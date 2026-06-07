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टीवी से फिल्मों तक, एकता कपूर ने इन चेहरों की बदली किस्मत, बनाया सुपरस्टार
Ekta Kapoor Birthday: एकता कपूर ने सिर्फ हिट टीवी शोज ही नहीं दिए, बल्कि कई नए चेहरों को पहचानकर उन्हें स्टार भी बनाया है. विद्या बालन और सुशांत सिंह राजपूत जैसे कलाकारों के करियर को संवारा है.
टीवी की सबसे मशहूर प्रोड्यूसर एकता कपूर आज अपना बर्थडे मना रही हैं. उन्होंने अपने करियर में अपनी कहानियों और सोच से टीवी पर एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया है. पारिवारिक कहानियों और सुपरनैचुरल शोज से उन्होंने लाखों लोगों का दिल जीता हैं. हालांकि एकता का नाम सिर्फ उनके शोज के लिए नहीं लिया जाता है. उन्होंने अपने करियर के साथ-साथ कई ऐसे चेहरों को टीवी पर लाया, जो अब टीवी और बॉलीवुड के पॉपुलर सितारों में गिने जाते हैं. एकता के अंदर कलाकारों को पहचानने की टैलेंट और पोटेंशियल है, जिससे उन्होंने इनके करियर को संवारा हैं. इसी बीच आइए इन सितारों के बारे में जानते हैं.
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Published at : 07 Jun 2026 02:35 PM (IST)
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