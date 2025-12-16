जब बात आती है ओयो की तो लोगों के मन में केवल एक ही तस्वीर आती है और वो होती है रोमांस करते दो कपल की. लेकिन कई लोगों को ओयो का सुख और सुविधा नसीब नहीं होती क्योंकि या तो शहर से ओयो नदारद रहता है या फिर जेब से पैसे. ऐसे में कुछ लोग जब मौका मिलता है अपना रोमांस शुरू कर देते हैं फिर चाहे वो प्राइवेट प्लेस हो या पब्लिक. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक कपल को ट्रेन के टॉयलेट में रोमांस करते देखा जा सकता है.

ट्रेन के टॉयलेट में रोमांस करता कपल कैमरे में कैद

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का और लड़की ट्रेन के टॉयलेट में रोमांस करते दिखाई दे रहे हैं. हैरान कपने वाला पल तब आता है जब लड़की खुद को छुड़ाते हुए ट्रेन के टॉलेट से बाहर निकलती है और अंदर लगे आईने में एक शख्स खड़ा दिखाई देता है जो लड़की के साथ अंदर इश्क फरमा रहा था. ये सारा कार्यक्रम जो वहां चल रहा है उसे सामने रखा कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है. हालांकि कई लोगों का कहना है कि ये केवल पब्लिसिटी स्टंट है जो लाइक और व्यूज बटोरने के लिए किया गया है.

लो एक और आ गया और ये तो अति हो गया......see more pic.twitter.com/LOgzAJVhXF — Anvi Yadav (@YadavAnviRoyal) December 16, 2025

लड़की के बाद बाहर आया लड़का

वीडियो में आगे दिखता है कि लड़की जब टॉयलेट से बाहर निकलती है तो उसके थोड़ी देर बाद लड़का भी खुद को झाड़ते हुए बाहर निकलता है जिससे ये तस्वीर साफ हो जाती है कि ट्रेन के टॉयलेट को ओयो बनाने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है. वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 15000 फीट पर मौत से मुकाबला, प्लेन से उलझा पैराशूट और हवा में झूलता रहा स्काईडाइवर; वीडियो वायरल

यूजर्स बोले, टॉयलेट को ओयो बना डाला

वीडियो को @YadavAnviRoyal नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अरे बाप रे ये सब क्या देखना पड़ रहा है. एक और यूजर ने लिखा...आजकल ट्रेन के टॉयलेट ओयो से कम नहीं है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लगता है अब मुझे मंगल ग्रह की ओर जाना होगा.

यह भी पढ़ें: ऐसी औलाद से डर लगता है... पैर पहुंचते नहीं, लेकिन सड़क पर बाइक लेकर निकल गया छोरा; वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा