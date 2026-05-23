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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीवीकेंड पर एंटरटेनमेंट होगा भरपूर, ओटीटी पर आ रही हैं ये शानदार साउथ फिल्में और सीरीज

वीकेंड पर एंटरटेनमेंट होगा भरपूर, ओटीटी पर आ रही हैं ये शानदार साउथ फिल्में और सीरीज

South OTT Release 18-24 May: इस हफ्ते ओटीटी पर मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं. इसी बीच आइए जानते हैं इस हफ्ते कौन-कौन से फिल्म और सीरीज रिलीज होगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 May 2026 06:55 AM (IST)
South OTT Release 18-24 May: इस हफ्ते ओटीटी पर मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं. इसी बीच आइए जानते हैं इस हफ्ते कौन-कौन से फिल्म और सीरीज रिलीज होगी.

इस हफ्ते अगर आप ओटीटी पर कुछ नया और अलग देखना चाहते हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए हैं. 18 मई से 24 मई तक, ओटीटी पर कई साउथ की फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं. रोमांटिक, हॉरर, कॉमेडी और एक्शन से भरपूर ये फिल्में आपके वीकेंड को शानदार बना देंगी. तो आइए इस लिस्ट पर एक नजर डालते हैं.

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मधुविधु - विष्णु अरविंद के निर्देशन में बनी ये मलयालम फिल्म रिश्तों और शादीशुदा जिंदगी की उलझनों को दिखाती है. फिल्म में शराफ उ दीन, जगदीश, साईकुमार और कल्याणी पैनीकर लीड रोल में हैं. कहानी एक नए शादीशुदा कपल के इर्द-गिर्द है, जिसकी जिंदगी धीरे-धीरे तनाव से भर जाती है. ये फैमिली ड्रामा 22 मई से Sony LIV पर स्ट्रीम होगा.
मधुविधु - विष्णु अरविंद के निर्देशन में बनी ये मलयालम फिल्म रिश्तों और शादीशुदा जिंदगी की उलझनों को दिखाती है. फिल्म में शराफ उ दीन, जगदीश, साईकुमार और कल्याणी पैनीकर लीड रोल में हैं. कहानी एक नए शादीशुदा कपल के इर्द-गिर्द है, जिसकी जिंदगी धीरे-धीरे तनाव से भर जाती है. ये फैमिली ड्रामा 22 मई से Sony LIV पर स्ट्रीम होगा.
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सतन: द डार्क - मणिकंदन रामालिंगम द्वारा निर्देशित ये फिल्म साइकोलॉजिकल, हॉरर, थ्रिलर, डर और रहस्य से भरपूर है. फिल्म में फेड्रिक जॉन, आर्या पलक और चांदनी तमिलारासन लीड रोल में नजर आएंगे. कहानी एक ऐसे गांव की है, जहां अधूरी तांत्रिक क्रिया के बाद खतरनाक श्राप फैल जाता है. हालांकि सालों बाद एक युवक उस श्राप का सामना करता है. ये फिल्म 20 मई को अमेजन प्राइम वीडियो और अहा वीडियो पर रिलीज होगी.
सतन: द डार्क - मणिकंदन रामालिंगम द्वारा निर्देशित ये फिल्म साइकोलॉजिकल, हॉरर, थ्रिलर, डर और रहस्य से भरपूर है. फिल्म में फेड्रिक जॉन, आर्या पलक और चांदनी तमिलारासन लीड रोल में नजर आएंगे. कहानी एक ऐसे गांव की है, जहां अधूरी तांत्रिक क्रिया के बाद खतरनाक श्राप फैल जाता है. हालांकि सालों बाद एक युवक उस श्राप का सामना करता है. ये फिल्म 20 मई को अमेजन प्राइम वीडियो और अहा वीडियो पर रिलीज होगी.
Published at : 23 May 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
South OTT Releases Madhuvidhu Satan The Dark

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