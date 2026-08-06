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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकांवड़ियों पर टिप्पणी को लेकर साजिद रशीदी पर भड़के BJP विधायक, NSA लगाने की मांग

कांवड़ियों पर टिप्पणी को लेकर साजिद रशीदी पर भड़के BJP विधायक, NSA लगाने की मांग

Lukcnow News In Hindu: विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि साजिद रशीदी ने कांवड़ियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 06 Aug 2026 10:11 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कांवड़ियों पर कथित विवादित टिप्पणी को लेकर मौलाना साजिद रशीदी पर कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में तहरीर देकर मौलाना पर रासुका लगाने की मांग की है.

विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि मौलाना साजिद रशीदी ने कांवड़ियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले हैं और ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए.

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'कांवड़ियों के वेश में उपद्रव फैला रहे लोग'

तहरीर में नंद किशोर गुर्जर ने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ लोग कांवड़ियों के वेश में उपद्रव फैलाकर कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं. इसकी जांच होनी चाहिए. और जो भी दोषी हो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. ताकि कोई आस्था से खिलवाड़ ना कर सके. 

'मौलाना दे रहे भावनाओं को आहत करने वाले बयान'

बीजेपी विधायक ने पुलिस से साजिद रशीदी के खिलाफ रासुका के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए कहा कि इससे भविष्य में धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले बयान देने वालों पर रोक लगेगी और प्रदेश में कानून-व्यवस्था व सामाजिक सौहार्द बना रहेगा. उन्होंने इस मामले की शिकायत हज़रतगंज थाने में और उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव (गृह) को भी भेजी है. 

हज़रतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि तहरीर दी गई है. मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल यह मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है. विधायक नंद किशोर गुर्जर अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं. एक बार फिर उन्होंने मौलाना के खिलाफ मोर्चा खोलकर कार्रवाई की मांग कर दी है. जबकि मौलाना साजिद रशीदी भी विवादित बयान देकर सुर्ख़ियों में रहते हैं.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 06 Aug 2026 10:04 PM (IST)
Tags :
Nand Kishor Gurjar Sajid Rashidi UP NEWS
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