हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटी'स्केलेटन क्रू' से 'द वाइट लोटस' तक, हिंदी में देखें ये 7 बेहतरीन सीरीज, सारी जियो हॉटस्टार पर हैं मौजूद

'स्केलेटन क्रू' से 'द वाइट लोटस' तक, हिंदी में देखें ये 7 बेहतरीन सीरीज, सारी जियो हॉटस्टार पर हैं मौजूद

Hollywood Series: अगर आप हॉलीवुड सीरीज देखने को शौकीन हैं, तो हम आपके लिए 7 बेहतरीन सीरीज की लिस्ट लेकर आए हैं. ये सारी सीरीज जियो हॉटस्टार पर हिंदी में मौजूद हैं.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 21 May 2026 10:47 AM (IST)
Hollywood Series: अगर आप हॉलीवुड सीरीज देखने को शौकीन हैं, तो हम आपके लिए 7 बेहतरीन सीरीज की लिस्ट लेकर आए हैं. ये सारी सीरीज जियो हॉटस्टार पर हिंदी में मौजूद हैं.

आजकल लोग हॉलीवुड फिल्में और वेब सीरीज देखना काफी पसंद कर रहे हैं. ऐसे में अगर आप भी कुछ बेहतरीन सीरीज देखना चाहते हैं, तो हम आपको 7 शानदार सारीज के बारे में बता रहे हैं, जो जियो हॉटस्टार पर मौजूद हैं. इन्हें आप हिंदी में देख सकते हैं.

1/7
'स्टार वार्स: स्केलेटन क्रू' एक पॉपुलर लाइव-एक्शन साइंस-फिक्शन सीरीज है. 8 एपिसोड की ये सीरीज 'द मैंडलोरियन' के टाइमलाइन पर बेस्ड है और 1980 की क्लासिक एडवेंचर फिल्म 'द गुनीज़' से इंस्पायर है. इसे आप जियो हॉटस्टार पर हिंदी में देख सकते हैं.
'स्टार वार्स: स्केलेटन क्रू' एक पॉपुलर लाइव-एक्शन साइंस-फिक्शन सीरीज है. 8 एपिसोड की ये सीरीज 'द मैंडलोरियन' के टाइमलाइन पर बेस्ड है और 1980 की क्लासिक एडवेंचर फिल्म 'द गुनीज़' से इंस्पायर है. इसे आप जियो हॉटस्टार पर हिंदी में देख सकते हैं.
2/7
‘द ऑफर’ साल 2022 की एक दमदार हॉलीवुड ड्रामा मिनी सीरीज है, जो हॉलीवुड की मशहूर फिल्म ‘द गॉडफादर’ के पर्दे के पीछे की तूफानी कहानी पर बेस्ड है. इस लिमिटेड सीरीज़ में टोटल 10 एपिसोड हैं. इसे आप जियो हॉटस्टार पर हिंदी में देख सकते हैं.
‘द ऑफर’ साल 2022 की एक दमदार हॉलीवुड ड्रामा मिनी सीरीज है, जो हॉलीवुड की मशहूर फिल्म ‘द गॉडफादर’ के पर्दे के पीछे की तूफानी कहानी पर बेस्ड है. इस लिमिटेड सीरीज़ में टोटल 10 एपिसोड हैं. इसे आप जियो हॉटस्टार पर हिंदी में देख सकते हैं.
Published at : 21 May 2026 10:47 AM (IST)
Tags :
The White Lotus Based On A True Story Star Wars: Skeleton Crew

ओटीटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
32 साल की उम्र में वर्जिन हैं सना मकबूल, ब्रेकअप के बाद फ्यूचर पार्टनर को लेकर कहा- 'लड़का नहीं, मर्द चाहिए'
32 साल की उम्र में वर्जिन हैं सना मकबूल, ब्रेकअप के बाद फ्यूचर पार्टनर को लेकर कहा- 'लड़का नहीं, मर्द चाहिए'
मनोरंजन
शो ‘तुम हो ना’ में कंटेस्टेंट की कहानी सुन भावुक हुए राजीव खंडेलवाल, याद किया वो दर्दनाक दौर
‘तुम हो ना’ में कंटेस्टेंट की कहानी सुन भावुक हुए राजीव खंडेलवाल, याद किया वो दर्दनाक दौर
मनोरंजन
बॉबी देओल ने सलमान खान की 'रेस 3' में क्यों किया था सपोर्टिंग रोल? एक्टर ने सालों बाद किया खुलासा, बोले- 'यंग जनरेशन मुझे भूल चुकी थी...'
बॉबी देओल ने सलमान खान की 'रेस 3' में क्यों किया था सपोर्टिंग रोल? एक्टर ने सालों बाद किया खुलासा
मनोरंजन
Dhurandhar Raw & Undekha OTT Release: 'धुरंधर पार्ट 1 रॉ एंड अनदेखा' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देखें?
'धुरंधर पार्ट 1 रॉ एंड अनदेखा' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देखें?
Advertisement

वीडियोज

Twisha Sharma Case: क्या खोलेगा दिशा केस का राज? | Breaking News | Justice For Twisha |
Modi Meloni | Rahul Gandhi on PM Modi: सरकार ने राहुल गांधी के बयान पर जताई कड़ी नाराजगी | Breaking
Trump Ultimatum | Iran-US War Update: यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन का चीन दौरा क्यों है बेहद अहम?
बेटी की मौत का सच जानना चाहता परिवार, कोर्ट से नहीं मिली राहत | Twisha Sharma Death Case | Breaking
Sansani | Crime News: दादा-दादी के हाथों से छीन कर मासूम को ले गए बदमाश |

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. उलूपी बोराह
डॉ. उलूपी बोराहसीनियर फेलो, सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज
Opinion: भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, बॉर्डर की सामरिक चुनौतियां और भविष्य के खतरे
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान-अमेरिका में सीक्रेट टॉक! तेहरान ने कहा- पाकिस्तान के जरिए बातचीत जारी, लेक‍िन...
ईरान-अमेरिका में सीक्रेट टॉक! तेहरान ने कहा- पाकिस्तान के जरिए बातचीत जारी, लेक‍िन...
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में ऑटो-टैक्सी की हड़ताल आज से, ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ उतरे ड्राइवर्स
दिल्ली-NCR में ऑटो-टैक्सी की हड़ताल आज से, ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ उतरे ड्राइवर्स
विश्व
ईरान में तबाही के बाद ट्रंप के टारगेट पर ये देश, तैनात कर दिया अमेरिकी युद्धपोत, बोले - 'उनकी नजरें...'
ईरान में तबाही के बाद ट्रंप के टारगेट पर ये देश, तैनात कर दिया युद्धपोत, बोले - 'उनकी नजरें...'
क्रिकेट
RICHEST CRICKETERS LIST: विराट कोहली ने अमीर क्रिकेटरों की सूची में धोनी को छोड़ा पीछे, जानिए नंबर 1 पर कौन, टॉप 5 की लिस्ट
विराट कोहली ने अमीर क्रिकेटरों की सूची में धोनी को छोड़ा पीछे, जानिए नंबर 1 पर कौन, टॉप 5 की लिस्ट
तमिल सिनेमा
Karuppu BO Day 6: सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया बड़ा कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
इंडिया
Heatwave In India: तप रहा आसमान, जल रही धरती...दिल्ली-पटना से जयपुर तक, देश के बड़े शहरों में आज कितना रहेगा पारा, जानें
तप रहा आसमान, जल रही धरती...दिल्ली-पटना से जयपुर तक, देश के बड़े शहरों में आज कितना रहेगा पारा, जानें
ट्रेंडिंग
शिकायत करते ही 2 मिनट में पहुंचा स्टाफ, रेलवे की सेवा देख हैरान रह गए यात्री- वीडियो वायरल
शिकायत करते ही 2 मिनट में पहुंचा स्टाफ, रेलवे की सेवा देख हैरान रह गए यात्री- वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
क्या एक साथ Wireless और Wired Charger से चार्ज हो सकता है फोन? यह बात जान ली तो नहीं होगा नुकसान
क्या Wireless और Wired Charger से एक साथ चार्ज हो सकता है फोन? यह बात जान ली तो नहीं होगा नुकसान
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget