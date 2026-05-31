हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनरीजनल सिनेमाDeool Band 2 BO Day 11: मराठी फिल्म 'देऊल बंद 2' ने किया कमाल, 50 करोड़ के पार हुई फिल्म, कमा चुकी 400% प्रॉफिट!

Deool Band 2 BO Day 11: मराठी फिल्म 'देऊल बंद 2' ने किया कमाल, 50 करोड़ के पार हुई फिल्म, कमा चुकी 400% प्रॉफिट!

Deool Band 2 BO Collection Day 11: 'राजा शिवाजी' के बाद मराठी फिल्म 'देऊल बंद 2' बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. फिल्म 11वें दिन की कमाई के बाद 50 करोड़ का वर्ल्डवाइड पार कर चुकी है.

By : राहुल यादव | Updated at : 31 May 2026 08:25 PM (IST)
Preferred Sources

Deool Band 2 BO Day 11: मराठी सिनेमा में दो फिल्में 'राजा शिवाजी' और 'देऊल बंद 2' ने सिनेमाघरों में धूम मचा दी है. रितेश देशमुख की फिल्म का जलवा अभी कम हो पाता उससे पहले एक और मराठी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है. मूवी ने वर्ल्डवाइड 50 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है और बजट का तगड़ा प्रॉफिट वसूल कर लिया है. ऐसे में चलिए बताते हैं 'देऊल बंद 2' ने कितनी कमाई कर ली है और प्रॉफिट कमा चुकी है.

'देऊल बंद 2' का 11वें दिन का कलेक्शन

मराठी फिल्म 'देऊल बंद 2' ने बॉक्स ऑफिस पर 11 दिनों में धांसू कमाई कर ली है. 'राजा शिवाजी' के बाद ये दूसरी मराठी फिल्म है, जिसने शानदार कलेक्शन कर लिया है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले हफ्ते 30.20 करोड़ का बिजनेस किया, जिसके बाद दूसरे हफ्ते की शुरुआत बेहतरीन की.

- 'देऊल बंद 2' ने 9वें दिन 3.10 करोड़ और दसवें दिन 5 करोड़ की कमाई की. 
- सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 11वें दिन यानी कि दूसरे रविवार को रात 8.30 बजे तक 4.39 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.
- इसके बाद फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 42.69 करोड़ हो चुका है.

यह भी पढ़ें: कोई भीख मांगने को मजबूर तो कोई बनी हाउस वाइफ, भोजपुरी की वो एक्ट्रेसेस, जो स्टारडम के बाद हुईं गुमनाम

वर्ल्डवाइड 50 करोड़ के पार पहुंची फिल्म

गौरतलब है कि फिल्म 'देऊल बंद 2' ने वर्ल्डवाइड भी शानदार कमाई कर ली है. इसने 11वें दिन के कलेक्शन के बाद 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने महज 10 दिनों में 45.05 करोड़ का बिजनेस किया था. रविवार को फिल्म की कमाई में बंपर उछाल देखने के लिए मिली और इसके बाद ये 50 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर चुकी है. हालांकि, अभी तक इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन ऑफिशियली सामने नहीं आया है.

हालांकि, अगर इस मराठी फिल्म 'देऊल बंद 2' के प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म का बजट 10 करोड़ है. 50 करोड़ की कमाई के लिहाज से फिल्म को करीब 400% का प्रॉफिट हो चुका है. हालांकि, सटीक आंकड़े ऑफिशियली अपडेट सामने आने के बाद ही सामने आ पाएंगे.

यह भी पढ़ें: शाहरुख खान का गोल्डन पीरियड, जब एक्टर ने दी 4 ब्लॉकबस्टर फिल्में, एक ने कमाया था 2450% प्रॉफिट

'देऊल बंद 2' की कहानी

बहरहाल, मराठी फिल्म 'देऊल बंद 2' की कहानी की बात की जाए तो इसमें कोई बड़ा स्टार नहीं है और ना ही फिल्म का कोई खास बजट नहीं है. ये भक्ति से भरपूर मराठी ड्रामा फिल्म है. इसमें संघर्ष, आत्महत्या की समस्या, और देव (श्री स्वामी समर्थ) पर उनकी अटूट आस्था की कहानी देखने के लिए मिलती है. फिल्म को शानदार रिस्पांस मिल रहा है.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 31 May 2026 08:25 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Deool Band 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

