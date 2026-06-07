'पेद्दी' के सामने भी हार नहीं मान रही मोहनलाल की 'दृश्यम 3', शनिवार को 62% उछली कमाई

Drishyam 3 Box Office Collection Day 17: इन दिनों भारतीय बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म सबसे ज्यादा चर्चाएं बटोर रही है वो है जान्हवी कपूर और राम चरण की 'पेद्दी'. 4 जून को सिनेमाघरों में उतरी ये फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. हालांकि पेद्दी की चमक के बीच भी मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की 'दृश्यम 3' का जलवा जारी है. फिल्म ने अपने 17वें दिन भी तगड़ी कमाई की है. चलिए जानते हैं कि शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर इसका कैसा हाल रहा?

62% उछली दृश्यम 3 की कमाई

मोहनलाल की दृश्यम सीरीज की तीसरी फिल्म दृश्यम 3 भी पहली दो फिल्मों की तरह दर्शकों को बेहद पसंद आ रही है. इस फिल्म ने सिनेमाघरों में 21 मई को दस्तक दी थी. 6 जून, शनिवार को फिल्म का सिनेमाघरों में 17वां दिन था. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक दृश्यम 3 ने शनिवार को भारत में 1.30 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. जबकि शुक्रवार को 16 वें दिन 80 लाख रुपये कमाए थे. यानी शुक्रवार के मुकाबले शनिवार के कलेक्शन में 62 फीसदी से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है.

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'दृश्यम 3' की टोटल कमाई कितनी हुई?

21 मई को रिलीज हुई दृश्यम 3 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 15.85 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. दूसरे दिन इसने 11.05 करोड़ रुपये और तीसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 13.70 करोड़ रुपये बटोर लिए थे. पहले वीक में इसकी कमाई 81.95 करोड़ रुपये हो गई थी. जबकि दूसरे हफ्ते तक इसने 20 करोड़ का कलेक्शन करते हुए 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था. 17 दिनों में इसका भारत में टोटल कलेक्शन 104.73 करोड़ रुपये हो चुका है. ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो वो भारत में 121 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है. वहीं दुनियाभर में इसका ग्रॉस कलेक्शन 232.87 करोड़ रुपये हो चुका है.

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दृश्यम 3 के बारे में

दृश्यम 3 का डायरेक्शन जीतू जोसेफ ने किया है. जबकि इसके प्रोड्यूसर्स एंटनी पेरुंबवूर, जयंतीलाल गड़ा और कुमार मंगत पाठक है. फिल्म में मोहनलाल, जॉर्जकुट्टी की भूमिका में नजर आ रहे हैं. इस बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर में एक्ट्रेस मीना ने उनकी पत्नी रानी का किरदार निभाया है. दृश्यम 3 का हिस्सा अंसीबा हसन, एस्थर अनिल, आशा शरथ जैसे कलाकार भी हैं.