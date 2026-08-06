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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडThursday Box Office Collection: थर्सडे को 'स्पाइडर मैन' 334 करोड़ के पार, जानें- 'जना नायकन' और 'धमाल 4' का कलेक्शन

Thursday Box Office Collection: थर्सडे को 'स्पाइडर मैन' 334 करोड़ के पार, जानें- 'जना नायकन' और 'धमाल 4' का कलेक्शन

Thursday Box Office Collection Updates 6 August: गुरुवार को एक बार फिर सिनेमाघरों में मौजूद फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिए जंग कर रही हैं. यहां सबके अपडेटेड कलेक्शन के आंकड़े जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 06 Aug 2026 10:48 PM (IST)
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बुधवार को बॉक्स ऑफिस पर काफी सुस्ती दिखी थी. स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे से लेकर जना नायकन और धमाल 4 सहित सभी फिल्मों की कमाई में मंदी देखी गई थी. यहां जानते हैं गुरुवार यानी 6 जुलाई को ये फिल्में बॉ़क्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर रही हैं. साथ ही इनकी ऑक्यूपेंसी भी जानेंगे. 

स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे का दूसरे थर्सडे का कलेक्शन
टॉम हॉलैंड की फिल्म स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे ने सिनेमाघरों में एक हफ्ता पूरा कर लिया है. इस दौरान इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस को लूट लिया है. फिल्म की पहले हफ्ते की कमाई 318.45 करोड़ रुपये रही है. वहीं अब दूसरे थर्सडे यानी 8वें दिन इसकी शुरुआत मंदी होती देखी जा रही है. 

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को यानी 8वें दिन फिल्म ने 10.30 बजे तक 14 करोड़ कमाए हैं.
  • इसकी ऑक्यूपेंसी 36.4% दर्ज की जा रही है. 
  • फिलहाल स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे का भारत 8 दिनों का नेट कलेक्शन 334.50 करोड़ रुपये हो गया है. 
स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन  ऑक्यूपेंसी
डे 8 14 करोड़ (10.30 बजे तक का कलेक्शन)  36.4%
कुल कलेक्शन  334.50 करोड़ रुपये  

जना नायकन का तीसरे थर्सडे का कलेक्शन
थलपति विजय की फिल्म जना नायकन की कमाई में भी मंदी जारी है , इस फिल्म ने दूसरे बुधवार को यानी 14वें दिन 1.80 करोड़ की कमाई की थी. वहीं अब 15वें दिन यानी तीसरे  गुरुवार को भी इसकी शुरुआत ठंडी हुई है.  

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे थर्सडे को  यानी 15वें दिन फिल्म ने 10.30 बजे तक 1.60 करोड़ कमाए हैं.
  • इसकी ऑक्यूपेंसी 13.6% दर्ज की जा रही है. 
  • फिलहाल जना नायकन का भारत में 15 दिनों का  नेट कलेक्शन 185.15 करोड़ रुपये हो गया है. 
जना नायकन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन  ऑक्यूपेंसी
डे 15 1.60 करोड़ (10.30 बजे तक का कलेक्शन)  13.6%
कुल कलेक्शन  185.15 करोड़ रुपये  

ये भी पढ़ें:-August South Theatre Release: 'टॉक्सिक' से 'विश्वनाथ एंड सन्स' तक, अगस्त में थिएटर में आग लगाएंगी साउथ की ये 12 फिल्में

द ओडिसी के तीसरे गुरुवार की कमाई? 
क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी ने शुरुआत में काफी अच्छा परफॉर्म किया था लेकिन तीसरे हफ्ते से इसकी कमाई में काफी गिरावट देखी जा रही है. फिल्म ने तीसरे बुधवार यानी 20वें दिन 2.15 करोड़ की कमाई की है. वहीं तीसरे गुरुवार यानी 21वें दिन की कमाई की बात करें तो 

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे थर्सडे को यानी 21वें दिन फिल्म ने 10.30 बजे तक 2.10 करोड़ कमाए हैं.
  • इसकी ऑक्यूपेंसी 40.0% दर्ज की जा रही है. 
  • फिलहाल द ओ़डिसी का भारत में 21 दिनों का  नेट कलेक्शन 158.70 करोड़ रुपये हो गया है. 
द ओडिसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन  ऑक्यूपेंसी
डे 21 2.10 करोड़ (10.30 बजे तक का कलेक्शन)  40.0%
कुल कलेक्शन  158.70 करोड़ रुपये

धमाल 4 चौथे गुरुवार को कितनी कर रही कमाई? 
अजय देवगन की धमाल 4 ने बॉक्स ऑफिस पर काफी दम दिखाया है. हालांकि चौथे हफ्ते से इसकी कमाई में भी मंदी जारी है यहां तक कि ये लाखों में सिमट चुकी है. फिल्म के चौथे गुरुवार यानी 28वें दिन के कलेक्शन की बात करें तो

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक धमाल 4 ने चौथे थर्सडे को यानी 28वें दिन फिल्म ने 10.30 बजे तक 0.55 करोड़ कमाए हैं.
  • इसकी ऑक्यूपेंसी 10.0% दर्ज की जा रही है. 
  • फिलहाल धमाल 4 का भारत में 28 दिनों का  नेट कलेक्शन 163.55 करोड़ रुपये हो गया है. 
धमाल 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन  ऑक्यूपेंसी
डे 28 0.55 करोड़ (10.30 बजे तक का कलेक्शन)  10.0%
कुल कलेक्शन  163.55 करोड़ रुपये

ये भी पढ़ें:-Wednesday BO: बुधवार को 'स्पाइडर मैन' से 'धमाल 4' और 'जन नायकन' तक किसने किया कितना कलेक्शन, जानें- रिपोर्ट

Published at : 06 Aug 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
Jana Nayagan Dhamaal 4 Thursday Box Office Collection The Odyssey Spider Man Brand New Day
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