बर्थडे: शादियों में गाने वाले सोनू निगम कैसे बने टॉप सिंगर? एक्टिंग से शुरू किया था सफर

भारतीय सिनेमा के इतिहास में सोनू निगम के जैसे सिंगर्स बहुत कम ही हुए हैं. सोनू ने अपने सिंगिंग करियर में कई बड़े अवॉर्ड अपने नाम किए हैं और न सिर्फ भारत बल्कि दुनियाभर में पहचान बनाई है. उन्होंने 6 हजार से ज्यादा गाने गाए और वो भी 32 भाषाओं में. इतनी विविधता कुछ एक सिंगर्स के पास ही रही होगी. आज इस दिग्गज गायक का 53वां जन्मदिन है. इस मौके पर एक नजर डालते हैं उनकी लाइफ की कुछ खास बातों पर.

पिता से विरासत में मिला संगीत

सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था. आज 53 साल के हो चुके सोनू को संगीत विरासत में मिला है. उनके पिता अगम कुमार निगम भी सिंगर हैं. वहीं उनकी मां का नाम शोभा निगम था. पिता से उन्होंने छोटी उम्र में ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था.

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कभी शादियों में गाया करते थे सोनू निगम

एक बार सोनू निगम के पिता एक कार्यक्रम में स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रहे थे. तब चार साल के सोनू निगम ने भी अपनी प्रतिभा का परिचय दे दिया था. दरअसल उन्होंने 'क्या हुआ तेरा वादा' गाना गाकर समां बांध दिया था. हर कोई चार साल के सोनू निगम की आवाज का दीवाना बन गया था. इसके बाद सोनू ने अपने पिता के साथ शादियों में जाकर गाना शुरू किया था. इसके अलावा वो अन्य इवेंट्स में भी गाते थे.

गुलशन कुमार से मुलाकात, बदल गई लाइफ

सोनू अपने पिता के साथ साल 1991 में मुंबई शिफ्ट हो गए थे. इस दौरान पिता और बेटे की जोड़ी ने 'मायानगरी' में संगीत की दुनिया में काम की काफी तलाश की, हालांकि मिले तो बस रिजेक्शन. लेकिन, साल 1992 में दिग्गज सिंगर गुलशन कुमार से मुलाकात ने उनकी लाइफ में काफी कुछ बदल दिया. उन्हें एक एल्बम 'रफी की यादे' में मोहम्मद रफी के गानों को गाने का मौका मिला था.

15 साल छोटी मधुरिमा से की शादी

फिल्मी दुनिया में काम करने के दौरान सोनू निगम का दिल मधुरिमा पर आ गया था. मधुरिमा ने कई फिल्मों में काम किया है. सोनू अपनी पत्नी से उम्र में 15 साल बड़े हैं. इस कपल ने सात साल की डेटिंग के बाद साल 2002 में शादी करके घर बसा लिया था. कपल का एक बेटा है जिसका नाम निवान निगम है. निवान अब 18 साल के हो चुके हैं.

सोनू निगम के बेहतरीन गाने

सोनू निगम को सबसे पहले बड़ी पहचान ‘अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का' गाने से मिली थी. ये साल 1995 में आई फिल्म 'बेवफा सनम' का गाना है. इसके अलावा सोनू ने इसी फिल्म के गाने 'ये धोखे प्यार के धोखे' और 'जिंदगी में तो सभी' को भी आवाज दी थी. इससे पहले सोनू ने साल 1994 में आए दूरदर्शन के शो 'चंद्रकांता' के टाइटल ट्रैक से अपनी शुरुआत छोटे पर्दे के जरिए की थी.

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सोनू निगम के करियर के लिए 1997 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बॉर्डर' का गाना 'संदेशे आते हैं' सबसे यादगार साबित हुआ. इस गाने ने उन्हें एक बेहतरीन सिंगर के रूप में इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया था. इसके बाद उन्होंने ये दिल दीवाना, पापा मेरी जान, अभी मुझमे कहीं, तुमसे मिलके दिल का हाल, दिल डूबा, सूरज हुआ मद्धम, कल हो न हो जैसे गानों से भी ख़ास पहचान बनाई. सोनू ने हिंदी के अलावा ओड़िआ, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, असमिया, मराठी, बंगाल आदि भाषाओं में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा है.

एक्टिंग में भी आजमाया हाथ

गायकी से अलग अब बात करते हैं सोनू की एक्टिंग जर्नी की. इस दिग्गज सिंगर को एक्टिंग का भी शौक रहा है, हालांकि वो इस फील्ड में सफल नहीं हो पाए. कई फैंस को ये जानकर हैरानी होगी कि सनी देओल की पहली फिल्म 'बेताब' में उनके बचपन का किरदार सोनू निगम ने ही निभाया था.

बड़े होने पर भी सोनू ने बतौर एक्टर काम किया. वो साल 2002 की अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की फिल्म 'जानी दुश्मन: एक अनोखी कहानी' में नजर आए थे. इसके बाद साल 2003 की फिल्म 'काश आप हमारे होते' और 2004 की फिल्म 'लव इन नेपाल 'में भी नजर आए थे. हालांकि ये फ़िल्में पिट गईं और सोनू ने भी एक्टिंग से दूरी बना ली.