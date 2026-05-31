IPL 2026: GT vs RCB फाइनल से पहले फैंस के बीच बवाल, इंटरनेट पर जमकर गदर काट रहे मीम

IPL 2026 का फाइनल जैसे-जैसे करीब आ रहा है, वैसे-वैसे क्रिकेट फैंस का उत्साह भी सातवें आसमान पर पहुंच गया है. एक तरफ मैदान में RCB और गुजरात टाइटंस के बीच ट्रॉफी की जंग होने वाली है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर मीम्स और मजेदार वीडियो का तूफान आ गया है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले इस महा मुकाबले से पहले इंटरनेट पर ऐसा माहौल बन गया है कि लोग मैच से पहले ही ‘एंटरटेनमेंट का फाइनल’ देख चुके हैं.

फाइनल से पहले इंटरनेट पर मचा कॉमेडी का तूफान

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को हंसी से लोटपोट कर दिया है. वीडियो में फैंस अपने-अपने अंदाज में RCB और गुजरात को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं. कोई RCB की “इस बार कप नामदे” वाली कहानी को लेकर मजाक कर रहा है, तो कोई गुजरात के बदले की आग को लेकर मीम्स बना रहा है. इस वीडियो ने मैच के रोमांच को दोगुना कर दिया है.

RCB vs GT ट्रॉफी के लिए ‘महायुद्ध’

आज का मुकाबला बेहद खास है क्योंकि दोनों टीमें दूसरी बार IPL ट्रॉफी जीतने के इरादे से उतर रही हैं. एक तरफ रजत पाटीदार की कप्तानी में RCB है, जिसने क्वालिफायर 1 में गुजरात को हराया था, वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल की गुजरात टीम बदला लेने के मूड में है. दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन भी काफी मजबूत है, जिससे साफ है कि मुकाबला कांटे का होने वाला है.

पिच रिपोर्ट और बारिश का ट्विस्ट

अहमदाबाद की पिच को लेकर माना जा रहा है कि यह हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है. यानी बल्लेबाजों के लिए आज का दिन खास रहने वाला है. लेकिन बीच में बारिश भी खेल बिगाड़ सकती है, जिससे फैंस की धड़कनें और बढ़ गई हैं. अब देखना होगा कि मैच में रन बरसते हैं या बादल.

THE FINAL RCB VS GT 💀

WHO WILL WIN THE MATCH #IPL #RCBVSGT pic.twitter.com/rJgHQluJ6j — IPLwithMayank (@MAYXxFF) May 31, 2026

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सोशल मीडिया पर मीम्स की बरसात

जैसे-जैसे फाइनल करीब आ रहा है, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने लिखा, “मैच बाद में, पहले मीम्स देख लो.” दूसरे ने कहा, “RCB जीती तो जश्न, नहीं जीती तो मीम्स पक्का.” वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि “आज का असली मैच ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हो रहा है.” कुल मिलाकर, यह फाइनल सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि फुल एंटरटेनमेंट पैकेज बन चुका है.

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