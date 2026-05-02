ओटीटी पर तहलका मचाने आ रहे विक्रांत मैसी, इन 5 फिल्मों में अपने अलग-अलग किरादारों से करेंगे हैरान

विक्रांत मैसी फिल्म 'यार जिगरी' में नजर आएंगे. इस फिल्म को अमित जोशी डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म की शूटिंग पहले ही खत्म हो चुकी है. फिल्म 2 दोस्तों के ऊपर बेस्ड है. इसमें उनके साथ एक्टर सनी सिंह नजर आएंगे. यह फिल्म सीधे ओटीटी पर दस्तक देगी.