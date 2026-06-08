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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनकौन है 'बिग बॉस' फेम नेहल चुडासमा का दूल्हा? गुपचुप रचाई शादी, बसीर अली संग रही लिंकअप की चर्चा

कौन है 'बिग बॉस' फेम नेहल चुडासमा का दूल्हा? गुपचुप रचाई शादी, बसीर अली संग रही लिंकअप की चर्चा

Nehal Chudasama Marriage: बिग बॉस 19 फेम नेहल चुडासमा के नए पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. लाल लहंगे में सजी नेहल ने पति का हाथ थामे तस्वीरें शेयर कीं, जिसके बाद इसकी चर्चा तेज हो गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Jun 2026 09:18 PM (IST)
Nehal Chudasama Marriage: बिग बॉस 19 फेम नेहल चुडासमा के नए पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. लाल लहंगे में सजी नेहल ने पति का हाथ थामे तस्वीरें शेयर कीं, जिसके बाद इसकी चर्चा तेज हो गई है.

एक्ट्रेस, मॉडल, ब्यूटी पीजेंट मिस डीवा यूनिवर्स 2018 की विनर और बिग बॉस 19 फेम नेहल चुडासमा के लेटेस्ट पोस्ट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की, जिसमें वो लाल रंग के लहंगे में दुल्हन बनी नजर आ रही हैं. इतना ही नहीं, उनके हाथों में मेंहदी लगी हैं और उन्होंने अपने पति का हाथ पकड़े हुए भी तस्वीर शेयर की हैं. अब फैंस के बीच उनकी शादी की अटकलें तेज हो गई है और हर कोई उन्हें बधाई दे रहा हैं. उन्होंने इस पोस्ट के साथ लिखा, 'उस दिन को समझने की कोशिश कर रही हूं.'

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इस फोटो में नेहल लाल और गोल्डन रंग के लहंगे में नजर आ रही है, जो उनके ऊपर बहुत खूबसूरत लग रहा हैं.
इस फोटो में नेहल लाल और गोल्डन रंग के लहंगे में नजर आ रही है, जो उनके ऊपर बहुत खूबसूरत लग रहा हैं.
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इस फोटो में वो अपनी मेंहदी दिखाते हुए इस दिन के खुशी को एक्सप्रेस कर रही हैं.
इस फोटो में वो अपनी मेंहदी दिखाते हुए इस दिन के खुशी को एक्सप्रेस कर रही हैं.
Published at : 08 Jun 2026 09:18 PM (IST)
Tags :
Nehal Chudasama

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