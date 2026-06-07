टीवी से फिल्मों तक, एकता कपूर ने इन चेहरों की बदली किस्मत, बनाया सुपरस्टार

विद्या बालन - बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन को एकता कपूर के शो 'हम पांच' से पहचान मिली थी. इस शो के बाद वो घर-घर मशहूर हो गई और इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में भी खुद को साबित किया. आज वो शानदार एक्ट्रेसेस में शामिल हैं.