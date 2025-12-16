हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसिर्फ 4 मैच खेलने आएगा यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, फिर भी IPL 2026 की ऑक्शन में मिले 8.6 करोड़ रुपये

Josh Inglis IPL 2026: ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिस ने बताया था कि वह आईपीएल 2026 में सिर्फ 4 मैच ही खेल पाएंगे. बावजूद इसके उन्हें ऑक्शन में एक बड़ी रकम मिल गई है.

By : शिवम | Updated at : 16 Dec 2025 08:50 PM (IST)
जोश इंग्लिस को लेकर माना जा रहा था कि शायद ही उन्हें आईपीएल 2026 ऑक्शन में कोई खरीदे. दरअसल पंजाब किंग्स भी उन्हें नहीं छोड़ती, क्योंकि उन्होंने पिछले सीजन फ्रेंचाइजी को फाइनल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण रोल निभाया. लेकिन उन्होंने बताया था कि वह आईपीएल 2026 में सिर्फ 4 ही मैच खेल पाएंगे, बावजूद इसके उन्हें ऑक्शन में एक बड़ी रकम मिल गई. उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीद लिया है.

जोश इंग्लिस का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था. लेकिन ये जानते हुए भी कि वह सिर्फ 4 मैच खेलेंगे, उन्हें खरीदने के लिए टीमों के बीच टक्कर देखने को मिली. अंत में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 8 करोड़ 60 लाख रुपये के साथ इंग्लिस को अपनी टीम में शामिल कर लिया.

IPL 2026 में 4 ही मैच क्यों खेलेंगे इंग्लिस?

जोश इंग्लिस आईपीएल 2026 सीजन के दौरान शादी करेंगे, इस वजह से उन्होंने पहले ही बता दिया था कि वह आईपीएल सीजन 19 के सभी मैच नहीं खेल पाएंगे. वह सिर्फ 4 मैच खेल पाएंगे, जिसके लिए उन्होंने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा था. उम्मीद थी कि उन्हें शायद ही कोई टीम खरीदे, लेकिन इसके उलट उन्हें बड़ी रकम भी मिल गई. लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 8 करोड़ 60 लाख रुपये में खरीदा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 16 Dec 2025 08:47 PM (IST)
Josh Inglis IPL News LSG Squad INDIAN PREMIER LEAGUE LUCKNOW SUPER GIANTS IPL 2026 IPL 2026 Auction
