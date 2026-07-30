बर्थडे: शादियों में गाने वाले सोनू निगम कैसे बने टॉप सिंगर? एक्टिंग से शुरू किया था सफर

#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSonu Nigam Birthday: शादियों में गाने वाले सोनू निगम कैसे बने टॉप सिंगर? एक्टिंग से शुरू किया था सफर

Sonu Nigam Birthday: शादियों में गाने वाले सोनू निगम कैसे बने टॉप सिंगर? एक्टिंग से शुरू किया था सफर

नन्हीं उम्र में ही सोनू निगम ने गाना शुरू कर दिया था. लेकिन, बॉलीवुड में शुरूआत एक्टिंग से की थी. फिर दूरदर्शन के सीरियल के लिए गाया और फिर कई बेहतरीन फिल्मी गाने देकर वो टॉप सिंगर्स में शुमार हो गए.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 30 Jul 2026 08:11 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय सिनेमा के इतिहास में सोनू निगम के जैसे सिंगर्स बहुत कम ही हुए हैं. सोनू ने अपने सिंगिंग करियर में कई बड़े अवॉर्ड अपने नाम किए हैं और न सिर्फ भारत बल्कि दुनियाभर में पहचान बनाई है. उन्होंने 6 हजार से ज्यादा गाने गाए और वो भी 32 भाषाओं में. इतनी विविधता कुछ एक सिंगर्स के पास ही रही होगी. आज इस दिग्गज गायक का 53वां जन्मदिन है. इस मौके पर एक नजर डालते हैं उनकी लाइफ की कुछ खास बातों पर.

पिता से विरासत में मिला संगीत

सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था. आज 53 साल के हो चुके सोनू को संगीत विरासत में मिला है. उनके पिता अगम कुमार निगम भी सिंगर हैं. वहीं उनकी मां का नाम शोभा निगम था. पिता से उन्होंने छोटी उम्र में ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था.

Sonu Nigam Birthday: शादियों में गाने वाले सोनू निगम कैसे बने टॉप सिंगर? एक्टिंग से शुरू किया था सफर

ये भी पढ़ें: लता मंगेशकर के सामने हुए शर्मिंदा, दिलीप कुमार ने लगाई थी फटकार, जानें संजय दत्त के दिलचस्प किस्से

कभी शादियों में गाया करते थे सोनू निगम

एक बार सोनू निगम के पिता एक कार्यक्रम में स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रहे थे. तब चार साल के सोनू निगम ने भी अपनी प्रतिभा का परिचय दे दिया था. दरअसल उन्होंने 'क्या हुआ तेरा वादा' गाना गाकर समां बांध दिया था. हर कोई चार साल के सोनू निगम की आवाज का दीवाना बन गया था. इसके बाद सोनू ने अपने पिता के साथ शादियों में जाकर गाना शुरू किया था. इसके अलावा वो अन्य इवेंट्स में भी गाते थे.

Sonu Nigam Birthday: शादियों में गाने वाले सोनू निगम कैसे बने टॉप सिंगर? एक्टिंग से शुरू किया था सफर

गुलशन कुमार से मुलाकात, बदल गई लाइफ

सोनू अपने पिता के साथ साल 1991 में मुंबई शिफ्ट हो गए थे. इस दौरान पिता और बेटे की जोड़ी ने 'मायानगरी' में संगीत की दुनिया में काम की काफी तलाश की, हालांकि मिले तो बस रिजेक्शन. लेकिन, साल 1992 में दिग्गज सिंगर गुलशन कुमार से मुलाकात ने उनकी लाइफ में काफी कुछ बदल दिया. उन्हें एक एल्बम 'रफी की यादे' में मोहम्मद रफी के गानों को गाने का मौका मिला था.

