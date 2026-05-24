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सोनाक्षी सिन्हा की 'सिस्टम' से लेकर अदिवी शेष की 'डकैत' तक, अमेजन प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रही ये 7 फिल्में
Top 7 Amazon Prime Video Movies: अगर इस वीकेंड आप बोर हो रहे हैं और ओटीटी पर कुछ अच्छा देखने का सोच रहे हैं, तो हम आपके लिए अमेजन प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रही 7 फिल्मों की शानदार लिस्ट लेकर आए हैं.
अगर आपके पास अमेजन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है और आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि इस वीकेंड क्या देखें, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. ढेर सारे ऑप्शंस के बीच सही फिल्म चुनना अक्सर मुश्किल हो जाता है. ऐसे में हम आपके लिए अमेजन प्राइम वीडियो पर इस वक्त ट्रेंड कर रही 7 फिल्मों की शानदार लिस्ट लेकर आए हैं, जो आपके वीकेंड को और भी मजेदार बना देंगी.
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Published at : 24 May 2026 08:05 AM (IST)
Tags :Sonakshi Sinha Dacoit System
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जस्टिन एम. भरूचाcorporate lawyer
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