अविका ने साल 2008 में महज 11 साल की उम्र में टीवी शो 'बालिका वधू' में 'आनंदी' का किरदार निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी. इस शो के लिए उन्हें कई अवॉर्ड्स भी मिले.