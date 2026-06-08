एक्सप्लोरर
कौन है 'बिग बॉस' फेम नेहल चुडासमा का दूल्हा? गुपचुप रचाई शादी, बसीर अली संग रही लिंकअप की चर्चा
Nehal Chudasama Marriage: बिग बॉस 19 फेम नेहल चुडासमा के नए पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. लाल लहंगे में सजी नेहल ने पति का हाथ थामे तस्वीरें शेयर कीं, जिसके बाद इसकी चर्चा तेज हो गई है.
एक्ट्रेस, मॉडल, ब्यूटी पीजेंट मिस डीवा यूनिवर्स 2018 की विनर और बिग बॉस 19 फेम नेहल चुडासमा के लेटेस्ट पोस्ट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की, जिसमें वो लाल रंग के लहंगे में दुल्हन बनी नजर आ रही हैं. इतना ही नहीं, उनके हाथों में मेंहदी लगी हैं और उन्होंने अपने पति का हाथ पकड़े हुए भी तस्वीर शेयर की हैं. अब फैंस के बीच उनकी शादी की अटकलें तेज हो गई है और हर कोई उन्हें बधाई दे रहा हैं. उन्होंने इस पोस्ट के साथ लिखा, 'उस दिन को समझने की कोशिश कर रही हूं.'
1/7
2/7
Published at : 08 Jun 2026 09:18 PM (IST)
Tags :Nehal Chudasama
टेलीविजन
7 Photos
कौन है 'बिग बॉस' फेम नेहल चुडासमा का दूल्हा? गुपचुप रचाई शादी, बसीर अली संग रही लिंकअप की चर्चा
टेलीविजन
7 Photos
गोल्डन साड़ी में बला की खूबसूरत लग रहीं सुरभि ज्योति, फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, देखें तस्वीरें
टेलीविजन
7 Photos
डीपनेक ड्रेस में ईशा सिंह ने ढाया कहर, बिखरे बालों में लगीं बला की खूबसूरत, देखें तस्वीरें
टेलीविजन
7 Photos
पति संग रोमांटिक हुईं प्रेग्नेंट करिश्मा तन्ना, शेयर की क्यूट तस्वीरें, फ्लॉन्ट किया बेबी बंप
टेलीविजन
7 Photos
हिना खान ने पति रॉकी जायसवाल संग ऐसे सेलिब्रेट की पहली वेडिंग एनिवर्सरी, देखें तस्वीरें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
800 करोड़ी 'स्त्री 2' हिट देने के बाद फिर साथ आए श्रद्धा कपूर और दिनेश विजान, Eetha की रिलीज का ऐलान
मनोरंजन
तन्मय भट्ट ने वरुण धवन के सामने 'है जवानी तो इश्क होना है' को लेकर कसा तंज, बोले- धुरंधर का 1 परसेंट बॉक्स ऑफिस...
मनोरंजन
2026 की 9 मोस्ट अवेटेड फिल्में, आखिरी 2 पर टिकी लोगों की निगाहें, बॉक्स ऑफिस पर उठेगा बवंडर!
मनोरंजन
38वें दिन भी 'राजा शिवाजी' ने गाड़े झंडे, बॉक्स ऑफिस पर किया इतना कलेक्शन
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
कौन है 'बिग बॉस' फेम नेहल चुडासमा का दूल्हा? गुपचुप रचाई शादी, बसीर अली संग रही लिंकअप की चर्चा
टेलीविजन
7 Photos
गोल्डन साड़ी में बला की खूबसूरत लग रहीं सुरभि ज्योति, फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, देखें तस्वीरें
एपी सिंहएडवोकेट
Opinion