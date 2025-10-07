एक्सप्लोरर
भारती सिंह के कितने बच्चे हैं? पति कम कमाते हैं लेकिन कितनी है नेटवर्थ? जानें सब कुछ
कॉमेडियन भारती सिंह प्रेग्नेंट हैं. ऐसे में कॉमेडियन और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया बेहद खुश हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फैंस को इस बारे में जानकारी दी है.
भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया की जोड़ी को फैंस खूब पसंद करते हैं.दोनों एक साथ न सिर्फ अच्छे दिखते हैं, बल्कि इनकी जोड़ी को आदर्श जोड़ी मानी जाती है.
1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11
7/11
8/11
9/11
10/11
11/11
Published at : 07 Oct 2025 02:24 PM (IST)
Tags :Bharti Singh Haarsh Limbachiyaa
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'ट्रंप को जरूर नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर वो...', ताइवान के राष्ट्रपति ने रख दी ये शर्त
पंजाब
पंजाब सरकार ने 'जहरीली' कोल्ड्रिफ सिरप पर लगाया बैन, आदेश जारी
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion