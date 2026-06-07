सलीम कुमार के निधन पर गमगीन हुई साउथ इंडस्ट्री, ममूटी समेत इन सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि

Salim Kumar Death: साउथ इंडस्ट्री में शोक की लहर, सलीम कुमार के निधन से टूटे ममूटी, इन सेलेब्स ने भी जताया दुख
Salim Kumar Death: मलयालम एक्टर और डायरेक्टर सलीम कुमार का निधन हो गया है. 56 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली. सलीम के निधन से हर कोई गमगीन है. साउथ इंडस्ट्री में भी मातम पसर गया है.
मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर और डायरेक्टर सलीम कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे. 56 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. शनिवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें कोच्चि के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया. सलीम के निधन से हर कोई गमगीन है. साउथ इंडस्ट्री में भी मातम पसर गया है.
तुम बस मुझे रुला रहे हो- मूमटी
मलयालम एक्टर मूमटी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर सलीम कुमार को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी एक तस्वीर पोस्ट की है. उन्होंने लिखा, 'सलीम, जो खुद हंसता था और दूसरों को भी हंसाता था, जो खुद सोचता था और दूसरों को भी सोचने पर मजबूर करता था और कभी-कभी खुद रोता था और दूसरों को भी रुलाता था. अब, तुम बस मुझे रुला रहे हो. तुम्हारा जाना एक कभी न खत्म होने वाला दुख बन गया है.'
ചിരിക്കുകയും ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും— Mammootty (@mammukka) June 6, 2026
ഇടയ്ക്ക് കരയുകയും കരയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സലീം
നി ഇപ്പോൾ കരയിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ്...........
തീരാത്ത സങ്കടം ആയി സഹോദരാ നിന്റെ വിയോഗം... pic.twitter.com/954P7IBhcw
ये भी पढ़ें:- ICU में भर्ती हुए मलयालम एक्टर सलीम कुमार, वेंटिलेटर पर चल रहा इलाज, हालत नाजुक
सुरेश गोपी ने क्या कहा?
मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री और अभिनेता सुरेश गोपी ने सलीम कुमार के निधन पर दुख जताया. उन्होंने कहा, 'हर बिछड़ना दुख देता है. जब कोई ऐसा व्यक्ति हमसे दूर जाता है जो हमारे दिल के बहुत करीब हो, तो वह दुख बहुत गहरा होता है. सलीम कुमार ने कॉमेडी को नई पहचान दी है. वो कॉमेडी में एक नया अंदाज लेकर आए, जो नई पीढ़ी को बहुत पसंद आया.'
वो मुस्कान हमसे विदा हो गई है- विनायन
जाने-माने डायरेक्टर विनायन ने इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर किया है. उन्होंने सलीम कुमार के निधन पर दुख जताते हुए लिखा, 'मेरे प्यारे दोस्त सलीम कुमार का निधन हो गया है... दिल से संवेदनाएं. लगभग तीन दशकों तक उन्होंने अपनी एक्टिंग से मलयाली लोगों को दिल खोलकर हंसाया और उन्हें गहराई से सोचने पर मजबूर किया. एक बेहतरीन कलाकार होने के साथ-साथ, वो अपनी बात बेबाकी से कहने और अपने विचारों पर अडिग रहने के लिए भी जाने जाते थे. बीमारी के बावजूद सलीम कुमार ने कभी भी अपनी खास मुस्कान और मज़ाकिया अंदाज़ नहीं खोया. आज, वो मुस्कान हमसे विदा हो गई है.'
#WATCH | Kochi, Keralam | Renowned Malayalam actor and National Award winner Salim Kumar passes away at the age of 56.— ANI (@ANI) June 7, 2026
Visuals from the hospital in which the actor was admitted pic.twitter.com/2bn9QyIzFF
पृथ्वीराज सुकुमारन ने किया याद
एक्टर और फिल्ममेकर पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'अलविदा सलीम कुमार. बेहतरीन यादों के लिए शुक्रिया.' एक्ट्रेस मीरा जैस्मिन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'हंसी और उस हंसी के पीछे की ज़िंदगी के लिए शुक्रिया.'
कुंचाको बोबन हुए भावुक
एक्टर कुंचाको बोबन ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'जब कोई ऐसा व्यक्ति अलविदा कहता है जो सिर्फ़ एक दोस्त से कहीं बढ़कर हो, तो शब्द नहीं मिलते...!! आपकी बड़ी सी मुस्कान, उससे भी ज़ोरदार हंसी, सबसे मुश्किल पलों में भी मज़ाक ढूंढने की आपकी अद्भुत क्षमता, आपकी सोच... मुझे आपकी बहुत याद आएगी!! स्वर्ग में भी मुस्कुराते रहना प्यारे... सलीम कुमार...'
#WATCH | Kochi, Keralam | On the demise of renowned Malayalam actor and National Award winner Salim Kumar, actor Navya Nair says, "...We used to travel to the locations together so we used to have a very real relationship with each other and he is a person who spreads a lot of… pic.twitter.com/sEYf2o1yFV— ANI (@ANI) June 7, 2026
कब होगा अंतिम संस्कार?
इसके अलावा एक्टर टाइनी टॉम और नव्या नायर ने एर्नाकुलम के परावुर टाउन हॉल में सलीम कुमार को श्रद्धांजलि दी है. बता दें कि एक्टर सलीम कुमार का अंतिम संस्कार आज दोपहर 3 बजे नॉर्थ परावुर, एर्नाकुलम स्थित उनके आवास पर किया जाएगा.
ये भी पढ़ें:- Salim Kumar Death: नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले एक्टर सलीम कुमार का निधन, 56 की उम्र में कहा अलविदा, ममूटी ने जताया शोक