोटोशूट से फैंस का दिल जीत लिया है. ऑफ-व्हाइट सिल्क साड़ी, हैवी कुंदन ज्वेलरी और सॉफ्ट मेकअप में वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं.
टीवी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति जल्द ही मां बनने वाली हैं. अपने इस चैप्टर को वो बहुत खूबसूरती और खुशी के साथ एंजॉय कर रही हैं. इसी बीच उन्होंने हाल ही में सुंदर फोटोशूट करवाया, जिसकी तस्वीरें फैंस को बहुत पसंद आ रही हैं. गोल्डन साड़ी में वो अपने बेबी बंप को दिखाते हुए पोज दे रही हैं, जिसमें उनका ग्लो साफ देखने को मिल रहा हैं. इसी बीच आइए उनकी तस्वीरों पर एक नजर डालते हैं.
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Published at : 08 Jun 2026 06:49 AM (IST)
Tags :Surbhi Jyoti
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