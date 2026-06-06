हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाPeddi BO Day 2: राम चरण की 'पेद्दी' ने दूसरे दिन भी मचाया तहलका, धुआंधार कर डाली कमाई, बस चार करोड़ और कमाते ही बना देगी बड़ा रिकॉर्ड

Peddi BO Day 2: राम चरण की 'पेद्दी' ने दूसरे दिन भी मचाया तहलका, धुआंधार कर डाली कमाई, बस चार करोड़ और कमाते ही बना देगी बड़ा रिकॉर्ड

Peddi BO Day 2: राम चरण की 'पेद्दी' की कमाई में दूसरे दिन मंदी देखी गई फिर भी इसने दमदार कमाई की है. इसी के साथ ये 100 करोड़ी बनने से इंचभर दूर रह गई है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 06 Jun 2026 07:48 AM (IST)
Preferred Sources

बुची बाबू सना निर्देशित राम चरण और जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म 'पेद्दी' 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसका 3 जून को पेड प्रीमियर हुआ था. इस फिल्म को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस स्पोर्ट्स ड्रामा ने भारत में अपने पहले दिन ही 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था. वहीं दूसरे दिन भी 'पेद्दी' ने बॉक्स ऑफिस लूट लिया है. चलिए यहां जानते हैं राम चरम की फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन यानी शुक्रवार को कितना कलेक्शन किया है?

'पेद्दी' ने दूसरे दिन कितनी की कमाई?
'पेद्दी' ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है. दिलचस्प बात ये है कि इस फिल्म को सिनेमाघरों में नई रिलीज वरुण धवन की ‘है जवानी तो इश्क होना है’ और बॉबी देओल की ‘बंदर’ से टक्कर मिली है बावजूद इसके ये पैन इंडिया फिल्म दूसरे दिन भी दर्शकों की फेवरेट बनी रही है. इसी के साथ इसने शुक्रवार को रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है.

  • फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'पेद्दी' ने रिलीज के दूसरे दिन 26.90 करोड़ की कमाई की है.
  • वहीं इसने पेड प्रीव्यू ममें 18.50 करोड़ और ओपनिंग डे पर 51 करोड़ का कलेक्शन किया था.
  • इसी के साथ 'पेद्दी' की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के दो दिनों की कुल नेट कमाई अब 96.40 करोड़ रुपये हो गई है.

100 करोड़ी बनने से कितनी दूर है 'पेद्दी'
'पेद्दी' की कमाई में रिलीज के दूसरे दिन बेशक ओपनिंग डे के मुकाबले 50 फीसदी के करीब गिरावट आई है लेकिन इसने दो दिनों में सिनेमाघरों में 90 करोड़ से ज्यादा की बंपर कमाई कर ली है. इसी के साथ ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में एंट्री करने से इंच भर दूर रह गई है. बस 4 करोड़ और कमाते ही 'पेद्दी' ये मील का पत्थर भी पार कर लेगी. शनिवार को हर हाल में ये फिल्म ये आंकड़ा पार कर लेगी.

ये भी पढ़ें:-2000 करोड़ी एक्ट्रेस संग सनी देओल ने किया काम, 2 करोड़ भी नहीं कमाए, महा डिजास्टर निकली फिल्म

पेद्दी’ के बारे में
बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित और लिखित, ‘पेद्दी’ का निर्माण वेंकट सतीश किलारू ने वृद्धि सिनेमाज के बैनर तले किया है, सह-निर्माण ईशान सक्सेना ने आईवी एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया है और इसे मैत्री मूवी मेकर्स और सुकुमार राइटिंग्स द्वारा प्रस्तुत किया गया है. इसमें शिव राजकुमार और जगपति बाबू भी मुख्य भूमिकाओं में हैं.

‘पेद्दी’ एक ऐसे युवक की कहानी है जो खेल के माध्यम से अपनी पहचान बनाता है यह फिल्म दिखाती है कि कैसे वह भारतीय सरकार की नजर में आने से पहले क्रिकेट, कुश्ती और दौड़ जैसे कई खेलों में महारत हासिल करता है. ‘पेद्दी’ को एक महत्वपूर्ण विषय को उठाने के लिए सराहा गया है, लेकिन जाह्नवी कपूर द्वारा निभाए गए अचियम्मा के किरदार के पोट्रेयल को लेकर इसकी आलोचना भी हुई है.

