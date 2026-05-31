दिल्ली: महरौली बिल्डिंग हादसे का Live वीडियो आया सामने, पलभर में भरभराकर गिर गई 5 मंजिला इमारत

दिल्ली में शनिवार (30 मई) रात को महरौली में 5 मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई थी. इसमें एक सख्स की जान चली गई. अब बिल्डिंग हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है. ये हादसा सैदुलाजब इलाके में हुआ. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि कैसे निर्माणाधीन इमारत देखते ही देखते धाराशाई हो गई. इस हादसे में एक शख्स की मौत के साथ ही कई लोग जख्मी हुए हैं. कई लोगों को मलबे से निकाला गया है.

इमारत का मलबा पास स्थित कैंटीन पर भी गिरा

इमारत का मलबा पास स्थित टीन शेड कैंटीन पर भी आ गिरा, जहां उस समय बच्चे मौजूद थे. अफरातफरी के माहौल के बीच बड़े स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया. बचाव कार्य में एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, दमकल विभाग और एंबुलेंस सेवाओं की टीमों को लगाया गया.

बिल्डिंग हादसे में मृतक की हुई पहचान

अधिकारियों के मुताबिक मृतक की पहचान रवि (26) के रूप में हुई है. उन्हें अस्पताल ले जाने पर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. सभी घायलों का एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी है.

सीएम रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का किया दौरा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज (31 मई) सैदुलाजाब में घटनास्थल का दौरा किया और चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की. बचाव दल शनिवार रात से ही लगातार बचाव कार्य में जुटे हुए हैं. मुख्यमंत्री के निर्देशों पर त्वरित कार्रवाई की गई है और महरौली पुलिस थाने में एक आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया है. अधिकारियों को आसपास की जर्जर और खतरनाक इमारतों का निरीक्षण करने के लिए कहा गया है. साथ ही जहां भी जरूरी हो, वहां कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

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