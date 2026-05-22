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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटी'जय भीम' से 'महाराजा' तक, ये हैं साउथ की बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर फिल्में, एक बढ़कर एक है imdb रेटिंग

'जय भीम' से 'महाराजा' तक, ये हैं साउथ की बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर फिल्में, एक बढ़कर एक है imdb रेटिंग

South Top 5 Suspense Thriller Film: आज हम आपके लिए साउथ की पांच बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं. इन फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग जबरदस्त है. ये सारी ओटीटी पर अवेलेबल है.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 22 May 2026 11:14 AM (IST)
South Top 5 Suspense Thriller Film: आज हम आपके लिए साउथ की पांच बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं. इन फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग जबरदस्त है. ये सारी ओटीटी पर अवेलेबल है.

अगर आप साउथ फिल्मों के शौकीन हैं और सस्पेंस-थ्रिलर मूवीज देखना पसंद करते हैं, तो आज हम आपके लिए ऐसी शानदार फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिनकी कहानी और ट्विस्ट आपका दिमाग घुमा देंगे. 'जय भीम' से लेकर 'महाराजा' तक, इन फिल्मों को IMDb पर भी जबरदस्त रेटिंग मिली है. एक्शन, सस्पेंस और इमोशन्स से भरपूर ये फिल्में आपको आखिर तक स्क्रीन से हटने नहीं देंगी.

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'जय भीम' (2021) टी.जे. ज्ञानवेल के निर्देशन में बनी एक तमिल कोर्ट ड्रामा फिल्म है. ये 1993 की मद्रास हाईकोर्ट की एक सच्ची घटना पर आधारित है.
'जय भीम' (2021) टी.जे. ज्ञानवेल के निर्देशन में बनी एक तमिल कोर्ट ड्रामा फिल्म है. ये 1993 की मद्रास हाईकोर्ट की एक सच्ची घटना पर आधारित है.
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फिल्म में सूर्या, लिजोमोल जोस और प्रकाश राज ने मुख्य भूमिका निभाई है. इस फिल्म की imdb रेटिंग 8.6 है. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
फिल्म में सूर्या, लिजोमोल जोस और प्रकाश राज ने मुख्य भूमिका निभाई है. इस फिल्म की imdb रेटिंग 8.6 है. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
Published at : 22 May 2026 11:14 AM (IST)
Tags :
OTT Vikram Jai Bhim

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