 

ये भी पढ़ें:-Box Office Collection Live: बॉक्स ऑफिस पर 'बंदर' का हाल बेहाल, 'पेद्दी' और 'है जवानी तो इश्क होना है' ने मारी बाजी

और पढ़ें
Published at : 06 Jun 2026 06:59 AM (IST)
Tags :
Ram Charan BOX OFFICE COLLECTION Peddi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
Peddi BO Day 2: राम चरण की 'पेद्दी' ने दूसरे दिन भी मचाया तहलका, धुआंधार कर डाली कमाई, बस चार करोड़ और कमाते ही बना देगी बड़ा रिकॉर्ड
'पेद्दी' ने दूसरे दिन भी मचाया तहलका, धुआंधार कमा डाले करोड़ों, अब शतक लगाने से रह गई बस इंचभर दूर
साउथ सिनेमा
Box Office Collection Live: बॉक्स ऑफिस पर 'बंदर' का हाल बेहाल, 'पेद्दी' और 'है जवानी तो इश्क होना है' ने मारी बाजी
Box Office LIVE: बॉक्स ऑफिस पर 'बंदर' का हाल बेहाल, 'पेद्दी' और 'है जवानी तो इश्क होना है' ने मारी बाजी
साउथ सिनेमा
अलीबाग में यश-राधिका खरीदी करोड़ों की सी-फेसिंग प्रॉपर्टी, शाहरुख और विराट समेत इन बॉलीवुड सितारों के बने पड़ोसी
अलीबाग में यश-राधिका खरीदी करोड़ों की सी-फेसिंग प्रॉपर्टी, शाहरुख और विराट समेत इन बॉलीवुड सितारों के बने पड़ोसी
साउथ सिनेमा
Friday Box Office: फ्राइडे को 'पेद्दी' का पलड़ा भारी, जानें- 'बंदर' और 'है जवानी तो इश्क होना है' का कुल कलेक्शन
फ्राइडे को 'पेद्दी' का पलड़ा भारी, जानें- 'बंदर' और 'है जवानी तो इश्क होना है' का कुल कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ब्रेकअप का खूनी दरिंदा ! | Mohali Punjab | Crime News
Khan Sir Controversy: 'गोली कांड' में खान सर फंस गए! | Roshan Anand | Coaching Firing | Bihar News
Khan Sir Controversy | Janhit: कोचिंग वाले लड़ रहे...पढ़ने वाले 'मर' रहे! | Coaching Firing | Bihar
Bharat Ki Baat: कमलेश बिंद एनकाउंटर पर महा-संग्राम! | Vineet Rai | Encounter News | UP News
India GDP Growth | Sandeep Chaudhary: GDP ग्रोथ का सबसे सटीक विश्लेषण | RBI | Economy | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में TMC को एक और झटका,  ममता बनर्जी के करीबी और पूर्व विधायक शौकत मोल्ला को NIA ने किया अरेस्ट
बंगाल में TMC को एक और झटका,  ममता बनर्जी के करीबी और EX-MLA शौकत मोल्ला को NIA ने किया अरेस्ट
बिहार
पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू यादव ने अपनी सारी सुरक्षा वापस की, अब बिना सिक्योरिटी के रहेंगे
राबड़ी देवी और लालू यादव ने अपनी सारी सुरक्षा वापस की, अब बिना सिक्योरिटी के रहेंगे
विश्व
चीफ जस्टिस के लंदन प्रोग्राम में 'असहिष्णुता' पर सवाल से गरमाया माहौल, कॉकरोच जनता पार्टी ने शेयर किया Video
सीजेआई के UK प्रोग्राम में 'असहिष्णुता' पर सवाल से गरमाया माहौल, कॉकरोच जनता पार्टी ने शेयर किया Video
क्रिकेट
IND vs AFG Live Streaming: आज कितने बजे से शुरू होगा भारत-अफगानिस्तान टेस्ट, जानिए किस चैनल और ऐप देखें लाइव मैच
आज कितने बजे से शुरू होगा IND vs AFG टेस्ट, जानिए किस चैनल और ऐप देखें लाइव मैच
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन के पास है कुल कितने बीघा जमीन? अयोध्या, अलीबाग और गुजरात तक फैली है अरबों की प्रॉपर्टी
अमिताभ बच्चन के पास है कुल कितने बीघा जमीन? अयोध्या, अलीबाग और गुजरात तक फैली है अरबों की प्रॉपर्टी
विश्व
दुनिया में भारत का वर्चस्व, चीन बड़ा खिलाड़ी, पुतिन ने ट्रंप को चेताया- तेल की कीमतें बढ़ी तो US की बादशाहत...
दुनिया में भारत का वर्चस्व, चीन बड़ा खिलाड़ी, पुतिन ने ट्रंप को चेताया- तेल की कीमतें बढ़ी तो US की बादशाहत...
शिक्षा
Explained: पेपर लीक का लंबा इतिहास लेकिन सजा सीमित क्यों? कैसे कुछ ही आरोपी पहुंचते कटघरे और ज्यादातर बच निकलते
पेपर लीक का लंबा इतिहास लेकिन सजा सीमित क्यों? कैसे कुछ आरोपी पहुंचते कटघरे और ज्यादातर बच जाते
हेल्थ
Pneumonia Vaccine: उम्र 50 पार और बार-बार रहता है खांसी-जुकाम? जान लें कब है निमोनिया वैक्सीन की जरूरत
उम्र 50 पार और बार-बार रहता है खांसी-जुकाम? जान लें कब है निमोनिया वैक्सीन की जरूरत
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget