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ओटीटी पर तहलका मचाने आ रहे विक्रांत मैसी, इन 5 फिल्मों में अपने अलग-अलग किरादारों से करेंगे हैरान
Vikrant Massey Upcoming Films: विक्रांत मैसी आने वाले समय में एक के बाद एक कई प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाले हैं. उनके पास लगभग 5 फिल्मों की लाइनअप है. जो ओटीटी पर रिलीज होंगे.
विक्रांत मैसी अपनी दमदार एक्टिंग और अलग-अलग किरदारों के लिए जाने जाते हैं, और अब वो ओटीटी पर धमाल मचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. एक्टर अपनी आने वाली फिल्मों में नए और चैलेंजिंग रोल्स के जरिए दर्शकों को चौंकाने वाले हैं. आइए नजर डालते हैं उनकी अपकमिंग फिल्मों पर.
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Published at : 02 May 2026 01:54 PM (IST)
Tags :Vikrant Massey
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