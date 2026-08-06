सरकार की कमी, पैलेट गन, 6% शिक्षा बजट..., Gen Z के सामने मोहन भागवत का कबूलनामा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर अपनी बात खुलकर रखी है. उन्होंने गुरुवार को कहा कि आंदोलन भी एक डायलॉग का तरीका है. डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना भी कंसेन्सस बनाने का तरीका है. जेनजी को आंदोलन नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कह सकते. लेकिन कैसे करना है, वो देखना है. लोकतंत्र में प्रोटेस्ट भी सहमति बनाने का तरीका है. आवाजें न सुनी गईं तो प्रोटेस्ट पर जा सकते है.

भारत की शिक्षा में बहुत कुछ होना चाहिए: मोहन भागवत

उन्होंने कहा, 'Gen Z की शिकायत सही थी. भारत की शिक्षा में बहुत कुछ होना चाहिए जो नहीं हुआ. हम लोग Gen Z आयु में थे जो बड़े कहते थे वो मान लेते थे वो उस समय की परिस्थिति थी. आज जवाब और प्यार चाहिए. Gen Z आंदोलन नहीं करना वो मैं नहीं कहूंगा लेकिन डेमोक्रेसी में कैसे आंदोलन करना वो बाबासाहेब के दो भाषण को देखना चाहिए.'

भागवत ने कहा, '⁠Gen Z का आंदोलन सिस्टम करेक्शन के लिए होना चाहिए. जो पहले होना चाहिए था नहीं हुआ इसलिए चूक हो जाती है. कमी थी , ठीक हो जाएगी. अपने लोग है , अगली जनरेशन है तो एंटी नेशनल तो नहीं है. ⁠Gen Z नई पीढ़ी हमारी पीढ़ी से ज्यादा ऑनेस्ट है. देशभक्ति की जनरेशन है.'

प्लेट गन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी जड़ में जाना पड़ेगा: मोहन भागवत

भागवत ने कहा, 'लाठीचार्ज और पलेट गन क्यों हुआ, कैसे हुआ इसकी जड़ में जाना पड़ेगा. इसकी जानकारी मेरी और आपके पास भी नहीं है न्यूज़ में पढ़ा की कुछ मोड्यूल घुस चुके है. मुझे अगर आंख बंद करके विश्वास करने को कहे तो मैं Gen Z पर विश्वास करूंगा. भारत के स्कूल में असुविधा पर, एक सुझाव से नहीं, कई सुझाव दूंगा. शिक्षा कमर्शियली नहीं होना चाहिए. सर्व अधिकार होना चाहिए. ग्रामीण जगह पर कई लोगो ने मिलकर स्कूल ठीक किया.'

मोहन भागवत ने कहा, 'शिक्षा का फाइनेंसियल बर्डन के लिए समाज को विजिलेंस और असिस्ट करना चाहिए. जिनको शिक्षा देनी है उनको भी ट्रेनिंग देनी चाहिए. बेसिक तो ये है अगली पीढ़ी बनने के लिए शिक्षा दे रहे हैं. समाज को साथ लेकर शिक्षा को ठीक करना तो प्रयास बढ़ जाएगा. 6% शिक्षा बजट होना चाहिए ये पुरानी मांग है इससे हम सहमत है. ⁠RSS के 23000 स्कूल चलते है. नई पीढ़ी को जागृत करने का प्रयास है.'