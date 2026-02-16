हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटी4 हफ्तों से Netflix पर राज कर रही ये इंडियन वेब सीरीज, टॉप-5 की लिस्ट देखें

4 हफ्तों से Netflix पर राज कर रही ये इंडियन वेब सीरीज, टॉप-5 की लिस्ट देखें

ओटीटी की दुनिया में नेटफ्लिक्स सबका पसंदीदा प्लेटफॉर्म बन चुका है. हर हफ्ते यहां एक से बढ़कर एक फिल्में-वेब सीरीज रिलीज होती हैं. इसी बीच आइए 4 हफ्तों से ट्रेंड कर रही टॉप 5 शोज की लिस्ट देखते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Feb 2026 09:15 PM (IST)
ओटीटी की दुनिया में नेटफ्लिक्स सबका पसंदीदा प्लेटफॉर्म बन चुका है. हर हफ्ते यहां एक से बढ़कर एक फिल्में-वेब सीरीज रिलीज होती हैं. इसी बीच आइए 4 हफ्तों से ट्रेंड कर रही टॉप 5 शोज की लिस्ट देखते हैं.

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स इन दिनों दर्शकों के बीच छाई हुई है. बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक, हर हफ्ते कई नई वेब सीरीज और फिल्में रिलीज होती है. इसी बीच आज हम आपके लिए लेकर आए है टॉप 5 वेब सीरीज की लिस्ट, जो 4 हफ्तों से लगातार दर्शकों के बीच ट्रेंड कर रही है.

1/5
नीरज पांडे निर्देशित 'तस्करी: द स्मगलर्स वेब' रिलीज के बाद से ही नेटफ्लिक्स पर टॉप 1 में बनी हुई है. इस सीरीज में इमरान हाशमी, अनुराग सिन्हा और जोया अफरोज जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं.
नीरज पांडे निर्देशित 'तस्करी: द स्मगलर्स वेब' रिलीज के बाद से ही नेटफ्लिक्स पर टॉप 1 में बनी हुई है. इस सीरीज में इमरान हाशमी, अनुराग सिन्हा और जोया अफरोज जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं.
2/5
'ब्रिजर्टन' सीजन 4 इन दिनों टॉप 2 में बना हुआ है. इस सीजन के अब तक 4 एपिसोड रिलीज हो चुके है, जिसे दर्शक बहुत पसंद कर रहे है. 26 फरवरी को बाकी 4 एपिसोड भी रिलीज होने वाले है.
'ब्रिजर्टन' सीजन 4 इन दिनों टॉप 2 में बना हुआ है. इस सीजन के अब तक 4 एपिसोड रिलीज हो चुके है, जिसे दर्शक बहुत पसंद कर रहे है. 26 फरवरी को बाकी 4 एपिसोड भी रिलीज होने वाले है.
Published at : 16 Feb 2026 09:15 PM (IST)
