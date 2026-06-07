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हिना खान और रॉकी जायसवाल ने रोमांटिक अंदाज में मनाई पहली वेडिंग एनिवर्सरी, सामने आई तस्वीरें
Hina Khan-Rocky Jaiswal: छोटे पर्दे की जानी-मानी एक्ट्रेस हिना खान की शादी को एक साल पूरा हो गया है. उन्होंने 4 जून, 2025 को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल संग शादी रचाई थी.
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस हिना खान और उनके पति रॉकी जायसवाल ने 4 जून को अपनी शादी की पहली वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की. कपल ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर इस खास सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
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Published at : 07 Jun 2026 09:22 AM (IST)
Tags :Rocky Jaiswal Hina Khan
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