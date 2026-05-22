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'जय भीम' से 'महाराजा' तक, ये हैं साउथ की बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर फिल्में, एक बढ़कर एक है imdb रेटिंग
South Top 5 Suspense Thriller Film: आज हम आपके लिए साउथ की पांच बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं. इन फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग जबरदस्त है. ये सारी ओटीटी पर अवेलेबल है.
अगर आप साउथ फिल्मों के शौकीन हैं और सस्पेंस-थ्रिलर मूवीज देखना पसंद करते हैं, तो आज हम आपके लिए ऐसी शानदार फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिनकी कहानी और ट्विस्ट आपका दिमाग घुमा देंगे. 'जय भीम' से लेकर 'महाराजा' तक, इन फिल्मों को IMDb पर भी जबरदस्त रेटिंग मिली है. एक्शन, सस्पेंस और इमोशन्स से भरपूर ये फिल्में आपको आखिर तक स्क्रीन से हटने नहीं देंगी.
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ए.के. सिवाचरिटा. मेजर जनरल (YSM, VSM- पूर्व प्रमुख, टेरिटोरियल आर्मी)
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