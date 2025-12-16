हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थEggs Safety Concern: सावधान! क्या आप भी रोजाना अंडे खाते हैं? मिले नाइट्रोफ्यूरान्स, FSSAI की जांच जारी

Eggs Safety Concern: सावधान! क्या आप भी रोजाना अंडे खाते हैं? मिले नाइट्रोफ्यूरान्स, FSSAI की जांच जारी

Banned Antibiotics In Eggs: ज्यादातर लोगों के थाली में अंडे का अहम रोल होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप इससे बीमार भी हो सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे और इसमें क्या मिला है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 16 Dec 2025 06:30 PM (IST)
Daily Egg Consumption Safety: एक कहावत है कि संडे और या मंडे रोज खाओ अंडे. खैर अब यह कहावत पुरानी हो गई है, क्योंकि अब अंडों को लेकर सवाल उठने लगे हैं. पहले जिसको रोग प्रोटीन के लिए भरभर कर खाते थे, अब उन्हीं अंडों की गुणवत्ता को लेकर उठे विवाद के बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने सख्त कदम उठाया है. सोमवार को FSSAI ने देशभर के अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया कि वे ब्रांडेड और बिना ब्रांड वाले अंडों के सैंपल इकट्ठा करें और उन्हें जांच के लिए 10 मान्यता प्राप्त लैब में भेजें. इन सैंपलों में खास तौर पर नाइट्रोफ्यूरान्स की मौजूदगी की जांच की जाएगीय

यह कार्रवाई एग ब्रांड एगोज के अंडों की क्वालिटी को लेकर उठे सवालों के बाद की गई है. रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इन अंडों में नाइट्रोफ्यूरान्स के अंश हो सकते हैं. नाइट्रोफ्यूरान्स ऐसे एंटीबायॉटिक्स का समूह है, जिनका इस्तेमाल फूड-प्रोड्यूसिंग जानवरों में पूरी तरह प्रतिबंधित है. स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि अगर पोल्ट्री फार्मिंग में इन दवाओं का अवैध रूप से इस्तेमाल किया जाए, तो उनके अवशेष अंडों तक पहुंच सकते हैं. इसी आशंका के चलते देशभर में सैंपलिंग का फैसला लिया गया.

अंडों की क्वालिटी पर सवाल

यह मामला तब सामने आया, जब एक ऑनलाइन रिपोर्ट में अंडों की क्वालिटी पर सवाल उठाए गए. इसके बाद यह मुद्दा सोशल मीडिया और सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन गया और नियामक एजेंसियों की निगरानी बढ़ गई. विवाद बढ़ने पर एगोज ने सफाई जारी करते हुए अपने उत्पादों को सुरक्षित बताया. कंपनी ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि "जैसा हमने वादा किया था, 25 दिसंबर के हमारे ताजा लैब टेस्ट रिपोर्ट्स अब उपलब्ध हैं और सभी के संदर्भ के लिए हम इन्हें सार्वजनिक रूप से साझा कर रहे हैं. हमारे लिए उपभोक्ताओं की सुरक्षा और भरोसा सबसे अहम हैय हम अपने फार्म और प्रक्रियाओं में उच्चतम मानकों का पालन जारी रखेंगे."

एक्सपर्ट का क्या है कहना?

हालांकि, मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि पोल्ट्री सेक्टर में एंटीबायॉटिक्स के दुरुपयोग की समस्या अब भी एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता बनी हुई है. डॉ. जैनिथ लोववंशी ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आप रिश्क नई लेना चाहते हैं,तो आप देशी अंडे ट्राई कर सकते हैं.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dr. Jainith Lowvanshi | MBBS•MD•DNB (India 🇮🇳) (@jainith_lowvanshi)

कई अन्य एक्सपर्ट का कहना है कि नाइट्रोफ्यूरान्स को दुनियाभर में प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि इनके अवशेष पकाने के बाद भी अंडों में बने रह सकते हैं. उन्होंने बताया कि लंबे समय तक ऐसे दूषित अंडों का सेवन करने से, पशुओं पर किए गए स्टडी में जेनेटिक डैमेज और कैंसर के बढ़े हुए खतरे के संकेत मिले हैं। इसके अलावा इससे लिवर और किडनी को भी नुकसान पहुंच सकता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 16 Dec 2025 06:30 PM (IST)
