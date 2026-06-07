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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअन्नामलाई ने लॉन्च किया नया संगठन तो थलापति विजय की पार्टी की आया रिएक्शन, कहा- 'BJP की पुरानी फिल्म...'

अन्नामलाई ने लॉन्च किया नया संगठन तो थलापति विजय की पार्टी की आया रिएक्शन, कहा- 'BJP की पुरानी फिल्म...'

बीजेपी छोड़ने के बाद के. अन्नामलाई ने अपना नया राजनीतिक संगठन लॉन्च किया, जिसको 10 घंटे में ही 10 लाख लोगों ने सपोर्ट किया है. अब इसको लेकर तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री केजी अरुणराज ने तंज कसा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 07 Jun 2026 07:06 AM (IST)
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तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने भगवा पार्टी से अलग होने के बाद अपना नया राजनीतिक संगठन लॉन्च किया है. इसके बाद से राज्य में हलचल मच गई है. तमिलनाडु की सत्तारूढ़ टीवीके सरकार ने उनके नए संगठन की लोकप्रियता को खारिज करते हुए इसे महज एक और पुरानी पहल बताया है. 

अन्नामलाई ने शुक्रवार (5 जून) को बीजेपी से इस्तीफा देकर अपना नया संंगठन We The Leaders लॉन्च किया, जिसने उनके समर्थकों का दिल जीत लिया है. बता दें कि लॉन्च होने के 10 घंटे के अंदर ही 10 लाख से अधिक लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है. उनके इस्तीफे के बाद तमिलनाडु में भाजपा नेताओं का बड़े पैमाने पर दल-बदल शुरू हो गया है.

अन्नामलाई भाजपा की पुरानी फिल्म- अरुणराज 

तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री केजी अरुणराज ने शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए अन्नामलाई पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अन्नामलाई भाजपा की एक पुरानी फिल्म है जिसे दोबारा रिलीज़ किया गया है लेकिन लोग हर री-रिलीज़ फिल्म नहीं देखते. इसीलिए उन्हें अपनी स्थिति का पता है कि उनके लिए हालात कैसे हैं लोग सभी री-रिलीज फिल्में नहीं देखते.

रिजाइन लेटर में अन्नामलाई ने क्या कहा?

अन्नामलाई ने शुक्रवार को भाजपा से इस्तीफा दे दिया, जिससे उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर हफ्तों से चल रही अनिश्चितता समाप्त हो गई. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और संगठनात्मक जिम्मेदारियों से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया. रिजाइन लेटर में अन्नामलाई ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से प्रेरित होकर और तमिलनाडु की राजनीतिक संस्कृति को बदलने के लिए बीजेपी ज्वाइन की थी. उन्होंने बताया कि पिछले 18 महीनों में उन्होंने शीर्ष नेतृत्व से अपने मतभेदों को उजागर किया था.

कब की थी बीजेपी ज्वाइन?

पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई 2020 में बीजेपी में शामिल हुए और मात्र 37 साल की उम्र में राज्य इकाई के प्रमुख बने. उन्होंने घोषणा की कि वे जल्द ही एक नया राजनीतिक आंदोलन शुरू करेंगे, जिसे उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक यात्रा का अगला चरण बताया. उन्होंने कहा कि हमारे मूल सिद्धांतों से प्रेरित एक नया आंदोलन और राजनीति में एक नया आयाम शुरू होने वाला है.

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Published at : 07 Jun 2026 07:06 AM (IST)
Tags :
Tamil Nadu K Annamalai TVK KG Arunraj
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