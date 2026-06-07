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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड7 साल बाद एक साथ नजर आए अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित, -मां-बहन' की स्क्रीनिंग में हुआ रीयूनियन, वीडियो वायरल

7 साल बाद एक साथ नजर आए अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित, -मां-बहन' की स्क्रीनिंग में हुआ रीयूनियन, वीडियो वायरल

हाल ही में फिल्म 'मां-बहन' की स्पेशल स्क्रीनिंग में एक खास नजारा देखने को मिला. इस दौरान अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित 7 साल बाद एक साथ नजर आए, जिन्हें देखकर फैंस की पुरानी यादें ताजा हो गईं.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 07 Jun 2026 10:53 AM (IST)
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बॉलीवुड की 'धक-धक गर्ल' माधुरी दीक्षित इन दिनों अपनी फिल्म 'मां-बहन' को लेकर सुर्खियों में हैं. बीती रात फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग का रखी गई, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारों ने शिरकत की. इसी दौरान अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित भी सालों बाद एक-दूसरे संग नजर आए. उनके कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं.

7 साल बाद एक साथ नजर आए अनिल-माधुरी
माधुरी दीक्षित की फिल्म 'मां-बहन' ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है. फिल्म की रिलीज के मौके पर बीती रात इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारों ने शिरकत की. हालांकि, इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित के रीयूनियन की रही.

करीब 7 साल बाद दोनों सितारे एक साथ नजर आए, जिसे देखकर फैंस की पुरानी यादें ताजा हो गईं. स्क्रीनिंग से सामने आए फोटोज और वीडियोज में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित एक-दूसरे के साथ हंसते-मुस्कुराते और कैमरे के लिए पोज देते दिखाई दिए.

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सालों बाद भी दोनों के बीच की शानदार बॉन्डिंग साफ नजर आई. उनकी केमिस्ट्री और आपसी अपनापन देखकर फैंस भी काफी खुश नजर आए. सोशल मीडिया पर दोनों के रीयूनियन की तस्वीरें और वीडियोज तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिन पर लोग जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

कई फिल्मों में एक साथ किया काम
बता दें, अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित ने 80 और 90 के दशक में कई सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया था. 'तेजाब', 'राम लखन', 'बेटा', 'परिंदा' और 'पुकार' जैसी फिल्मों में दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. आखिरी बार दोनों फिल्म टोटल धमाल में नजर आए थें, जो साल 2019 में रिलीज हुई थी.

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कहां देख पाएंगे मां बहन?
'मां बहन' 4 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. फिल्म में माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, धरना दुर्गा और रवि किशन जैसे कलाकार हैं. वहीं, पिछली बार माधुरी दीक्षित सीरीज मिसेज देशपांडे में नजर आई थी. जिसे दर्शकों का काफी अच्छा रिसपॉन्स मिला था. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 07 Jun 2026 10:53 AM (IST)
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Madhuri Dixit Anil Kapoor Maa Behen
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