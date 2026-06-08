वैभव सूर्यवंशी पर कपिल देव का बड़ा बयान, बोले- 'बहुत ज्यादा उम्मीद करना...'

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी पर कपिल देव का बड़ा बयान, टीम इंडिया में मिली जगह; बोले- 'बहुत ज्यादा उम्मीद करना...'

वैभव सूर्यवंशी पर कपिल देव का बड़ा बयान, टीम इंडिया में मिली जगह; बोले- 'बहुत ज्यादा उम्मीद करना...'

Kapil Dev on Vaibhav Sooryavanshi: कपिल देव ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद करना गलत होगा.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 08 Jun 2026 08:34 PM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) को टीम इंडिया में जगह मिल चुकी है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने वैभव को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज और एशियन गेम्स के लिए भारतीय स्क्वॉड में शामिल किया गया है. अब वैभव के टीम इंडिया में चुने जाने पर भारत के पूर्व वर्ल्ड कप विजेता कप्तान कपिल देव (Kapil Dev) ने बड़ा बयाना देते हुए कि बहुत ज्यादा उम्मीद करना गलत होगा. 

वैभव सूर्यवंशी को बताया 'स्पेशल टैलेंट'

न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए बयान में कपिल देव ने कहा, "वह स्पेशल टैलेंट है, उसे टाइम दीजिए, लेकिन उसने अपने टैलेंट को अलग तरीके से दिखाया है. मुझे लगता है कि वह अविश्वसनीय है, लेकिन उसे टीम इंडिया में खुद को ठीक तरह से रखना होगा, खुद को फिट रखना होगा और बहुत सारी चीजें होंगी."

'बहुत ज्यादा उम्मीद करना गलत होगा'

कपिल देव ने आगे बात करते हुए कहा, "वह कितना फोकस है, इसका जवाब वो खुद ही दे सकता है. लेकिन मेरे लिए वह स्पेशल टैलेंट है. युवा खिलाड़ी को इज्जत देने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन इस स्टेज पर बहुत ज्यादा उम्मीद करना गलत होगा."

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दिग्गज कपिल देव ने आगे कहा, "उसे टीम में रहने दो, वह समझेगा. क्लब क्रिकेट पूरी तरह से अलग है जब आप अपने देश के लिए खेलते हैं, तो अलग सोच होती है. उसे वक्त दीजिए. मैं मीडिया से कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा की उम्मीद न करें."

IPL से वैभव सूर्यवंशी ने बटोरी सुर्खियां

वैभव को राजस्थान रॉयल्स ने 2025 आईपीएल के लिए मेगा ऑक्शन में 1.10 करोड़ रुपये की कीमत में खरीदा था. पहले ही सीजन में वैभव ने 35 गेंदों में शतक लगाकर खूब सुर्खियां बटोरी थीं. वह आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने थे. टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम पर दर्ज है. गेल ने 2013 में 30 गेंदों में शतक जड़ा था. 

 

यह भी पढ़ें: टेस्ट में बंपर जीत के बाद बदला टीम इंडिया का स्क्वॉड, वनडे सीरीज से 7 खिलाड़ी बाहर

Published at : 08 Jun 2026 07:54 PM (IST)
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KAPIL DEV INDIAN CRICKET TEAM Vaibhav Sooryavanshi
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