15 साल छोटी मधुरिमा से की शादी

फिल्मी दुनिया में काम करने के दौरान सोनू निगम का दिल मधुरिमा पर आ गया था. मधुरिमा ने कई फिल्मों में काम किया है. सोनू अपनी पत्नी से उम्र में 15 साल बड़े हैं. इस कपल ने सात साल की डेटिंग के बाद साल 2002 में शादी करके घर बसा लिया था. कपल का एक बेटा है जिसका नाम निवान निगम है. निवान अब 18 साल के हो चुके हैं. 

Sonu Nigam Birthday: शादियों में गाने वाले सोनू निगम कैसे बने टॉप सिंगर? एक्टिंग से शुरू किया था सफर

सोनू निगम के बेहतरीन गाने

सोनू निगम को सबसे पहले बड़ी पहचान ‘अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का' गाने से मिली थी. ये साल 1995 में आई फिल्म 'बेवफा सनम' का गाना है. इसके अलावा सोनू ने इसी फिल्म के गाने 'ये धोखे प्यार के धोखे' और 'जिंदगी में तो सभी' को भी आवाज दी थी. इससे पहले सोनू ने साल 1994 में आए दूरदर्शन के शो 'चंद्रकांता' के टाइटल ट्रैक से अपनी शुरुआत छोटे पर्दे के जरिए की थी.

ये भी पढ़ें: क्यों नहीं हो पाई अभिषेक-करिश्मा की शादी? डायरेक्टर ने किया बड़ा खुलासा

सोनू निगम के करियर के लिए 1997 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बॉर्डर' का गाना 'संदेशे आते हैं' सबसे यादगार साबित हुआ. इस गाने ने उन्हें एक बेहतरीन सिंगर के रूप में इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया था. इसके बाद उन्होंने ये दिल दीवाना, पापा मेरी जान, अभी मुझमे कहीं, तुमसे मिलके दिल का हाल, दिल डूबा, सूरज हुआ मद्धम, कल हो न हो जैसे गानों से भी ख़ास पहचान बनाई. सोनू ने हिंदी के अलावा ओड़िआ, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, असमिया, मराठी, बंगाल आदि भाषाओं में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा है.

एक्टिंग में भी आजमाया हाथ

गायकी से अलग अब बात करते हैं सोनू की एक्टिंग जर्नी की. इस दिग्गज सिंगर को एक्टिंग का भी शौक रहा है, हालांकि वो इस फील्ड में सफल नहीं हो पाए. कई फैंस को ये जानकर हैरानी होगी कि सनी देओल की पहली फिल्म 'बेताब' में उनके बचपन का किरदार सोनू निगम ने ही निभाया था. 

Sonu Nigam Birthday: शादियों में गाने वाले सोनू निगम कैसे बने टॉप सिंगर? एक्टिंग से शुरू किया था सफर

बड़े होने पर भी सोनू ने बतौर एक्टर काम किया. वो साल 2002 की अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की फिल्म 'जानी दुश्मन: एक अनोखी कहानी' में नजर आए थे. इसके बाद साल 2003 की फिल्म 'काश आप हमारे होते' और 2004 की फिल्म 'लव इन नेपाल 'में भी नजर आए थे. हालांकि ये फ़िल्में पिट गईं और सोनू ने भी एक्टिंग से दूरी बना ली.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 30 Jul 2026 08:11 AM (IST)
Tags :
SONU NIGAM Sonu Nigam Birthday
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Sonu Nigam Birthday: शादियों में गाने वाले सोनू निगम कैसे बने टॉप सिंगर? एक्टिंग से शुरू किया था सफर
बर्थडे: शादियों में गाने वाले सोनू निगम कैसे बने टॉप सिंगर? एक्टिंग से शुरू किया था सफर
बॉलीवुड
सोनू सूद बर्थडे: कैसे पंजाब का एक साधारण लड़का बन गया देश का 'सुपरहीरो'?
सोनू सूद बर्थडे: कैसे पंजाब का एक साधारण लड़का बन गया देश का 'सुपरहीरो'?
बॉलीवुड
ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज हुआ 'रामायण' का भव्य ट्रेलर, 'राम' के किरदार में रणबीर कपूर लगे कमाल, 'रावण' बन छाए यश
ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज हुआ 'रामायण' का भव्य ट्रेलर, 'राम' के किरदार में रणबीर कपूर लगे कमाल
बॉलीवुड
साइबर फ्रॉड की शिकार हुईं कीर्ति कुल्हारी, ठगों ने क्रेडिट कार्ड से कर डाली लाखों की शॉपिंग 
साइबर फ्रॉड की शिकार हुईं कीर्ति कुल्हारी, ठगों ने क्रेडिट कार्ड से कर डाली लाखों की शॉपिंग 
Advertisement

