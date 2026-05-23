वीकेंड पर एंटरटेनमेंट होगा भरपूर, ओटीटी पर आ रही हैं ये शानदार साउथ फिल्में और सीरीज

सतन: द डार्क - मणिकंदन रामालिंगम द्वारा निर्देशित ये फिल्म साइकोलॉजिकल, हॉरर, थ्रिलर, डर और रहस्य से भरपूर है. फिल्म में फेड्रिक जॉन, आर्या पलक और चांदनी तमिलारासन लीड रोल में नजर आएंगे. कहानी एक ऐसे गांव की है, जहां अधूरी तांत्रिक क्रिया के बाद खतरनाक श्राप फैल जाता है. हालांकि सालों बाद एक युवक उस श्राप का सामना करता है. ये फिल्म 20 मई को अमेजन प्राइम वीडियो और अहा वीडियो पर रिलीज होगी.