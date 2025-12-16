बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल की मोस्ट अवेटेड 'आश्रम' के नए सीजन का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. इससे पहले आ'श्रम सीजन 3 पार्ट 2' रिलीज हुई थी जिसे दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. अब सीरीज का अगला सीजन भी कंफर्म हो गया है और इसकी शूटिंग डिटेल्स भी सामने आ गई है. 'आश्रम' की एक्ट्रेस त्रिधा चौधरी ने इस बारे में खुद बताया है.

त्रिधा चौधरी इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' को लेकर चर्चा में हैं. एक्ट्रेस ने इस बीच अपनी अपकमिंग सीरीज 'आश्रम सीजन 4' की पुष्टि की है. बॉलीवुड हंगामा को दिए एक हालिया इंटरव्यू में त्रिधा ने 'आश्रम सीजन 4' को लेकर कहा- 'जी हां, हम बहुत जल्द, 2026 में शूटिंग शुरू करने वाले हैं.'

'आश्रम ज्यादा एजुकेशनल है...'

इस दौरान त्रिधा चौधरी ने आश्रम को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने कहा- 'आखिरकार, ये एक डिटेल्ड शो है. सिनेमा पूरी तरह से मनोरंजन के लिए होता है. मेरी फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 भी इसी कैटेगिरी में आती है. इसे देखने के बाद दर्शक सिर्फ मुस्कुराते और खूब हंसते हैं. लेकिन आश्रम ज्यादा एजुकेशनल है क्योंकि हम दर्शकों को ये मैसेज देते हैं कि अलर्ट रहो. जो हम दिखा रहे हैं वो असल में दुनिया में घट रहा है. इसलिए क्रिएटिविटी भी लोगों को जागरूक करने का एक जरिया हो सकती है.'

'मेरी पर्सनल लाइफ पूरी तरह से बिखर गई थी'

त्रिधा ने आगे बताया कि आश्रम की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पर काफी असर पड़ा था. उन्होंने कहा- 'आश्रम में इतने पावरफुल किरदार को निभाने के लिए मुझे काफी पहचान मिल रही थी, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ पूरी तरह से बिखर गई थी. मैं जिसके साथ थी, मुझे लगा था कि वो समझ जाएगा कि ये सब दिखावा है. इसी वजह से मनमुटाव हुआ. मुझे खुद को कमतर महसूस कराया गया. अब ये सब अतीत की बात है. अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं, तो सोचती हूं कि क्या मुझे उस एक शख्स के बारे में सोचना चाहिए था जो मेरे खिलाफ था या उन दस हजार से ज्यादा लोगों के बारे में जो हमेशा मेरे पक्ष में थे. शुक्र है, फिलहाल मैं ठीक हूं.'