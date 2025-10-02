एक्सप्लोरर
टीवी की ये एक्ट्रेस शादी के 7 साल बाद बनीं मां, जुड़वा बेटियों को दिया जन्म
Additi Gupta Twin Girls: टीवी एक्ट्रेस अदिति गुप्ता के घर किलकारियां गूंजी हैं. एक्ट्रेस शादी के सात साल बाद मां बनी हैं. उन्होंने ये खुशखबरी फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की है.
टीवी एक्ट्रेस अदिति गुप्ता कई शोज में नजर आ चुकी हैं. उन्होंने अपनी एक्टिंग से इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है. एक्ट्रेस के घर अब खुशखबरी आई है.
Published at : 02 Oct 2025 11:13 AM (IST)
Tags :Additi Gupta Kabir Chopra Twin Girls
