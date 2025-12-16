उत्तर प्रदेश के बरेली में एक शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब मंडप में बैठने से ठीक पहले दूल्हे पक्ष ने दहेज की नई मांग रख दी. जहां एक तरफ बारातियों के स्वागत और शादी की रस्मों की तैयारियां चल रही थीं, वहीं दूसरी तरफ पैसों और कार को लेकर ऐसा विवाद खड़ा हुआ कि पूरा समारोह हंगामे में बदल गया और मामला पुलिस तक पहुंच गया. अब कहा जा रहा है कि दुल्हन ने बारात वापस लौटा दी है. ऐसे में बारात लेकर पहुंचे दूल्हे का बग्गी पर बैठे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दहेज में शादी वाले दिन रख दी ब्रीजा कार और 20 लाख रुपये की डिमांड

जानकारी के मुताबिक ज्योति और ऋषभ की शादी करीब आठ महीने पहले तय हुई थी और दोनों परिवारों की सहमति से सभी तैयारियां की गई थीं. मई महीने में दुल्हन पक्ष ने शहर के एक होटल में सगाई समारोह रखा, जिसमें करीब तीन लाख रुपये खर्च हुए. सगाई के समय दूल्हे को सोने की अंगूठी, चेन और पांच लाख रुपये नकद दिए गए. इसके बाद शादी से पहले दुल्हन के परिवार ने परंपरा के अनुसार उपहार दिए, जिनमें एसी, फ्रिज, वाशिंग मशीन और शगुन के तौर पर 1.2 लाख रुपये नकद शामिल थे. लेकिन शादी की रात, रस्में शुरू होने से ठीक पहले दूल्हे और उसके परिवार ने कथित तौर पर 20 लाख रुपये नकद और एक ब्रीजा कार की मांग रख दी.

पुलिस तक पहुंचा मामला, दूल्हे को पुलिस ने लिया हिरासत में

दुल्हन के परिवार ने इतने कम समय में कार का इंतजाम करने में असमर्थता जताई और समझाने की कोशिश की, लेकिन दूल्हा पक्ष नहीं माना. बात बढ़ते-बढ़ते झगड़े में बदल गई और दूल्हे पक्ष ने बारात वापस ले जाने की कोशिश की. इसके बाद दुल्हन पक्ष ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची कैंट पुलिस ने दूल्हे ऋषभ, उसके पिता राम अवतार और उसके साले को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया.

अब वीडियो हो रहा वायरल

अब दूल्हे का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बड़े ठाठ बाट के साथ बारात लेकर आ रहा है. ये वीडियो घटना से पहले का बताया जा रहा है जिसमें दूल्हा बग्गी में बैठा है और पानी पीता दिखाई दे रहा है. उसके आगे बैंड बाजा और मेहमान चल रहे हैं जिनका शोर वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है. वीडियो को लेकर अब यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...पहले ही हकीकत पता लग जाती तो शादी का इतना खर्च बच जाता. एक और यूजर ने लिखा...दहेज कुप्रथा है इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...दहेज और पैसा देकर बेटी ब्याहना दोनों गलत है.

