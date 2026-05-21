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18 साल में इतना बदल गईं 'बालिका बधू' की चंपा, जानें- टीवी से दूर आजकल कहां हैं शिवशक्ति सचदेवा
Where Is Shivshakti Sachdev: सीरियल 'बालिका बधू' की चंपा का किरदार निभाकर घर-घर फेमस हुईं एक्ट्रेस शिवशक्ति सचदेवा भले ही टीवी की दुनिया से दूर हों, लेकिन वो सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं.
छोटे पर्दे की मशहूर एक्ट्रेस शिवशक्ति सचदेवा ने टीवी शो 'बालिका बधू' में चंपा का किरदार निभाकर अलग पहचान बनाई. वो 18 सालों से बिल्कुल बदल चुकी हैं. शिवशक्ति भले ही टीवी की दुनिया से दूर हों, लेकिन वो सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. 21 मई को एक्ट्रेस अपना 33वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. चलिए जानते हैं शिवशक्ति सचदेवा आजकल कहां हैं और क्या कर रही हैं.
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Published at : 21 May 2026 09:23 AM (IST)
Tags :Balika Vadhu Shivshakti Sachdev
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डॉ. उलूपी बोराहसीनियर फेलो, सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज
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