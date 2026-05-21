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'स्केलेटन क्रू' से 'द वाइट लोटस' तक, हिंदी में देखें ये 7 बेहतरीन सीरीज, सारी जियो हॉटस्टार पर हैं मौजूद
Hollywood Series: अगर आप हॉलीवुड सीरीज देखने को शौकीन हैं, तो हम आपके लिए 7 बेहतरीन सीरीज की लिस्ट लेकर आए हैं. ये सारी सीरीज जियो हॉटस्टार पर हिंदी में मौजूद हैं.
आजकल लोग हॉलीवुड फिल्में और वेब सीरीज देखना काफी पसंद कर रहे हैं. ऐसे में अगर आप भी कुछ बेहतरीन सीरीज देखना चाहते हैं, तो हम आपको 7 शानदार सारीज के बारे में बता रहे हैं, जो जियो हॉटस्टार पर मौजूद हैं. इन्हें आप हिंदी में देख सकते हैं.
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Published at : 21 May 2026 10:47 AM (IST)
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डॉ. उलूपी बोराहसीनियर फेलो, सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज
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