शिव की जय जयकार से गूंजा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कैलाश खेर ने बांधा समां; दिखा अद्भुत नजारा

हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026शिव की जय जयकार से गूंजा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कैलाश खेर ने बांधा समां; दिखा अद्भुत नजारा

IPL 2026 Closing Ceremony: आईपीएल 2026 की क्लोजिंग सेरेमनी में दिग्गज गायक कैलाश खेर ने भगवान शिव के गीत गाकर महफिल लूटी.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 31 May 2026 09:55 PM (IST)
IPL 2026 के फाइनल मैच में गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बनाए. पारी का ब्रेक होने पर आमतौर पर मैदान में शांति का माहौल होता है, लेकिन यह फाइनल का मौका है. पारी के ब्रेक में कैलाश खेर ने मैदान में जो समा बांधा, उसे देख हजारों की संख्या में फैंस जोर-जोर से भगवान शिव की जय जयकार करने लगे.

कैलाश खेर ने भगवान शिव के गीत गए और साथ में अन्य कलाकारों ने डांस के माध्यम से महफिल लूटी. इसी बीच आसमान में त्रिशूल की प्रतिमा बनाई गई और जिसे देख हर कोई भौंचक्का रह गया. कुछ देर बाद आईपीएल ट्रॉफी भी आसमान में दिखी.

कैलाश खेर ने भोला मेरे, ॐ नमः शिवाय और बम लहरी जैसे लोकप्रिय गीत भी आए. पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम शिव के जय जयकार से गूंज उठा. लाइट शो के माध्यम से भगवान शिव की नृत्य करते हुए तस्वीर बनाई गई, जिनके हाथ में त्रिशूल और डमरू भी है. यह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी होने लगी है. यह पूरा समापन समारोह का कार्यक्रम भगवान शिव पर आधारित रहा.

ग्राफिक्स के माध्यम से मैदान पर डमरू भी दिखाया गया. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अद्भुत नजारा देखने को मिला, जिसकी फैंस सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ कर रहे हैं.

मैच की बात करें तो गुजरात के लिए वाशिंगटन सुंदर ने 50 रनों की जुझारू अर्धशतकीय पारी खेली. बाकी  कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सका. 

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Tags :
Kailash Kher RCB VS GT IPL 2026 Final IPL 2026 Closing Ceremony
RCB vs GT Final Live Score: बेंगलुरु की पारी शुरू, विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर आए ओपनिंग; सामने है 156 रनों का लक्ष्य
फाइनल में बजा गुजरात का बैंड, दूसरे खिताब के लिए RCB के सामने 156 का लक्ष्य; गिल-सुदर्शन-बटलर सब फ्लॉप
