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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'हैप्पी बर्थडे फाइटर...',पत्नी दीपिका को खास अंदाज में किया विश, शोएब ने खुद बनाया केक

'हैप्पी बर्थडे फाइटर...',पत्नी दीपिका को खास अंदाज में किया विश, शोएब ने खुद बनाया केक

दीपिका कक्कड़ इब्राहिम 6 अगस्त को बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. उनके पति शोएब ने बर्थडे केक बनाया और खास अंदाज में दीपिका को बर्थडे विश किया.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 06 Aug 2026 09:42 PM (IST)
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दीपिका कक्कड़ इब्राहिम टीवी की टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं. इन दिनों वो कैंसर से जंग लड़ रही हैं. दीपिका इस लड़ाई को हिम्मत से लड़ रही हैं. इस जर्नी में उनके पति शोएब भी उनके साथ हैं. 6 अगस्त को दीपिका ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. ये बर्थडे बेहद खास रहा. शोएब ने खुद से दीपिका के लिए केक बनाया. अब दीपिका को शोएब ने खास अंदाज में बर्थडे विश किया है और उन्हें फाइटर कहा.

शोएब का दीपिका के नाम पोस्ट

शोएब इब्राहिम ने लिखा, 'हैप्पी बर्थडे फाइटर...दीपिका आपने मुझे सिखाया कि असली हिम्मत कभी हार न मानने में होती है. आज इस खास दिन बस अल्लाह से अब यही दुआ है. अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र और सेहतमंद जिंदगी दें. बस बाकी खुश मैं रख लूंगा वो मेरी जिम्मेदारी है.'

शोएब की इस पोस्ट पर दीपिका ने जवाब भी दिया. उन्होंने लिखा, 'तुम साथ हो वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है. आपका प्यार मुझे ताकतवर बनाता है हर दिन.' शोएब ने दो फोटोज भी शेयर की हैं. इनमें दीपिका बेहद खुश दिख रही हैं. फोटोज दीपिका की केक कटिंग सेरेमनी की हैं. पिक्स में दीपिका-शोएब के बेटे रुहान भी साथ में खड़े नजर आ रहे हैं.

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दीपिका और शोएब की लव लाइफ
दीपिका और शोएब की लव लाइफ की बात करें तो शो ससुराल सिमर का सेट पर दोनों की मुलाकात हुई थी. इसके बाद दोनों में दोस्ती हुई और फिर प्यार. दोनों ने 22 फरवरी 2018 को शादी कर ली. कपल की शादी शोएब के होमटाउन मौदहा में हुई. इसके बाद दीपिका-शोएब ने 26 फरवरी को मुंबई में रिसेप्शन दिया. दीपिका और शोएब की शादी काफी चर्चा में रही. दरअसल, शोएब और दीपिका ट्रोल भी हुए. दीपिका और शोएब का धर्म अलग-अलग हैं. शोएब से शादी के लिए दीपिका ने मुस्लिम धर्म अपनाया. इसी वजह से दीपिका को ट्रोलिंग झेलनी पड़ी.

दीपिका कक्कड़ को कैंसर

अब दोनों एक बेटे रुहान के पेरेंट हैं. दीपिका और शोएब हर मुश्किल घड़ी में एक-दूसरे की ढाल बनकर खड़े हैं. दरअसल पिछला कुछ समय उनके लिए मुश्किलभरा रहा है. दीपिका को लिवर कैंसर है. उनकी दो बार सर्जरी हो चुकी है और अब उनका इन्फ्यूजन चल रहा है. दीपिका इस मुश्किल जर्नी में बहुत हिम्मत बांधे हुए हैं. शोएब भी उनके साथ पूरे सपोर्ट से हैं. 

इसी बीच शोएब के पिता की भी तबीयत बिगड़ गई थी. उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था. इसके बाद वो कई दिन हॉस्पिटल में रहे. अब शोएब के पिता घर आ गए हैं और पूरी देख-रेख में हैं. शोएब ने इस मुश्किल वक्त के बारे में अपने यूट्यूब व्लॉग के जरिए फैंस को अपडेट किया.

 
 
 
 
 
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दीपिका और शोएब का वर्कफ्रंट

वर्क फ्रंट पर दीपिका ने अब टीवी की दुनिया से दूरी बना ली है और वो अपना क्लोदिंग और जूलरी ब्रांड चला रही हैं. वहीं यूट्यूब पर व्लॉग भी डालती हैं. वहीं शोएब भी यूट्यूब पर व्लॉग डालते हैं. उन्हें यूट्यूब पर 6 साल हो गए हैं. इसके अलावा शोएब अपना प्रोडक्शन हाउस भी चलाते हैं. शोएब फिलहाल टीवी शोज में नजर नहीं आ रहे हैं. 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 06 Aug 2026 09:42 PM (IST)
Tags :
Dipika Kakar Shoaib Ibrahim
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