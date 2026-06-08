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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड800 करोड़ी 'स्त्री 2' हिट देने के बाद फिर साथ आए श्रद्धा कपूर और दिनेश विजान, Eetha की रिलीज का ऐलान

800 करोड़ी 'स्त्री 2' हिट देने के बाद फिर साथ आए श्रद्धा कपूर और दिनेश विजान, Eetha की रिलीज का ऐलान

By : राहुल यादव | Updated at : 08 Jun 2026 09:09 PM (IST)
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Shraddha Kapoor New Announcement Eetha: श्रद्धा कपूर 'स्त्री 2' के बाद एक फिर से दिनेश विजान के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने आ रही हैं. उनकी नई फिल्म 'ईथा' की रिली का ऐलान कर दिया गया है. जानें कब देख सकेंगे फिल्म. 

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 08 Jun 2026 09:09 PM (IST)
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