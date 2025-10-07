हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारती सिंह के कितने बच्चे हैं? पति कम कमाते हैं लेकिन कितनी है नेटवर्थ? जानें सब कुछ

भारती सिंह के कितने बच्चे हैं? पति कम कमाते हैं लेकिन कितनी है नेटवर्थ? जानें सब कुछ

कॉमेडियन भारती सिंह प्रेग्नेंट हैं. ऐसे में कॉमेडियन और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया बेहद खुश हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फैंस को इस बारे में जानकारी दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Oct 2025 02:26 PM (IST)
कॉमेडियन भारती सिंह प्रेग्नेंट हैं. ऐसे में कॉमेडियन और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया बेहद खुश हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फैंस को इस बारे में जानकारी दी है.

भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया की जोड़ी को फैंस खूब पसंद करते हैं.दोनों एक साथ न सिर्फ अच्छे दिखते हैं, बल्कि इनकी जोड़ी को आदर्श जोड़ी मानी जाती है.

1/11
भारती और हर्ष की मुलाकात रिएलिटी शो 'कॉमेडी सर्कस' के सेट पर हुई थी.इस शो में भारती कंटेस्टेंट थीं और हर्ष स्क्रिप्ट राइटर थे.
भारती और हर्ष की मुलाकात रिएलिटी शो 'कॉमेडी सर्कस' के सेट पर हुई थी.इस शो में भारती कंटेस्टेंट थीं और हर्ष स्क्रिप्ट राइटर थे.
2/11
शो के सेट पर दोनों की दोस्ती हो गई. दोस्ती के एक साल बाद हर्ष ने भारती से अपने प्यार का इजहार किया.प्रपोजल सुन कॉमेडियन को यकीन नहीं हो रहा था कोई उन्हें भी पसंद कर सकता है और प्यार कर सकता है.
शो के सेट पर दोनों की दोस्ती हो गई. दोस्ती के एक साल बाद हर्ष ने भारती से अपने प्यार का इजहार किया.प्रपोजल सुन कॉमेडियन को यकीन नहीं हो रहा था कोई उन्हें भी पसंद कर सकता है और प्यार कर सकता है.
3/11
दरअसल, भारती अपने मोटापे की वजह से ये सोचती थी कि कोई भी स्मार्ट और पतला लड़का उन्हें प्यार क्यों करेगा. ऐसे में वो कभी प्यार-मोहब्बत के बारे में नहीं सोचती थी.
दरअसल, भारती अपने मोटापे की वजह से ये सोचती थी कि कोई भी स्मार्ट और पतला लड़का उन्हें प्यार क्यों करेगा. ऐसे में वो कभी प्यार-मोहब्बत के बारे में नहीं सोचती थी.
4/11
भारती और हर्ष की शादी में उनके परिवारवाले विलेन बने थे. सबसे ज्यादा भारती की फैमिली इस शादी के खिलाफ थी. लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी तो परिवार को राजी होना पड़ा.
भारती और हर्ष की शादी में उनके परिवारवाले विलेन बने थे. सबसे ज्यादा भारती की फैमिली इस शादी के खिलाफ थी. लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी तो परिवार को राजी होना पड़ा.
5/11
भारती और हर्ष ने 3 दिसंबर 2017 में शादी की थी. शादी के बाद 2022 में भारती ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम इन्होंने लक्ष्य लिम्बाचिया है. प्यार से अपने बेटे को दोनों गोला कहते हैं.
भारती और हर्ष ने 3 दिसंबर 2017 में शादी की थी. शादी के बाद 2022 में भारती ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम इन्होंने लक्ष्य लिम्बाचिया है. प्यार से अपने बेटे को दोनों गोला कहते हैं.
6/11
बेटे के जन्म के तीन साल बाद भारती दोबारा मां बनने जा रही हैं. ऐसे में कपल ने इस क्यूट से तस्वीर को शेयर कर फैंस को खुशखबरी दी है.
बेटे के जन्म के तीन साल बाद भारती दोबारा मां बनने जा रही हैं. ऐसे में कपल ने इस क्यूट से तस्वीर को शेयर कर फैंस को खुशखबरी दी है.
7/11
भारती सिंह और हर्ष एक साथ कई शो होस्ट करते दिखते हैं. दोनों साथ मिलकर पॉडकास्ट भी करते हैं. लेकिन, क्या आपको पता है कमाई के मामले में हर्ष अपनी पत्नी से काफी पीछे हैं.
भारती सिंह और हर्ष एक साथ कई शो होस्ट करते दिखते हैं. दोनों साथ मिलकर पॉडकास्ट भी करते हैं. लेकिन, क्या आपको पता है कमाई के मामले में हर्ष अपनी पत्नी से काफी पीछे हैं.
8/11
भारती सिंह ने राज शमानी के पॉडकास्ट में बताया था कि हर्ष और उनकी कमाई में बहुत फर्क है. अगर उन्हें किसी शो के लिए 10 लाख मिलते थे तो हर्ष को 1.5 लाख मिलते थे.
भारती सिंह ने राज शमानी के पॉडकास्ट में बताया था कि हर्ष और उनकी कमाई में बहुत फर्क है. अगर उन्हें किसी शो के लिए 10 लाख मिलते थे तो हर्ष को 1.5 लाख मिलते थे.
9/11
image 10
image 10
10/11
टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार भारती सिंह की नेटवर्थ 25 से 30 करोड़ रुपए है.वहीं, हर्ष की नेटवर्थ 15 से 20 करोड़ रुपए के बीच बताई गई है.
टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार भारती सिंह की नेटवर्थ 25 से 30 करोड़ रुपए है.वहीं, हर्ष की नेटवर्थ 15 से 20 करोड़ रुपए के बीच बताई गई है.
11/11
बेशक भारती और हर्ष की कमाई में फर्क हो लेकिन दोनों के बीच प्यार बहुत है. ऐसे में ये अपने रिश्ते के बीच इन सब चीजों को नहीं आने देते हैं.
बेशक भारती और हर्ष की कमाई में फर्क हो लेकिन दोनों के बीच प्यार बहुत है. ऐसे में ये अपने रिश्ते के बीच इन सब चीजों को नहीं आने देते हैं.
Published at : 07 Oct 2025 02:24 PM (IST)
