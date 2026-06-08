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800 करोड़ी 'स्त्री 2' हिट देने के बाद फिर साथ आए श्रद्धा कपूर और दिनेश विजान, Eetha की रिलीज का ऐलान
Shraddha Kapoor New Announcement Eetha: श्रद्धा कपूर 'स्त्री 2' के बाद एक फिर से दिनेश विजान के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने आ रही हैं. उनकी नई फिल्म 'ईथा' की रिली का ऐलान कर दिया गया है. जानें कब देख सकेंगे फिल्म.
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