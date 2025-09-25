एक्सप्लोरर
बिदाई फेम सारा खान की 10 ग्लैमर तस्वीरें, एक-एक लुक है कातिलाना
Sara Khan Glamorous Pics: सारा खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो आए दिन अपनी खूबसूरत फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. उनकी फोटोज देख चौंक जाएंगो आप.
सारा खान सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें फैंस के साथ साझा करती हैं.उनकी ग्लैमरस और स्टाइलिश फोटोज हमेशा लोगों का ध्यान खींच लेती हैं.सारा के अलग-अलग लुक्स और फैशन स्टाइल देखकर फैंस हैरान रह जाते हैं.उनकी तस्वीरें देखते ही लोग तारीफ किए बिना नहीं रह पाते.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 25 Sep 2025 09:31 AM (IST)
टेलीविजन
10 Photos
