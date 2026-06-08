पवन सिंह को एमएलसी का टिकट मिलने पर फूले नहीं समा रहे बड़े भाई, बोले- नाम रोशन करेंगे

भोजपुरी सिनेमा के 'पावर स्टार' पवन सिंह को इंट्रोडक्शन की जरुरत नहीं है. उनके गाने और फिल्में बहुत पसंद किए जाते हैं. पवन सिंह बहुत चर्चा में रहते हैं. अब पवन सिंह को बिहार विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से उम्मीदवार बनाए गए.

पवन सिंह के परिवार में खुशी का माहौल है. उनके बड़े भाई गुड्डू सिंह ने इसे लेकर रिएक्ट किया है. उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए खुशी का बात है.

पवन सिंह के भाई ने किया रिएक्ट

गुड्डू सिंह ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, 'पवन सिंह को बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाए जाने पर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है. बस एक बार वह एमएलसी बन जाएंगे, तो यह खुशी और भी दोगुनी हो जाएगी. उन्होंने अभिनेता और गायक के रूप में जो पहचान हासिल की है, नेता के रूप में भी वह हमारा नाम रोशन करेंगे. हम भारतीय जनता पार्टी का दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि उसने पवन सिंह पर भरोसा जताया.'

वहीं, एमएलसी की टिकट मिलने पर पवन सिंह ने भी बीजेपी के प्रति आभार जताया है. उन्होंने कहा, 'मैं पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आभार जताना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है. मैं बिहार की जनता को दिल से नमन करता हूं और वादा करता हूं कि मुझे सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा.'

पवन सिंह की बात करें तो वो भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं. उनके गानों को मिलियन्स में व्यूज मिलते हैं. पवन सिंह ने बॉलीवुड डेब्यू भी कर लिया है. उन्होंने स्त्री 2 के लिए गाना 'खेतों में वो आई नहीं' गाया. उनका ये गाना जबरदस्त हिट हुआ. पवन सिंह को राइज एंड फॉल में भी देखा गया था.