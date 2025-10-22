रिवेंज ऑफ अदर्स: रिवेंज ऑफ अदर्स की मुख्य किरदार चानमी है, जो अपने जुड़वां भाई की मौत को सुसाइड मानने से इनकार करती है. वह सच्चाई पता लगाने के लिए जुट जाती है और अपने परिवार के लिए न्याय की लड़ाई लड़ती है. यह ड्रामा थ्रिलर के साथ इमोशनल और फैमली के रिश्तों को भी बखूबी पेश करता है.