हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीKorean Drama On OTT: वीकेंड को बनाना है मजेदार, तो बिंज वॉच करें ये शानदार कोरियन ड्रामा, ओटीटी पर यहां हैं अवेलेबल

Korean Drama On OTT: वीकेंड को बनाना है मजेदार, तो बिंज वॉच करें ये शानदार कोरियन ड्रामा, ओटीटी पर यहां हैं अवेलेबल

Korean Drama On OTT: फेस्टिव सीजन में परिवार के साथ देखने के लिए ये कोरियाई ड्रामा बेहतरीन ऑप्शन हैं. हर शो अपनी कहानी और कैरेक्टर के जरिए दर्शकों को इमोशनल और मनोरंजक एक्सपीरियंस देता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Oct 2025 03:11 PM (IST)
Korean Drama On OTT: फेस्टिव सीजन में परिवार के साथ देखने के लिए ये कोरियाई ड्रामा बेहतरीन ऑप्शन हैं. हर शो अपनी कहानी और कैरेक्टर के जरिए दर्शकों को इमोशनल और मनोरंजक एक्सपीरियंस देता है.

फेस्टिव सीजन के दौरान परिवार के साथ समय बिताने का सबसे मज़ेदार तरीका है कोरियाई ड्रामाज देखना. ये शो दोस्ती, प्यार, रोमांच और मिस्ट्री से भरपूर होते हैं और हर उम्र के दर्शकों के लिए मनोरंजन का बेहतरीन मीडियम हैं.

द गोल्डन स्पून: द गोल्डन स्पून की कहानी ली-चियोन के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी ज़िंदगी तब पूरी तरह बदल जाती है जब उसकी मुलाकात एक बूढ़ी महिला से होती है. यह ड्रामा दिखाता है कि किस तरह वेल्थ, सोशल स्टेटस और पर्सनल डिजायर इंसान की ज़िंदगी को नई दिशा दे सकती हैं.
मोर दैन फ्रेंड्स: मोर दैन फ्रेंड्स में क्यूंग वू-येओन और ली सू की कहानी है, जो पिछले दस सालों से अच्छे दोस्त हैं. यह शो दिखाता है कि कैसे गहरी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल सकती है और छोटे-छोटे इमोशनल पल, समय के साथ रिश्तों की मजबूती को दर्शाते हैं.
रिवेंज ऑफ अदर्स: रिवेंज ऑफ अदर्स की मुख्य किरदार चानमी है, जो अपने जुड़वां भाई की मौत को सुसाइड मानने से इनकार करती है. वह सच्चाई पता लगाने के लिए जुट जाती है और अपने परिवार के लिए न्याय की लड़ाई लड़ती है. यह ड्रामा थ्रिलर के साथ इमोशनल और फैमली के रिश्तों को भी बखूबी पेश करता है.
काल इट लव: काल इट लव की कहानी वूजू के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने ऊपर हुए इंजस्टिस और लॉस का बदला लेने की योजना बनाती है. कहानी में प्यार, धोखा और बदले की भावना के बीच स्ट्रगल को दिखाया गया है, जो दर्शकों को रोमांचित करता है.
बिग माउथ: बिग माउथ एक वीक डिस्प्ले करने वाले वकील के इर्द-गिर्द है, जिसे बिग माउस कहकर बुलाया जाता है. यह शो दिखाता है कि कैसे एक आम आदमी भी ब्रेवरी, इंटेलिजेंस और जस्टिस के लिए लड़कर समाज में अपनी पहचान बना सकता है.
साउंडट्रैक #1: साउंडट्रैक #1 दो सबसे अच्छे दोस्तों की कहानी है, जो पिछले बीस सालों से एक-दूसरे को जानते हैं. यह ड्रामा दिखाता है कि दोस्ती, प्यार और जीवन के उतार-चढ़ाव कैसे रिश्तों को मजबूत बनाते हैं और पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं.
रेन ऑर शाइन: रेन ऑर शाइन तीन यूथ की कहानी है, जिनकी ज़िंदगी एक जैसी दिल तोड़ देने वाली लॉस से अफेक्टेड होती है. शो दिखाता है कि डिफिकल्ट और दुख के बावजूद लोग कैसे अपनी ज़िंदगी को संभालते हैं और अपने सपनों और प्यार को पाने के लिए लड़ते हैं.
एडामास: एडामास में जुड़वां भाई की कहानी है, जो एक ही डायमंड एरो को पकड़कर असली क्रिमिनल तक पहुँचने की कोशिश करते हैं. यह थ्रिलर और रहस्य से भरपूर ड्रामा है, जिसमें भाईचारा, सच्चाई और न्याय की तलाश को रोमांचक तरीके से दिखाया गया है.
स्नोड्रॉप: स्नोड्रॉप की कहानी सियोल यंगरो नाम के स्टूडेंट के इर्द-गिर्द है, जो इंजर्ड स्टूडेंट को इलाज करने की कोशिश करता है. यह ड्रामा पॉलिटिकल बैकग्राउंड, रोमांस और करेज के बीच बैलेंस करता है.
डॉ. रोमांटिक: डॉ. रोमांटिक में फेमस सर्जन किम सा-बू की कहानी है, जो मिस्टीरियस तरीके से गायब होने के बाद अपने हॉस्पिटल में वापस आता है. यह शो मेडिकल ड्रामा के साथ-साथ इमोशनल, पेशेंट के जीवन और डॉक्टर के पर्सनल स्ट्रगल को भी दर्शाता है.
Published at : 22 Oct 2025 03:11 PM (IST)
Embed widget