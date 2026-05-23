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वीकेंड पर एंटरटेनमेंट होगा भरपूर, ओटीटी पर आ रही हैं ये शानदार साउथ फिल्में और सीरीज
South OTT Release 18-24 May: इस हफ्ते ओटीटी पर मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं. इसी बीच आइए जानते हैं इस हफ्ते कौन-कौन से फिल्म और सीरीज रिलीज होगी.
इस हफ्ते अगर आप ओटीटी पर कुछ नया और अलग देखना चाहते हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए हैं. 18 मई से 24 मई तक, ओटीटी पर कई साउथ की फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं. रोमांटिक, हॉरर, कॉमेडी और एक्शन से भरपूर ये फिल्में आपके वीकेंड को शानदार बना देंगी. तो आइए इस लिस्ट पर एक नजर डालते हैं.
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Published at : 23 May 2026 06:55 AM (IST)
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