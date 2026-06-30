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Avika Gor Birthday Special: 'बालिका वधू' की छोटी आनंदी अब दिखती हैं बेहद ग्लैमरस, सालों बाद पहचानना हुआ मुश्किल
Avika Gor Birthday Special: टीवी शो 'बालिका वधू' की छोटी आनंदी यानी एक्ट्रेस अविका गौर अब काफी ग्लैमरस हो गई हैं. इतने सालों अब उनका पूरा काफी बदल गया है. वो 29 साल की पूरी होने वाली है.
एक्ट्रेस अविका गौर ने टीवी शो बालिका वधु में छोटी आनंदी को रोल प्ले कर दर्शकों का दिल जीत लिया था. वहीं एक एक्ट्रेस काफी ग्लैमरस हो गई हैं. अब वो अपने लुक्स से लोगो को दीवाना बना देती हैं. एक्ट्रेस 30 जून को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. ऐसे में आइए देखते हैं उनकी फोटोज.
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Published at : 30 Jun 2026 01:57 PM (IST)
Tags :Avika Gor
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