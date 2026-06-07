अमृता राव इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. उन्होंने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया और दर्शकों के दिलों में एक अलग पहचान बनाई है. अमृता राव भले इन दिनों पर्दे से दूर हैं, लेकिन वो अक्सर किसी न किसी कारण चर्चा में रहती हैं. अमृता राव 7 जून को अपना 45वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. आइए इस मौके पर उन 5 फिल्मों के बारे में बताते हैं, जिन्हें अमृता राव ने ठुकरा दिया था.

'बचना ऐ हसीनों'

साल 2008 में आई सिद्धार्थ आनंद की फिल्म 'बचना ऐ हसीनों' को काफी पसंद किया गया था. इस फिल्म के हीरो रणबीर कपूर हैं. दैनिक भास्कर के अनुसार, 'बचना ऐ हसीनों' में रणबीर के अपोजिट अमृता राव को कास्ट किया गया था, लेकिन किसिंग सीन्स के कारण एक्ट्रेस ने इस फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया. इसके बाद ये फिल्म बिपाशा बसु को मिली. इसमें दीपिका पादुकोण और मिनिषा लांबा जैसे एक्टर्स भी नजर आए थे.

यशराज फिल्म्स का इन-हाउस कॉन्ट्रैक्ट

साल 2011 में मशहूर प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने अमृता राव को यशराज स्टूडियो की इन-हाउस टैलेंट बनने का ऑफर दिया था. इस डील के तहत उन्हें तीन फिल्मों में काम करना था, लेकिन अमृता राव ने अपनी निजी सोच और इंटिमेट सीन को लेकर अपनी शर्तों की वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट को ठुकरा दिया.

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'कृष'

ऋतिक रोशन की फिल्म 'कृष' साल 2006 में रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में 'प्रिया' के किरदार के लिए अमृता राव को मेकर्स ने शुरुआती तौर पर कास्ट करने पर विचार किया था. यहां तक कि उनका फोटोशूट भी हुआ था, लेकिन बाद में टीम को लगा कि वह ऋतिक रोशन के सामने उम्र में काफी छोटी लग रही थीं. इसी वजह से ये रोल बाद में प्रियंका चोपड़ा को मिल गया.

'नील 'एन' निक्की'

उदय चोपड़ा और तनीशा की फिल्म 'नील 'एन' निक्की' साल 2005 में रिलीज हुई थी. यशराज की ये फिल्म पहले अमृता को ऑफर हुई थी, लेकिन बोल्ड सीन्स की डिमांड के कारण उन्होंने इस फिल्म से किनारा कर लिया. बाद में इस फिल्म में एक्टिंग करने का मौका तनीशा को मिला.

'प्रेम रतन धन पायो'

सलमान खान के साथ काम करना हर एक्ट्रेस का सपना होता है, लेकिन अमृता राव ने एक बार उन्हें भी मना कर दिया था. साल 2015 की फिल्म 'प्रेम रतन धन पायो' में उन्हें सलमान खान की बहन का किरदार ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इस रोल को करने से इनकार कर दिया. बाद में ये रोल स्वरा भास्कर को मिला.

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