'स्केलेटन क्रू' से 'द वाइट लोटस' तक, हिंदी में देखें ये 7 बेहतरीन सीरीज, सारी जियो हॉटस्टार पर हैं मौजूद

‘द ऑफर’ साल 2022 की एक दमदार हॉलीवुड ड्रामा मिनी सीरीज है, जो हॉलीवुड की मशहूर फिल्म ‘द गॉडफादर’ के पर्दे के पीछे की तूफानी कहानी पर बेस्ड है. इस लिमिटेड सीरीज़ में टोटल 10 एपिसोड हैं. इसे आप जियो हॉटस्टार पर हिंदी में देख सकते हैं.