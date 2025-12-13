लियोनेल मेस्सी GOAT इंडिया टूर 2025 के तहत देर रात कोलकाता पहुंचे, उनके साथ अर्जेंटीना के खिलाड़ी रोड्रिगो डी पॉल और लुइस सुआरेज भी मौजूद रहे. उन्हें देखने के लिए रात को भी एयरपोर्ट पर भारी भीड़ थी, जिस जगह से उनका काफिला गुजर रहा था वो भी फैंस से भरा था. शनिवार को वह कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में पहुंचे, लेकिन हजारों की टिकट लेकर आए फैंस उनकी एक झलक को तरस गए. वहीं इससे पहले बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने अपने बेटे संग मेस्सी से खास मुलाकात की.

सॉल्ट लेक स्टेडियम के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जहां फैंस गुस्से में कुर्सियां, बोतल आदि चीजें ग्राउंड पर फेंक रहे हैं. फैंस ने आरोप लगाया कि उन्होंने मेस्सी को देखने के लिए 10 हजार से अधिक के टिकट खरीदे, लेकिन जब वह मैदान पर आए तो उन्हें दूसरे लोगों ने घेर के रखा हुआ था. इस वजह से वह मेस्सी को देख नहीं पाए और वह मुश्किल से 10 मिनट ही ग्राउंड पर रहे और लौट गए. वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान ने मेस्सी संग मुलाकात.

VIDEO | Kolkata: Football icon Lionel Messi to virtually unveil his 70-foot statue from Salt Lake stadium, with West Bengal Minister Sujit Bose and Bollywood actor Shah Rukh Khan present at the event.#LionelMessi #Kolkata #Football



(Full VIDEO available on PTI Videos –… pic.twitter.com/dqISIwMgl4 — Press Trust of India (@PTI_News) December 13, 2025

बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के दोनों बेटे लियोनेल मेस्सी के फैन हैं. मेस्सी से मुलाकात को लेकर शाहरुख के छोटे बेटे अबराम काफी उत्सुक दिख रहे थे, जैसे ही उन्होंने मुलाकात की तो उनके चेहरे पर खुशी साफ नजर आई. शाहरुख ने मेस्सी से थोड़ी देर तक बात भी की, इस दौरान मेस्सी किसी बात पर हंस रहे थे.

🚨 BREAKING: The biggest bollywood star, Shahrukh Khan is meeting the GOAT, Lionel Messi as a fan.🐐🔥 pic.twitter.com/HVRSi9v62w — MessiXtra  (@MessiXtraHQ) December 13, 2025

मुलाकात के बाद शाहरुख खान ने लियोनेल मेस्सी के साथ फोटो भी खिंचवाई. उनके बेटे अबराम खान ने भी मेस्सी के साथ फोटो खिंचवाई. शाहरुख और मेस्सी की मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.