रीजनल सिनेमा
Deool Band 2 BO Day 11: मराठी फिल्म 'देऊल बंद 2' ने किया कमाल, 50 करोड़ के पार हुई फिल्म, कमा चुकी 400% प्रॉफिट!
मराठी फिल्म 'देऊल बंद 2' ने किया कमाल, 50 करोड़ के पार हुई फिल्म, कमा चुकी 400% प्रॉफिट!
रीजनल सिनेमा
Box Office: 1 महीना, कमाई 150 करोड़ के पार! मई में मराठी की दो फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा
1 महीना, कमाई 150 करोड़ के पार! मई में मराठी की दो फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा
रीजनल सिनेमा
Raja Shivaji Box Office: 'राजा शिवाजी' ने रिलीज के चार हफ्तों में मचाई धूम, जानें-75 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने कितना कमा डाला मुनाफा
'राजा शिवाजी' ने रिलीज के चार हफ्तों में मचाई धूम, जानें- इस फिल्म ने कितना कमा डाला मुनाफा
रीजनल सिनेमा
Friday Box Office: 'द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो' पर भारी पड़ी 9 दिन पुरानी 'दृश्यम 3', 'राजा शिवाजी' और 'धुरंधर 2' ने भी बटोरे नोट,- जानें- बाकी फिल्मों का हाल
फ्राइडे को 'द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो' पर भारी पड़ी 9 दिन पुरानी 'दृश्यम 3', जानें- बाकी फिल्मों का हाल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood news: Karisma Kapoor's 'Brown' trailer released, will wreak havoc in her 'mardaani' avatar
Vasudha: 😍Dev के तीखे सवालों के आगे बेबस हुई Vasudha, रोते ही पिघला Dev का गुस्सा #sbs
IMD ने 10 राज्यों में जारी किया येलो अलर्ट | Weather Alert | Breaking | Monsoon 2026
France news: पेरिस में हंगामा, कई इलाकों में तनावपूर्ण माहौल | France protest
Toyota Innova, The people’s favorite, from celebrities to families | #toyota #toyotainnova #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शांति वार्ता के बीच ईरान की अमेरिका को दो टूक, कहा- 'जब तक अधिकार सुरक्षित नहीं, तब तक...'
शांति वार्ता के बीच ईरान की अमेरिका को दो टूक, कहा- 'जब तक अधिकार सुरक्षित नहीं, तब तक...'
दिल्ली NCR
दिल्ली: महरौली बिल्डिंग हादसे का Live वीडियो आया सामने, पलभर में भरभराकर गिर गई 5 मंजिला इमारत
दिल्ली: महरौली बिल्डिंग हादसे का Live वीडियो आया सामने, पलभर में भरभराकर गिर गई 5 मंजिला इमारत
आईपीएल 2026
Watch: IPL 2026 का सुपर सिक्स चैलेंज जीते जितेश शर्मा, लगाया 109 मीटर का छक्का; देखें कौन रहा नंबर-2
IPL 2026 का सुपर सिक्स चैलेंज जीते जितेश शर्मा, लगाया 109 मीटर का छक्का; देखें कौन रहा नंबर-2
साउथ सिनेमा
Karuppu BO: धुरंधर निकली सूर्या की 'करुप्पू', तमिल में 150 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, 3 फिल्मों को पछाड़ा
बॉक्स ऑफिस: धुरंधर निकली सूर्या की 'करुप्पू', तमिल में 150 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, 3 फिल्मों को पछाड़ा
विश्व
Exclusive: प्रेम के लिए लांघी सरहद, PoK से LoC पार कर बारामूला पहुंचा जीशान, प्रेमिका संग सेना ने हिरासत में लिया
प्रेम के लिए लांघी सरहद, PoK से LoC पार कर बारामूला पहुंचा जीशान, प्रेमिका संग सेना ने हिरासत में लिया
इंडिया
Kalyan Banerjee Attack: 'लोकतंत्र की हत्या कर रही BJP', बंगाल में कल्याण बनर्जी पर हुए अटैक पर आया ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
'लोकतंत्र की हत्या कर रही BJP', बंगाल में कल्याण बनर्जी पर हुए अटैक पर आया ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
टेक्नोलॉजी
हर साल क्यों महंगे होते जा रहे हैं स्मार्टफोन? सामने आ गई बड़ी वजह, जानिए पूरी जानकारी
हर साल क्यों महंगे होते जा रहे हैं स्मार्टफोन? सामने आ गई बड़ी वजह, जानिए पूरी जानकारी
ट्रेंडिंग
IPL 2026: GT vs RCB फाइनल से पहले फैंस के बीच बवाल, इंटरनेट पर जमकर गदर काट रहे मीम
IPL 2026: GT vs RCB फाइनल से पहले फैंस के बीच बवाल, इंटरनेट पर जमकर गदर काट रहे मीम
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
Embed widget