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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थWomen's Health: पीरियड्स पेन और PMOS से पीड़ित हैं लाखों महिलाएं, एक्सपर्ट की चेतावनी- यह कोई सामान्य बात नहीं

Women's Health: पीरियड्स पेन और PMOS से पीड़ित हैं लाखों महिलाएं, एक्सपर्ट की चेतावनी- यह कोई सामान्य बात नहीं

Severe Menstrual Cramps: पीएमओएस और बार-बार होने वाले यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन महिलाओं की उन हेल्थ समस्याओं में शामिल हैं, जिन्हें अक्सर सामान्य मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 06 Jun 2026 08:14 AM (IST)
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Why Period Pain Should Not Be Ignored: पीरियड्स का दर्द, पीएमओएस और बार-बार होने वाले यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन महिलाओं की उन हेल्थ समस्याओं में शामिल हैं, जिन्हें अक्सर सामान्य मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है. पीढ़ियों से महिलाओं को यह समझाया जाता रहा है कि पीरियड्स में दर्द होना, पीरियड्स का अनियमित होना या यूरिन के दौरान जलन महसूस होना आम बात है. धीरे-धीरे कई महिलाएं इन परेशानियों के साथ जीना सीख लेती हैं और अपनी रूटीन तक इन्हीं लक्षणों के हिसाब से तय करने लगती हैं. लेकिन किसी समस्या का आम होना यह साबित नहीं करता कि वह सामान्य भी है. 

कई वर्षों तक पता नहीं चलता 

पिंकी प्रॉमिस की सीईओ और को- फाउंडर दिव्या बालाजी कामेरकर के अनुसार, महिलाओं की हेल्थ संबंधी परेशानियों को सामान्य मान लेने की यही सोच समय पर इलाज में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है. उनका कहना है कि कई महिलाओं को वर्षों तक यह एहसास ही नहीं होता कि उनके शरीर में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आसपास के लोग भी उन्हें यही बताते रहते हैं कि ऐसा तो हर महिला के साथ होता है.

भारत में लाखों महिलाएं इससे पीड़ित

भारत में लाखों महिलाएं पीरियड्स से जुड़ी समस्याओं, पीएमओएस और यूटीआई से प्रभावित हैं. जामा नेटवर्क में प्रकाशित रिसर्च ने भारतीय महिलाओं में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के बढ़ते बोझ को रेखांकित किया है. कई नेशनल स्टडी में भी सामने आया है कि यह समस्या तेजी से बढ़ रही है और बड़ी संख्या में महिलाएं लंबे समय तक इसका इलाज नहीं करा पातीं. इसके बावजूद इन विषयों पर खुलकर बातचीत कम ही होती है. महिलाएं अक्सर दोस्तों से सलाह लेती हैं, इंटरनेट पर घरेलू उपाय खोजती हैं या फिर खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेती हैं.

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हर साल पांच में से एक महिला होती है शिकार

दिव्या बालाजी कामेरकर बताती हैं कि अनुमान के मुताबिक लगभग हर पांच में से एक महिला पीएमओएस से प्रभावित हो सकती है. वहीं यूटीआई महिलाओं के अस्पताल या क्लिनिक पहुंचने की सबसे आम वजहों में से एक है. पीरियड्स से जुड़ी समस्याएं भी लगभग हर महिला किसी न किसी स्तर पर अनुभव करती है. यही वजह है कि इन लक्षणों को अक्सर गंभीरता से नहीं लिया जाता.

कब पीरियड्स पेन को नहीं मानना चाहिए सामान्य?

एक्सपर्ट का कहना है कि अगर पीरियड्स का दर्द इतना अधिक हो कि रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित होने लगें, तो इसे सामान्य नहीं माना जाना चाहिए. अत्यधिक ब्लीडिंग, चक्कर आना, लगातार थकान, मतली या असहनीय ऐंठन जैसी समस्याएं एंडोमेट्रियोसिस, एडेनोमायोसिस, फाइब्रॉइड्स, थायरॉयड विकार या पीएमओएस जैसी स्थितियों का संकेत हो सकती हैं. इसी तरह बार-बार होने वाला यूटीआई भी केवल एक अस्थायी परेशानी नहीं है, बल्कि यह शरीर की किसी गहरी समस्या की ओर इशारा कर सकता है. हालांकि अब टेली-कंसल्टेशन, डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन कम्युनिटी जैसी सुविधाओं ने मदद लेना पहले से आसान बना दिया है. फिर भी सबसे बड़ा बदलाव सोच में आने की जरूरत है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 06 Jun 2026 08:14 AM (IST)
Tags :
Period Pain Pcos In Women PMOS
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