साइबर फ्रॉड की शिकार हुईं कीर्ति कुल्हारी, ठगों ने क्रेडिट कार्ड से कर डाली लाखों की शॉपिंग 

साइबर ठग लगातार अपने जाल में लोगों को फंसाकर पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं इस बार उनके जाल में फिल्म जगत की जानी-मानी अभिनेत्री और निर्माता कीर्ति कुल्हारी भी फंस गई हैं. साइबर ठगों ने उनके क्रेडिट कार्ड की जानकारी का दुरुपयोग कर कुछ ही मिनटों में करीब 2.44 लाख रुपये की शॉपिंग कर डाली. मामले की शिकायत मिलने के बाद अंबोली पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

साइबर फ्रॉड का शिकार हुईं कीर्ति कुल्हारी

पुलिस सूत्रों के अनुसार, वर्सोवा के यारी रोड में रहने वाली 43 वर्षीय कीर्ति कुल्हारी 24 जुलाई की रात अंधेरी पश्चिम के एक मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने गई थीं. इसी दौरान उनके मोबाइल फोन पर विदेशी लेनदेन से जुड़ा एक बैंक अलर्ट आया. मैसेज में बताया गया था कि उनके क्रेडिट कार्ड के जरिए एक एयरोमेक्सिको एयरलाइन पर 2525 अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया गया है.

अचानक मिले इस अलर्ट से चौंकी अभिनेत्री ने तुरंत बैंक के कस्टमर सर्विस सेंटर से कॉन्टेक्ट किया. बैंक की जांच में सामने आया कि उनके कार्ड से चार अलग-अलग ट्रांजैक्शन किए गए थे, ये ट्रांसजेक्शन 2.43 लाख रुपये से ज्यादा थीं. संभावित नुकसान को रोकने के लिए बैंक ने फौरन कार्ड को ब्लॉक कर दिया.

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साइबर ठगों ने किसी टेक्निक से हासिल की कार्ड की जानकारी

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि कार्ड का पासवर्ड और अन्य कॉन्फ़िडेंशियल जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं की गई थी. ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि साइबर ठगों ने किसी तकनीकी माध्यम से कार्ड की जानकारी हासिल की. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि कहीं मोबाइल फोन, ऑनलाइन अकाउंट या किसी अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए डेटा कॉम्प्रोमाइज्ड तो नहीं हुआ.

जांच में जुची पुलिस

अंबोली पुलिस और साइबर एक्सपर्ट्स अब बैंकिंग रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन लॉग और डिजिटल फुटप्रिंट्स की मदद से आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. पुलिस का मानना है कि इस तरह के अपराधों में अक्सर इंटरनेशनल नेटवर्क या एडवांस साइबर टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है.

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