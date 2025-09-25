बिदाई फेम सारा खान की 10 ग्लैमर तस्वीरें, एक-एक लुक है कातिलाना

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनबिदाई फेम सारा खान की 10 ग्लैमर तस्वीरें, एक-एक लुक है कातिलाना

Sara Khan Glamorous Pics: सारा खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो आए दिन अपनी खूबसूरत फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. उनकी फोटोज देख चौंक जाएंगो आप.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Sep 2025 09:31 AM (IST)
सारा खान सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें फैंस के साथ साझा करती हैं.उनकी ग्लैमरस और स्टाइलिश फोटोज हमेशा लोगों का ध्यान खींच लेती हैं.सारा के अलग-अलग लुक्स और फैशन स्टाइल देखकर फैंस हैरान रह जाते हैं.उनकी तस्वीरें देखते ही लोग तारीफ किए बिना नहीं रह पाते.

1/10
सारा खान इंडियन टेलीविजन की एक फेमस एक्ट्रेस हैं, जो अपनी पावरफुल एक्टिंग और रोल्स के लिए जानी जाती हैं.
2/10
सारा ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की थी. 2007 में मिस भोपाल का खिताब जीतने के बाद, उन्होंने टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा.
3/10
उनका पहला शो 'सपना बाबुल का बिदाई'(2007–2010) था, जिसमें उन्होंने 'साधना' की रोल निभाई. यह शो काफी हिट रहा और सारा को घर-घर में पहचान दिलाई.
4/10
सारा ने कई रियलिटी शो में भी पार्ट लिया है. 2010 में, वह 'बिग बॉस 4' की पार्टिसिपेंट बनीं और 69वें दिन बाहर हो गईं.
5/10
इसके अलावा, उन्होंने 'डांस प्रीमियर लीग' और 'नच बलिए 6' जैसे शो में भी पार्ट लिया. सारा ने 'कॉमेडी नाइट्स बचाओ' और 'कॉमेडी क्लासेस' जैसे कॉमेडी शो में भी पार्ट लिया है.
6/10
सारा खान की शादी एक्टर अली मर्चेंट से 2010 में हुई थी, लेकिन यह शादी 2011 में टूट गई. इसके बाद, उन्होंने अपने करियर पर फोकस किया किया और कई सक्सेसफुल रोल्स किए.
7/10
सारा को 'इंडियन टेली अवार्ड' और 'इंडियन टेली अवार्ड' जैसे अवार्ड्स मिल चुके हैं.उन्होंने 'मिस भोपाल 2007' का खिताब जीता था.
8/10
सारा खान ने टेलीविजन इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और उनकी एक्टिंग ने उन्हें ऑडियंस के बीच एक खास पहचान दिलाया है.
9/10
सारा खान ऑलिव ग्रीन ऑफ-शोल्डर ड्रेस में कर्ली बालों के साथ स्टाइलिश पोज देती नजर आ रही हैं.
10/10
सारा खान कलरफुल स्ट्राइप्ड आउटफिट में स्टाइलिश अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं
Published at : 25 Sep 2025 09:31 AM (IST)
Tags :
Sara Khan Bidaai

Photo Gallery

