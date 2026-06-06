आज कितने बजे से शुरू होगा IND vs AFG टेस्ट, जानिए किस चैनल और ऐप देखें लाइव मैच

भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट आज से शुरू हो रहा है. अफगानिस्तान ने अपने करियर का पहला टेस्ट टीम इंडिया के खिलाफ 2018 में खेला था, उसके बाद पहली बार है जब दोनों टीमें आमने सामने होंगी. बेशक भारत एक मजबूत टीम है, लेकिन अफगानिस्तान के स्पिनर्स मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं. अभी तक IPL के मैचों का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर हो रहा था. जानिए टेस्ट मैच का लाइव प्रसारण कहां और लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप पर होगी. मैच कितने बजे से शुरू होगा? जानिए पूरी डिटेल.

कहां है IND vs AFG टेस्ट?

भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट मुल्लांपुर स्थित महाराजा सिंह पीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा. संभावना है कि पिच से गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलेगी, ऐसे में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के सामने मुश्किलें होंगी.

कितने बजे शुरू होगा IND vs AFG टेस्ट?

भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट का टॉस सुबह 9 बजे होगा. मैच 9:30 बजे से शुरू होगा. प्रत्येक दिन मैच 9:30 से शुरू होगा.

किस चैनल पर होगा IND vs AFG टेस्ट का लाइव प्रसारण?

भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर होगा.

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लाइव स्ट्रीमिंग कहां?

मोबाइल यूजर्स जियोहॉटस्टार ऐप पर लाइव मैच का आनंद ले सकते हैं. कंप्यूटर/लैपटॉप पर जियोहॉटस्टार वेबसाइट पर लाइव मैच देख सकते हैं.

भारतीय स्क्वॉड

शुभमन गिल, केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जयसवाल, साईं सुदर्शन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे.

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अफगानिस्तान स्क्वॉड

हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अब्दुल मलिक, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), रहमानुल्लाह जादरान, अफसर जजई, अजमतुल्लाह उमरजई, इकराम अलीखिल (विकेटकीपर), शराफुदीन अशरफ, नांग्याल खारोताई, जिया शरीफी, सलीम सफी, कैस अहमद, बिलाल सामी.