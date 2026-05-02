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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीओटीटी पर तहलका मचाने आ रहे विक्रांत मैसी, इन 5 फिल्मों में अपने अलग-अलग किरादारों से करेंगे हैरान

ओटीटी पर तहलका मचाने आ रहे विक्रांत मैसी, इन 5 फिल्मों में अपने अलग-अलग किरादारों से करेंगे हैरान

Vikrant Massey Upcoming Films: विक्रांत मैसी आने वाले समय में एक के बाद एक कई प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाले हैं. उनके पास लगभग 5 फिल्मों की लाइनअप है. जो ओटीटी पर रिलीज होंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 May 2026 01:54 PM (IST)
Vikrant Massey Upcoming Films: विक्रांत मैसी आने वाले समय में एक के बाद एक कई प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाले हैं. उनके पास लगभग 5 फिल्मों की लाइनअप है. जो ओटीटी पर रिलीज होंगे.

विक्रांत मैसी अपनी दमदार एक्टिंग और अलग-अलग किरदारों के लिए जाने जाते हैं, और अब वो ओटीटी पर धमाल मचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. एक्टर अपनी आने वाली फिल्मों में नए और चैलेंजिंग रोल्स के जरिए दर्शकों को चौंकाने वाले हैं. आइए नजर डालते हैं उनकी अपकमिंग फिल्मों पर.

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विक्रांत मैसी फिल्म 'तलाखों में को लेकर भी चर्चा में हैं. इसमें वो एक्ट्रेस राशि खन्ना के साथ नजर आएंगे. ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होगी.
विक्रांत मैसी फिल्म 'तलाखों में को लेकर भी चर्चा में हैं. इसमें वो एक्ट्रेस राशि खन्ना के साथ नजर आएंगे. ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होगी.
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विक्रांत मैसी फिल्म 'यार जिगरी' में नजर आएंगे. इस फिल्म को अमित जोशी डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म की शूटिंग पहले ही खत्म हो चुकी है. फिल्म 2 दोस्तों के ऊपर बेस्ड है. इसमें उनके साथ एक्टर सनी सिंह नजर आएंगे. यह फिल्म सीधे ओटीटी पर दस्तक देगी.
विक्रांत मैसी फिल्म 'यार जिगरी' में नजर आएंगे. इस फिल्म को अमित जोशी डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म की शूटिंग पहले ही खत्म हो चुकी है. फिल्म 2 दोस्तों के ऊपर बेस्ड है. इसमें उनके साथ एक्टर सनी सिंह नजर आएंगे. यह फिल्म सीधे ओटीटी पर दस्तक देगी.
Published at : 02 May 2026 01:54 PM (IST)
Tags :
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