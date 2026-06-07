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डीपनेक ड्रेस में ईशा सिंह ने ढाया कहर, बिखरे बालों में लगीं बला की खूबसूरत, देखें तस्वीरें
टीवी एक्ट्रेस ईशा सिंह अपने स्टाइलिश और ग्लैमरस अंदाज को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका खूबसूरत लुक फैंस का दिल जीत रहा है.
ईशा सिंह ने एक बार फिर अपने ग्लैमरस अंदाज से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. लेटेस्ट तस्वीरों में उनका स्टनिंग लुक और दिलकश अदाएं फैंस को खूब पसंद आ रही हैं. आइए देखते हैं तस्वीरें.
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Published at : 07 Jun 2026 10:41 PM (IST)
Tags :Eisha Singh
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