वीडियोज

7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Lock Upp 2: Shreya Kalra का बड़ा खुलासा, बचपन की दर्दनाक घटना सुनकर भावुक हुए सभी
Samay Raina का Munawar Faruqui पर Aamir Khan वाला Joke हुआ Viral, India’s Got Latent में मचा हंगामा
Ramayana Trailer Update: 30 July को आएगा ट्रेलर, फैंस में बढ़ी जबरदस्त Excitement
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol छा गए, लेकिन क्या ट्रेलर बना उम्मीदों जितना दमदार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PoJK में तीसरे दिन भी खूनी कार्रवाई, PAK रेंजर्स की फायरिंग में मारे गए 36 कश्मीरी
PoJK में तीसरे दिन भी खूनी कार्रवाई, PAK रेंजर्स की फायरिंग में मारे गए 36 कश्मीरी
मध्य प्रदेश
भोपाल प्रोटेस्ट: धरना खत्म होने के बाद भी 100% खरीद की मांग पर अड़े किसान
भोपाल प्रोटेस्ट: धरना खत्म होने के बाद भी 100% खरीद की मांग पर अड़े किसान
बॉलीवुड
साइबर फ्रॉड की शिकार हुईं कीर्ति कुल्हारी, ठगों ने क्रेडिट कार्ड से कर डाली लाखों की शॉपिंग 
साइबर फ्रॉड की शिकार हुईं कीर्ति कुल्हारी, ठगों ने क्रेडिट कार्ड से कर डाली लाखों की शॉपिंग 
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी की 230 पायदान की छलांग, किस रैंक पर पहुंचे
ICC रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी की 230 पायदान की छलांग, किस रैंक पर पहुंचे
दिल्ली NCR
आज दिल्ली में होगी झमाझम बारिश, छाए रहेंगे बादल, जानें मौसम का अपडेट
आज दिल्ली में होगी झमाझम बारिश, छाए रहेंगे बादल, जानें मौसम का अपडेट
इंडिया
बंगाल के मिड डे मील में बदलाव, स्कूलों में सात्विक खाने के साथ अंडा शामिल
बंगाल के मिड डे मील में बदलाव, स्कूलों में सात्विक खाने के साथ अंडा शामिल
ट्रेंडिंग
Video: सुपरबाइक पर स्टंट दिखाना पड़ा भारी, एक पहिए पर उठाई बाइक और...
सुपरबाइक पर स्टंट दिखाना पड़ा भारी, एक पहिए पर उठाई बाइक और...
टेक्नोलॉजी
Laptop से Phone चार्ज करना सही? एक गलती से हो सकता है बड़ा नुकसान
Laptop से Phone चार्ज करना सही? एक गलती से हो सकता है बड़ा नुकसान
ENT LIVE
India’s Got Latent में Samay Raina का Munawar Faruqui पर तंज, Viral हुआ Aamir Khan Joke
India’s Got Latent में Samay Raina का Munawar Faruqui पर तंज, Viral हुआ Aamir Khan Joke
ENT LIVE
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Grand Finale से पहले किया बचपन का दर्दनाक Secret Reveal
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Grand Finale से पहले किया बचपन का दर्दनाक Secret Reveal
ENT LIVE
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
ABP NEWS
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Embed widget