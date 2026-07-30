#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसोनू सूद बर्थडे: कैसे पंजाब का एक साधारण लड़का बन गया देश का 'सुपरहीरो'?

सोनू सूद बर्थडे: कैसे पंजाब का एक साधारण लड़का बन गया देश का 'सुपरहीरो'?

Birthday: कभी हीरो बनकर पर्दे पर छाए तो कभी विलेन बनकर. लेकिन, सोनू सूद ने कोरोना के दौरान जो काम किया था उसने उन्हें 'सुपरहीरो' बना दिया था. आइए आज उनके जन्मदिन पर जानते हैं उनकी कुछ खास बातें.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 30 Jul 2026 08:02 AM (IST)
Preferred Sources

Sonu Sood Birthday: पंजाब के एक छोटे से जिले मोगा में 53 साल पहले पैदा हुआ एक लड़का अचानक से कोरोना काल के दौरान लोगों के लिए मसीहा बन गया था. जबकि वो पहले फ़िल्मी पर्दे पर अपने शानदार अभिनय से हीरो के रूप में जाना जाता था. लेकिन, जब असहाय और गरीबों की मदद उसने कोविड के दौरान की तो वो बन गया देश का  सुपरहीरो और मसीहा. यहां बात हो रही है अभिनेता सोनू सूद की जो आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं.

पंजाब से नागपुर, फिर मुंबई का सफर

सोनू सूद का जन्म पंजाब के मोगा शहर में 30 जुलाई 1953 को शक्ति सूद और सरोज सूद के घर हुआ था. सोनू के पिता एक सफल उद्यमी रहे हैं. जबकि उनकी मां टीचर थीं. सोनू ने स्कूल की पढ़ाई मोगा से ही पूरी की थी. फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो नागपुर आ गए थे. यहां उन्होंने यशवंतराव चव्हाण इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया. 

ये भी पढ़ें: लता मंगेशकर के सामने हुए शर्मिंदा, दिलीप कुमार ने लगाई थी फटकार, जानें संजय दत्त के दिलचस्प किस्से

सोनू सूद बर्थडे: कैसे पंजाब का एक साधारण लड़का बन गया देश का 'सुपरहीरो'?

कॉलेज के दिनों में सोनू सूद का झुकाव मॉडलिंग की तरफ हो गया था. इसके बाद उन्होंने एक्टर बनने का सपना बुना. इस सपने को पूरा करने के लिए वो 'सपनों की नगरी' मुंबई आ गए थे. हालांकि यहां उन्हें कड़े संघर्ष और बुरे हालातों का सामना करना पड़ा. 

6 लोगों संग एक कमरे में रहे, 4500 रुपये में नौकरी भी की 

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में शुरुआती दौर में अभिनेता 6 अन्य लोगों के साथ एक कमरे में रहते थे. इस दौरान एक्टर ने अपने गुजारे के लिए 4500 रुपये में एक नौकरी भी की थी. वो उस दौर में मुंबई लोकल ट्रेन में सफर किया करते थे और दर-दर ऑडिशन के लिए जाया करते थे. कई मौकों पर उन्हें रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ा.

सोनू सूद बर्थडे: कैसे पंजाब का एक साधारण लड़का बन गया देश का 'सुपरहीरो'?

साउथ से हुआ था एक्टिंग डेब्यू

मुंबई में हिंदी फिल्मों में काम करने आए सोनू सूद का डेब्यू बॉलीवुड नहीं, बल्कि दक्षिण भारतीय सिनेमा से हुआ था. उनकी पहली फिल्म 'कल्लाझगर' थी. 1999 की इस तमिल  फिल्म में उन्होंने विजयकांत, लैला, नासर के साथ अहम किरदार निभाया था. वहीं साल 2002 में सोनू ने 'शहीद-ए-आज़म' फिल्म से बॉलीवुड में अपने कदम रखें.

ये भी पढ़ें: क्यों नहीं हो पाई अभिषेक-करिश्मा की शादी? डायरेक्टर ने किया बड़ा खुलासा

विलेन बनकर भी छा गए सोनू

सोनू सूद ने बड़े पर्दे पर हीरो ही नहीं, बल्कि विलेन के किरदार भी निभाए हैं. साल 2009 की तेलुगु फिल्म 'अरुंधति' में उन्होंने 'पशुपति' नाम के खतरनाक विलेन की भूमिका निभाई थी. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस  पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. इसके अलावा बॉलीवुड में उन्हें बतौर विलेन फेम 'दबंग'(2010) से मिला था. इसमें उनके छेदी सिंह के किरदार को लोग आज भी बेहसद पसंद करते हैं.  

सोनू सूद बर्थडे: कैसे पंजाब का एक साधारण लड़का बन गया देश का 'सुपरहीरो'?

लॉक डाउन में लोगों की मदद के लिए सड़कों पर उतरे

साल 2020 में जब कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लॉक डाउन लग गया था, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे तब गरीबों और असहाय लोगों और मजदूरों की मदद के लिए सोनू सूद सड़कों पर उतर गए थे. हजारों की संख्या में सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों को अपने पैसों पर सुरक्षित उनके घर पहुंचाया था. इसके अलावा उन्होंने अस्पताल में मरीजों के लिए बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की थी. 

सोनू सूद बर्थडे: कैसे पंजाब का एक साधारण लड़का बन गया देश का 'सुपरहीरो'?सोनू सूद बर्थडे: कैसे पंजाब का एक साधारण लड़का बन गया देश का 'सुपरहीरो'?

