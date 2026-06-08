2026 की 9 मोस्ट अवेटेड फिल्में, आखिरी 2 पर टिकी लोगों की निगाहें, बॉक्स ऑफिस पर उठेगा बवंडर!

Most Anticipated Movies 2026: साल 2026 के करीब 6 महीने होने वाले हैं. लगभग आधा साल बीत चुका है. इस बीच ढेरों फिल्में आईं. इसमें कुछ फ्लॉप रहीं तो कुछ ठीक-ठाक कमाई कर गईं लेकिन आने वाले इन 6 महीनों में अब तक जो नहीं हो पाया वो होने वाला है. 2026 की मोस्ट अवेटेड 9 फिल्में आने वाली हैं, जिनका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. आखिरी वाली दो तो ऐसी हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड सेट कर सकती हैं. चलिए बताते हैं उन फिल्मों के बारे में.

जन नायकन

थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' को इस साल जनवरी 2026 में रिलीज किया जाना था लेकिन सीबीएफसी की ओर से इसे हरी झंडी नहीं मिल पाई. ऐसे में फिल्म को लेकर कहा जा रहा है कि ये 19 जून को रिलीज की जा सकती है. तमिलनाडु के सीएम विजय की इस फिल्म की रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार है.

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स्पिरिट

प्रभास और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'स्पिरिट' का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म के जरिए दोनों स्टार पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं. फिल्म में उनके साथ ही विवेक ओबेरॉय भी नजर आने वाले हैं. इसका निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा कर रहे हैं.

द पैराडाइज

नेचुरल स्टार नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है. इसमें नानी का रोल बेहद ही एक्साइटिंग भरा है, जिसका फैंस भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसका निर्देशन श्रीकांत ओडेला ने किया है. फिल्म को 21 अगस्त, 2026 को दुनियाभर के थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा.

मिर्जापुर: द मूवी

इसके साथ ही प्राइम वीडियो की सीरीज 'मिर्जापुर' पर बन रही फिल्म को भी इसी साल थिएटर में रिलीज किया जाएगा. इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. 'मिर्जापुर: द मूवी' के जरिए सीरीज के दमदार किरदारों की वापसी होने वाली है. फिल्म की कहानी में नए ट्विस्ट होंगे. फिल्म 4 सितंबर, 2026 को रिलीज होगी.

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Vvan

वहीं, हॉरर फिल्मों के शौकीन दर्शकों के लिए इस साल 'भूत बंगला' के बाद एक और डरावनी फिल्म 'Vvan' रिलीज होने वाली है, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. इसके जरिए सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं. इसका निर्देशन दीपक कुमार मिश्रा और अरुणाभ कुमार ने किया है. फिल्म 28 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.

मैसा

रश्मिका मंदाना की फिल्म 'मैसा' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जिसमें एक्ट्रेस को पहली बार स्क्रीन पर एक्शन मोड में देखेंगे. ये एक महिला केंद्रित एक्शन फिल्म है, जिसमें रश्मिका मंदाना लीड रोल में होंगी और पावर पैक्ड एक्शन मोड में दिखाई देने वाली हैं. राविंद्र पुल्ले ने इसका निर्देशन किया है.

नागबंधम

नभा नतेश, ऋषभ साहनी, जगपति बाबू स्टारर फिल्म 'नागबंधनम' भी इसी साल रिलीज की जाएगी. फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर और टीजर वीडियो पहले ही रिलीज किया जा चुका है. ये एक पौराणिक कहानी पर आधारित फिल्म है. इसे 3 जुलाई 2026 को दुनियाभर में रिलीज किया जाएगा.

किंग

इसके साथ ही शाहरुख खान 3 साल बाद पर्दे पर वापसी कर रहे हैं और उनकी दमदार फिल्म 'किंग' काफी चर्चा में है. इसमें वो दीपिका पादुकोण और बेटी सुहाना खान के साथ नजर आने वाले हैं. फैंस को उनकी इस रिलीज का बेसब्री से इंतजार है. इसे साल के आखिरी में 24 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा.

रामायणम् पार्ट 1

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायणम् पार्ट 1' इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों से एक है, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. फिल्म में रणबीर कपूर और साई पल्लवी लीड रोल में हैं. वहीं, साई पल्लवी, सनी देओल और रवि दुबे जैसे कलाकार भी अहम रोल में हैं. फिल्म का निर्माण 2000 करोड़ के बजट में किया रहा है. इसके दो पार्ट हैं, जिसका बजट 4000 करोड़ है. फिल्म को दिवाली के मौके पर रिलीज किया जाएगा. माना जा रहा है कि ये बॉक्स ऑफिस पर कई नई कीर्तिमान स्थापित करेगी.