मराठी फिल्म 'देऊल बंद 2' ने किया कमाल, 50 करोड़ के पार हुई फिल्म, कमा चुकी 400% प्रॉफिट!

Deool Band 2 BO Day 11: मराठी सिनेमा में दो फिल्में 'राजा शिवाजी' और 'देऊल बंद 2' ने सिनेमाघरों में धूम मचा दी है. रितेश देशमुख की फिल्म का जलवा अभी कम हो पाता उससे पहले एक और मराठी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है. मूवी ने वर्ल्डवाइड 50 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है और बजट का तगड़ा प्रॉफिट वसूल कर लिया है. ऐसे में चलिए बताते हैं 'देऊल बंद 2' ने कितनी कमाई कर ली है और प्रॉफिट कमा चुकी है.

'देऊल बंद 2' का 11वें दिन का कलेक्शन

मराठी फिल्म 'देऊल बंद 2' ने बॉक्स ऑफिस पर 11 दिनों में धांसू कमाई कर ली है. 'राजा शिवाजी' के बाद ये दूसरी मराठी फिल्म है, जिसने शानदार कलेक्शन कर लिया है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले हफ्ते 30.20 करोड़ का बिजनेस किया, जिसके बाद दूसरे हफ्ते की शुरुआत बेहतरीन की.

- 'देऊल बंद 2' ने 9वें दिन 3.10 करोड़ और दसवें दिन 5 करोड़ की कमाई की.

- सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 11वें दिन यानी कि दूसरे रविवार को रात 8.30 बजे तक 4.39 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.

- इसके बाद फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 42.69 करोड़ हो चुका है.

यह भी पढ़ें: कोई भीख मांगने को मजबूर तो कोई बनी हाउस वाइफ, भोजपुरी की वो एक्ट्रेसेस, जो स्टारडम के बाद हुईं गुमनाम

वर्ल्डवाइड 50 करोड़ के पार पहुंची फिल्म

गौरतलब है कि फिल्म 'देऊल बंद 2' ने वर्ल्डवाइड भी शानदार कमाई कर ली है. इसने 11वें दिन के कलेक्शन के बाद 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने महज 10 दिनों में 45.05 करोड़ का बिजनेस किया था. रविवार को फिल्म की कमाई में बंपर उछाल देखने के लिए मिली और इसके बाद ये 50 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर चुकी है. हालांकि, अभी तक इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन ऑफिशियली सामने नहीं आया है.

हालांकि, अगर इस मराठी फिल्म 'देऊल बंद 2' के प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म का बजट 10 करोड़ है. 50 करोड़ की कमाई के लिहाज से फिल्म को करीब 400% का प्रॉफिट हो चुका है. हालांकि, सटीक आंकड़े ऑफिशियली अपडेट सामने आने के बाद ही सामने आ पाएंगे.

यह भी पढ़ें: शाहरुख खान का गोल्डन पीरियड, जब एक्टर ने दी 4 ब्लॉकबस्टर फिल्में, एक ने कमाया था 2450% प्रॉफिट

'देऊल बंद 2' की कहानी

बहरहाल, मराठी फिल्म 'देऊल बंद 2' की कहानी की बात की जाए तो इसमें कोई बड़ा स्टार नहीं है और ना ही फिल्म का कोई खास बजट नहीं है. ये भक्ति से भरपूर मराठी ड्रामा फिल्म है. इसमें संघर्ष, आत्महत्या की समस्या, और देव (श्री स्वामी समर्थ) पर उनकी अटूट आस्था की कहानी देखने के लिए मिलती है. फिल्म को शानदार रिस्पांस मिल रहा है.