शिव की जय जयकार से गूंजा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कैलाश खेर ने बांधा समां; दिखा अद्भुत नजारा
IPL 2026 Closing Ceremony: आईपीएल 2026 की क्लोजिंग सेरेमनी में दिग्गज गायक कैलाश खेर ने भगवान शिव के गीत गाकर महफिल लूटी.
IPL 2026 के फाइनल मैच में गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बनाए. पारी का ब्रेक होने पर आमतौर पर मैदान में शांति का माहौल होता है, लेकिन यह फाइनल का मौका है. पारी के ब्रेक में कैलाश खेर ने मैदान में जो समा बांधा, उसे देख हजारों की संख्या में फैंस जोर-जोर से भगवान शिव की जय जयकार करने लगे.
कैलाश खेर ने भगवान शिव के गीत गए और साथ में अन्य कलाकारों ने डांस के माध्यम से महफिल लूटी. इसी बीच आसमान में त्रिशूल की प्रतिमा बनाई गई और जिसे देख हर कोई भौंचक्का रह गया. कुछ देर बाद आईपीएल ट्रॉफी भी आसमान में दिखी.
कैलाश खेर ने भोला मेरे, ॐ नमः शिवाय और बम लहरी जैसे लोकप्रिय गीत भी आए. पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम शिव के जय जयकार से गूंज उठा. लाइट शो के माध्यम से भगवान शिव की नृत्य करते हुए तस्वीर बनाई गई, जिनके हाथ में त्रिशूल और डमरू भी है. यह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी होने लगी है. यह पूरा समापन समारोह का कार्यक्रम भगवान शिव पर आधारित रहा.
ग्राफिक्स के माध्यम से मैदान पर डमरू भी दिखाया गया. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अद्भुत नजारा देखने को मिला, जिसकी फैंस सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ कर रहे हैं.
मैच की बात करें तो गुजरात के लिए वाशिंगटन सुंदर ने 50 रनों की जुझारू अर्धशतकीय पारी खेली. बाकी कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सका.
Waaaaah nooo word to say for this closing ceremony thank you so much @IPL @JayShah pura ipl ek taraf aur yeh ceremony ek taraf .. this is our Hindu rastra 😭😍 thank you for showing the Hindu culture and what a Performance man kailash kher and Other background dancers #IPLfinal pic.twitter.com/kNSthtPo8P— ANUSH (@AnushSports) May 31, 2026
The #IPL closing ceremony truly cast a spell—what a magnificent atmosphere! The tunes dedicated to Lord Shiva completely won everyone's hearts.#RCBvsGT #IPLFinal #Ahmedabad #NarendraModiStadium 🏟️ pic.twitter.com/zCKREmOTwZ— The Indomitable(✍🏻) (@politics_vibes) May 31, 2026
Closing ceremony Celebration of TATA IPL 2026#TATAIPL | #Final | #TheFinalLeap | #RCBvGT pic.twitter.com/LDx9xHxnDd— shivam rastogi (@cvamrastogi) May 31, 2026
