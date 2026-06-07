सलीम कुमार के निधन पर गमगीन हुई साउथ इंडस्ट्री, ममूटी समेत इन सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाSalim Kumar Death: साउथ इंडस्ट्री में शोक की लहर, सलीम कुमार के निधन से टूटे ममूटी, इन सेलेब्स ने भी जताया दुख

Salim Kumar Death: साउथ इंडस्ट्री में शोक की लहर, सलीम कुमार के निधन से टूटे ममूटी, इन सेलेब्स ने भी जताया दुख

Salim Kumar Death: मलयालम एक्टर और डायरेक्टर सलीम कुमार का निधन हो गया है. 56 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली. सलीम के निधन से हर कोई गमगीन है. साउथ इंडस्ट्री में भी मातम पसर गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 07 Jun 2026 11:04 AM (IST)
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मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर और डायरेक्टर सलीम कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे. 56 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. शनिवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें कोच्चि के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया. सलीम के निधन से हर कोई गमगीन है. साउथ इंडस्ट्री में भी मातम पसर गया है.

तुम बस मुझे रुला रहे हो- मूमटी
मलयालम एक्टर मूमटी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर सलीम कुमार को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी एक तस्वीर पोस्ट की है. उन्होंने लिखा, 'सलीम, जो खुद हंसता था और दूसरों को भी हंसाता था, जो खुद सोचता था और दूसरों को भी सोचने पर मजबूर करता था और कभी-कभी खुद रोता था और दूसरों को भी रुलाता था. अब, तुम बस मुझे रुला रहे हो. तुम्हारा जाना एक कभी न खत्म होने वाला दुख बन गया है.'

ये भी पढ़ें:- ICU में भर्ती हुए मलयालम एक्टर सलीम कुमार, वेंटिलेटर पर चल रहा इलाज, हालत नाजुक

सुरेश गोपी ने क्या कहा?
मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री और अभिनेता सुरेश गोपी ने सलीम कुमार के निधन पर दुख जताया. उन्होंने कहा, 'हर बिछड़ना दुख देता है. जब कोई ऐसा व्यक्ति हमसे दूर जाता है जो हमारे दिल के बहुत करीब हो, तो वह दुख बहुत गहरा होता है. सलीम कुमार ने कॉमेडी को नई पहचान दी है. वो कॉमेडी में एक नया अंदाज लेकर आए, जो नई पीढ़ी को बहुत पसंद आया.'

वो मुस्कान हमसे विदा हो गई है- विनायन
जाने-माने डायरेक्टर विनायन ने इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर किया है. उन्होंने सलीम कुमार के निधन पर दुख जताते हुए लिखा, 'मेरे प्यारे दोस्त सलीम कुमार का निधन हो गया है... दिल से संवेदनाएं. लगभग तीन दशकों तक उन्होंने अपनी एक्टिंग से मलयाली लोगों को दिल खोलकर हंसाया और उन्हें गहराई से सोचने पर मजबूर किया. एक बेहतरीन कलाकार होने के साथ-साथ, वो अपनी बात बेबाकी से कहने और अपने विचारों पर अडिग रहने के लिए भी जाने जाते थे. बीमारी के बावजूद सलीम कुमार ने कभी भी अपनी खास मुस्कान और मज़ाकिया अंदाज़ नहीं खोया. आज, वो मुस्कान हमसे विदा हो गई है.'

पृथ्वीराज सुकुमारन ने किया याद
एक्टर और फिल्ममेकर पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'अलविदा सलीम कुमार. बेहतरीन यादों के लिए शुक्रिया.' एक्ट्रेस मीरा जैस्मिन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'हंसी और उस हंसी के पीछे की ज़िंदगी के लिए शुक्रिया.'

कुंचाको बोबन हुए भावुक
एक्टर कुंचाको बोबन ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'जब कोई ऐसा व्यक्ति अलविदा कहता है जो सिर्फ़ एक दोस्त से कहीं बढ़कर हो, तो शब्द नहीं मिलते...!! आपकी बड़ी सी मुस्कान, उससे भी ज़ोरदार हंसी, सबसे मुश्किल पलों में भी मज़ाक ढूंढने की आपकी अद्भुत क्षमता, आपकी सोच... मुझे आपकी बहुत याद आएगी!! स्वर्ग में भी मुस्कुराते रहना प्यारे... सलीम कुमार...'

कब होगा अंतिम संस्कार?
इसके अलावा एक्टर टाइनी टॉम और नव्या नायर ने एर्नाकुलम के परावुर टाउन हॉल में सलीम कुमार को श्रद्धांजलि दी है. बता दें कि एक्टर सलीम कुमार का अंतिम संस्कार आज दोपहर 3 बजे नॉर्थ परावुर, एर्नाकुलम स्थित उनके आवास पर किया जाएगा.

ये भी पढ़ें:- Salim Kumar Death: नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले एक्टर सलीम कुमार का निधन, 56 की उम्र में कहा अलविदा, ममूटी ने जताया शोक

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Published at : 07 Jun 2026 10:26 AM (IST)
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