हजारों लोगों के घर जाने के अलावा सोनू ने उनके भोजन, पानी और अन्य जरूरतमंद चीजों का इंतजाम भी किया था. इसके अलावा एक्टर ने 'प्रवासी रोजगार' एप भी लॉन्च किया था जिससे कि मजदूरों को अपने ही एरिया में काम मिल सके और बाहर या घर से दूर घर-परिवार छोड़कर काम के लिए ना जाना पड़े. सोनू अपने इस समाज सेवा के कदम से लोगों का दिल छूने में सफल रहे. उनकी न सिर्फ आम लोगों ने बल्कि फिल्मी दुनिया के बड़े-बड़े दिग्गजों ने भी जमकर तारीफ की थी.

सोनू सूद की पर्सनल लाइफ और नेटवर्थ

एक्टिंग डेब्यू से पहले ही सोनू ने 25 सितंबर 1996 को सोनाली सूद से शादी कर ली थी. अब दोनों के दो बेटे हैं. एक का नाम इशांत और एक का नाम अयान है.

सोनू सूद बर्थडे: कैसे पंजाब का एक साधारण लड़का बन गया देश का 'सुपरहीरो'?

सोनू सूद की नेटवर्थ की बात करें तो अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 140 करोड़ रुपये है. एक्टर के पास मर्सिडीज मेबैक GLS600, BMW 7-सीरीज और Audi Q7 जैसी लग्जरी गाड़ियां भी हैं.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 30 Jul 2026 08:02 AM (IST)
Tags :
Sonu Sood Sonu Sood Birthday
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
सोनू सूद बर्थडे: कैसे पंजाब का एक साधारण लड़का बन गया देश का 'सुपरहीरो'?
सोनू सूद बर्थडे: कैसे पंजाब का एक साधारण लड़का बन गया देश का 'सुपरहीरो'?
बॉलीवुड
ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज हुआ 'रामायण' का भव्य ट्रेलर, 'राम' के किरदार में रणबीर कपूर लगे कमाल, 'रावण' बन छाए यश
ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज हुआ 'रामायण' का भव्य ट्रेलर, 'राम' के किरदार में रणबीर कपूर लगे कमाल
बॉलीवुड
साइबर फ्रॉड की शिकार हुईं कीर्ति कुल्हारी, ठगों ने क्रेडिट कार्ड से कर डाली लाखों की शॉपिंग 
साइबर फ्रॉड की शिकार हुईं कीर्ति कुल्हारी, ठगों ने क्रेडिट कार्ड से कर डाली लाखों की शॉपिंग 
बॉलीवुड
राजेश खन्ना के पूर्व बंगले को ‘भूतिया’ बताने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाई रोक
राजेश खन्ना के पूर्व बंगले को ‘भूतिया’ बताने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाई रोक
Advertisement

वीडियोज

7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Lock Upp 2: Shreya Kalra का बड़ा खुलासा, बचपन की दर्दनाक घटना सुनकर भावुक हुए सभी
Samay Raina का Munawar Faruqui पर Aamir Khan वाला Joke हुआ Viral, India’s Got Latent में मचा हंगामा
Ramayana Trailer Update: 30 July को आएगा ट्रेलर, फैंस में बढ़ी जबरदस्त Excitement
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol छा गए, लेकिन क्या ट्रेलर बना उम्मीदों जितना दमदार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PoJK में तीसरे दिन भी खूनी कार्रवाई, PAK रेंजर्स की फायरिंग में मारे गए 36 कश्मीरी
PoJK में तीसरे दिन भी खूनी कार्रवाई, PAK रेंजर्स की फायरिंग में मारे गए 36 कश्मीरी
मध्य प्रदेश
भोपाल प्रोटेस्ट: धरना खत्म होने के बाद भी 100% खरीद की मांग पर अड़े किसान
भोपाल प्रोटेस्ट: धरना खत्म होने के बाद भी 100% खरीद की मांग पर अड़े किसान
बॉलीवुड
साइबर फ्रॉड की शिकार हुईं कीर्ति कुल्हारी, ठगों ने क्रेडिट कार्ड से कर डाली लाखों की शॉपिंग 
साइबर फ्रॉड की शिकार हुईं कीर्ति कुल्हारी, ठगों ने क्रेडिट कार्ड से कर डाली लाखों की शॉपिंग 
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी की 230 पायदान की छलांग, किस रैंक पर पहुंचे
ICC रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी की 230 पायदान की छलांग, किस रैंक पर पहुंचे
दिल्ली NCR
आज दिल्ली में होगी झमाझम बारिश, छाए रहेंगे बादल, जानें मौसम का अपडेट
आज दिल्ली में होगी झमाझम बारिश, छाए रहेंगे बादल, जानें मौसम का अपडेट
इंडिया
बंगाल के मिड डे मील में बदलाव, स्कूलों में सात्विक खाने के साथ अंडा शामिल
बंगाल के मिड डे मील में बदलाव, स्कूलों में सात्विक खाने के साथ अंडा शामिल
ट्रेंडिंग
Video: सुपरबाइक पर स्टंट दिखाना पड़ा भारी, एक पहिए पर उठाई बाइक और...
सुपरबाइक पर स्टंट दिखाना पड़ा भारी, एक पहिए पर उठाई बाइक और...
टेक्नोलॉजी
Laptop से Phone चार्ज करना सही? एक गलती से हो सकता है बड़ा नुकसान
Laptop से Phone चार्ज करना सही? एक गलती से हो सकता है बड़ा नुकसान
ENT LIVE
India’s Got Latent में Samay Raina का Munawar Faruqui पर तंज, Viral हुआ Aamir Khan Joke
India’s Got Latent में Samay Raina का Munawar Faruqui पर तंज, Viral हुआ Aamir Khan Joke
ENT LIVE
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Grand Finale से पहले किया बचपन का दर्दनाक Secret Reveal
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Grand Finale से पहले किया बचपन का दर्दनाक Secret Reveal
ENT LIVE
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
ABP NEWS
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Embed widget