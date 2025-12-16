दिल्ली के जाफराबाद में देर रात 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या, बुआ के बेटों पर मर्डर का शक

दिल्ली के जाफराबाद थाना क्षेत्र में दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. मामला सोमवार-मंगलवार (15-16 दिसंबर) की दर्मियानी रात का है, जब बदमाशों ने दोनों भाइयों को गोली मार दी और फरार हो गए. मृतकों की पहचान नदीम और फजील के रूप में हुई है.

मामला जाफराबाद के चौहान बांगर इलाके का है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों भाइयों को अस्पताल पहुंचाया गया. वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

फुफेरे भाइयों पर हत्या का शक

मृतकों के बड़े भाई का आरोप है कि उनकी बुआ के बेटों ने ही हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया है. आपसी रंजिश में नदीम और फजील की हत्या की गई है. फिलहाल, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बड़े भाई के आरोपों के आधार पर छानबीन कर रही है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं. इसके अलावा, इलाके के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.

फजील की मौके पर मौत, नदीम ने रास्ते में तोड़ा दम

पुलिस के आधिकारिक बयान के मुताबिक, उन्हें दिल्ली के जाफराबाद इलाके में शूटिंग की जानकारी देर रात करीब 1.40 पर मिली थी. गोलीबारी की सूचना मिलते ही टीम घटनास्थल के लिए निकली. वहां पहुंचकर देखा कि एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जिसकी पहचान 31 वर्षीय फजील के रूप में हुई. फजील जाफराबाद इलाके के गली नंबर 30/8 में रहता था.

फजील का भाई 33 वर्षीय नदीम था, जो वारदात में बुरी तरह घायल हो गया था. घरवाले उसे जेपीसी अस्पताल ले गए थे, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया.

आगे की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अधिकारी का कहना है कि जाफराबाद पुलिस स्टेशन में धारा 103(1)/3(5) बीएनएस और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठे कर लिए हैं. आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें तैनात की गई हैं. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मामले की आगे की जांच जारी है.