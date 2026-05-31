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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मेरी दुनिया खत्म...', जब बॉबी देओल को लग गई थी नशे की लत, मुश्किल दौर में वाइफ ने भी छोड़ दिया था साथ?

'मेरी दुनिया खत्म...', जब बॉबी देओल को लग गई थी नशे की लत, मुश्किल दौर में वाइफ ने भी छोड़ दिया था साथ?

Bobby Deol Interview: बॉबी देओल ने अपने करियर के सबसे मुश्किल दौर को याद करते हुए बताया कि शराब की लत को लेकर खुलकर बात की. साथ ही अपनी पत्नी तान्या को लेकर कई खुलासे किए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 31 May 2026 08:58 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल की आने वाली फिल्म 'बंदर' सिनेमाघरों में जल्द ही रिलीज होने वाली हैं, जिसमें वो बहुत ही अलग किरदार में नजर आने वाले हैं. जहां एक तरह उनकी फिल्मों को लेकर खूब चर्चा हो रही हैं, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ भी सुर्खियां बटोर रही हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में बॉबी देओल ने अपने उस मुश्किल समय की बात की, जहां वो पूरी तरह से बिखर चुके थे.

पापा को था दारू का शौक

हाल ही में आप की अदालत में जब बॉबी देओल से पूछा गया कि जब आपकी फिल्में नहीं चली, तो आप बहुत ड्रिंक करने लगे. नशे में कहते थे कि दुनिया तो मेरा साथ नहीं देती, मुझे कोई फिल्में नहीं देता. तब बॉबी ने कहा, 'जब आप गिव अप कर देते है, तो आप सेल्फ पीटी में चले जाते हैं. ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है कि लगता है जैसे मेरी दुनिया खत्म. मैं इतना अच्छा हूं फिर भी कोई पसंद नहीं करता. फिर एडिक्शंस हो जाती है कुछ आपको सिडेट करने के लिए. दारू तो पापा को वैसे ही शौक था, इतना कि आज तक था.'

पत्नी ने झेला सबकुछ

उन्होंने आगे कहा, 'दारू का शौक नहीं था, लेकिन मैं पीने लग गया और दारू ऐसी चीज है कि जो पहले आप पीने लगते हो, तो बाद में दारू आपको पीने लगते हैं. मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. लेकिन मेरी वाइफ मेरी स्पाइन और बैकबोन है. एक औरत ही ये सब सहन कर सकती है कि एक हसबैंड इस दौर से गुजर रहा है. कभी मेरी पर्सनैलिटी में चेंज, कभी मेरा गुस्सा, मेरे इरिटेशन... अगर तान्या मेरी जिंदगी में नहीं होती, तो शायद मैं यहां पर आपके साथ बैठ कर बात नहीं पाता.'

बच्चों के लिए खुद को किया चेंज 

उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में कहा, 'तान्या हमेशा मेरे साथ खड़ी रही. मेरे खर्चे वो ही संभालती थी और घर भी संभालती थीं. वो हमेशा मुझे कहती थी कि तू क्यों ऐसा सोचता है अपने बारे में, लेकिन सोच आपके अंदर तभी आती है, जब आपके अंदर से एक आवाज आती है. जब मेरे बच्चे पूछने लगे कि पापा घर पर ही बैठे रहते है. तब मुझे एकदम सा लगा कि मैं ये क्या कर रहा हूं. क्योंकि बच्चे आपको देख कर बड़े होते हैं. इसीलिए मैंने खुद पर काम करना शुरू किया.'

ये भी पढ़ें: 'मैंने प्यार किया' में बने सलमान खान के पिता, 11 साल पहले छोड़ा बॉलीवुड, अब कहां हैं और क्या कर रहे राजीव वर्मा?

पत्नी छोड़कर चली गई थी?

इसके बाद जब ऑडियंस से किसी ने बॉबी देओल से पूछा कि 'बॉबी जी आपने अभी तान्या के बारे में बात की कि वो हमेशा आपके साथ खड़ी रहीं. हमने कहीं पढ़ा था कि जब आपका बुरा समय चल रहा था, तो उन्होंने आपको काफी डांटा-फटकारा और यहां तक कि अकेले छोड़कर चली गई थीं. क्या इस बात में कोई सच्चाई है?'

तब इस सवाल पर बॉबी देओल ने हंसते हुए कहा कि 'मैं वहीं कह रहा हूं कि औरतें बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं. आदमी मसल्स तो बना लेता है. लेकिन जो दिल और दिमाग स्ट्रॉन्ग होता है, वो भगवान ने उन्हें बनाया ही ऐसे हैं. मेरी वाइफ ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा हैं. हां, डराती रहती थीं कि अगर मैंने दारू बंद नहीं की, तो मैं छोड़कर चली जाऊंगी. इतना डराया कि हर टाइम बोला, लेकिन छोड़कर गई नहीं, तो मैं पीता गया.' 

कब रिलीज होगी फिल्म?

बता दें कि उनकी आने वाली फिल्म 'बंदर' 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं, जिसका निर्देशन अनुराग कश्यप ने किया हैं. इस फिल्म में बॉबी देओल के साथ सान्या मल्होत्रा और सपना पब्बी लीड रोल में नजर आने वाले हैं. हालांकि इस फिल्म को 2 फिल्मों से कड़ी टक्कर मिलने वाली हैं. साउथ एक्टर रामचरण की फिल्म 'पेड्डी' 4 जून को दस्तक दे रही हैं. वहीं वरुण धवन की 'ये जवानी तो इश्क होना है' 5 जून को आ रही हैं, जिसमें मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े लीड रोल में होंगे. 

ये भी पढ़ें: पहली फिल्म की शूटिंग में बॉबी देओल के साथ हुआ था बड़ा हादसा, अब तक है पैर में रॉड

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Published at : 31 May 2026 08:58 PM (IST)
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