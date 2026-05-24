सोनाक्षी सिन्हा की 'सिस्टम' से लेकर अदिवी शेष की 'डकैत' तक, अमेजन प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रही ये 7 फिल्में

सबसे पहले बात करते हैं सोनाक्षी सिन्हा और जियोतिका स्टारर 'सिस्टम' की. ये फिल्म अमेजन प्राइम पर ट्रेंड कर रही है. ये फिल्म 22 मई 2026 को सीधा ओटीटी पर रिलीज हुई है. इसमें एक रसूखदार वकील और एक ईमानदार स्टेनोग्राफर के बीच की टकराव की कहानी दिखाई गई है.