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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीरजनीकांत के सिग्नेचर स्टाइल के हैं फैन? ‘जेलर 2’ से पहले देखें उनकी ये 7 ब्लॉकबस्टर फिल्में

रजनीकांत के सिग्नेचर स्टाइल के हैं फैन? ‘जेलर 2’ से पहले देखें उनकी ये 7 ब्लॉकबस्टर फिल्में

सुपरस्टार रजनीकांत अपनी कमाल की एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस से सभी को अपना दीवाना बना लेते हैं. ‘जेलर 2’ में भी उनका धमाकेधार अंदाज फैंस को काफी पसंद आया है. अब ये फिल्म ओटीटी पर भी रिलीज हो गई है.

Written By : हिमांशी चौधरी  | Updated at : 12 Nov 2026 01:41 PM (IST)
सुपरस्टार रजनीकांत अपनी कमाल की एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस से सभी को अपना दीवाना बना लेते हैं. ‘जेलर 2’ में भी उनका धमाकेधार अंदाज फैंस को काफी पसंद आया है. अब ये फिल्म ओटीटी पर भी रिलीज हो गई है.

‘जेलर 2’ 12 नवंबर से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. लेकिन जेलर 2 देखने से पहले आपको ओटीटी पर उनकी ये 7 ब्लॉकबस्टर फिल्में जरूर देखनी चाहिए.

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दरबार (2020): इस कहानी में एक निडर पुलिस अधिकारी खतरनाक गैंगस्टर को पकड़ने के मिशन पर निकलता है, लेकिन इसके पीछे उसका एक सेल्फिश रीजन भी छिपा होता है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं हैय.
दरबार (2020): इस कहानी में एक निडर पुलिस अधिकारी खतरनाक गैंगस्टर को पकड़ने के मिशन पर निकलता है, लेकिन इसके पीछे उसका एक सेल्फिश रीजन भी छिपा होता है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं हैय.
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मुथु (1995): यह बेहद पसंद की जाने वाली क्लासिक फिल्म है, जिसमें रजनीकांत का शानदार अंदाज, मजेदार कॉमेडी और दमदार एक्टिंग देखने को मिलती है. ये एक अमीर जमींदार के यहां वफादारी से काम करने वाले नौकर परिवार के आपसी झगड़ों की कहानी है, जो पूरी दौलत हड़पने की एक चाल में फंस जाता है. फिल्म में आगे क्या होता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा. इस फिल्म को भी आप जेलर 2 से पहले अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं.
मुथु (1995): यह बेहद पसंद की जाने वाली क्लासिक फिल्म है, जिसमें रजनीकांत का शानदार अंदाज, मजेदार कॉमेडी और दमदार एक्टिंग देखने को मिलती है. ये एक अमीर जमींदार के यहां वफादारी से काम करने वाले नौकर परिवार के आपसी झगड़ों की कहानी है, जो पूरी दौलत हड़पने की एक चाल में फंस जाता है. फिल्म में आगे क्या होता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा. इस फिल्म को भी आप जेलर 2 से पहले अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं.
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शिवाजी (2007): ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी है जो भारत लौटा है. वह जरूरतमंदों को ऊपर उठाना चाहता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब करप्ट पॉलीटिशियंस और सरकारी अधिकारी उसकी इस सोच को पूरा करने के रास्ते में रुकावट बनते हैं. लार्जर देन लाइफ इस एंटरटेनर फिल्म में रजनीकांत को रोल लाजवाब है.
शिवाजी (2007): ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी है जो भारत लौटा है. वह जरूरतमंदों को ऊपर उठाना चाहता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब करप्ट पॉलीटिशियंस और सरकारी अधिकारी उसकी इस सोच को पूरा करने के रास्ते में रुकावट बनते हैं. लार्जर देन लाइफ इस एंटरटेनर फिल्म में रजनीकांत को रोल लाजवाब है.
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कबाली (2016): इस फिल्म में कई साल जेल की सलाखों के पीछे गुजारने के बाद, एक अच्छा इंसान बन चुका गैंगस्टर जेल से रिहा हो जाता है और अपनी नई ज़िंदगी फिर से शुरू करने के लिए निकल जाता है. लेकिन उसके पुराने दुश्मन उसका पीछा नहीं छोड़ते और इस तरह से उसके लिए अपने परिवार की सुरक्षा करना एक जंग में बदल जाता है. रजनीकांत ने इस जबरदस्त कहानी में अपनी सीरियसनेस के साथ जान डाली है.
कबाली (2016): इस फिल्म में कई साल जेल की सलाखों के पीछे गुजारने के बाद, एक अच्छा इंसान बन चुका गैंगस्टर जेल से रिहा हो जाता है और अपनी नई ज़िंदगी फिर से शुरू करने के लिए निकल जाता है. लेकिन उसके पुराने दुश्मन उसका पीछा नहीं छोड़ते और इस तरह से उसके लिए अपने परिवार की सुरक्षा करना एक जंग में बदल जाता है. रजनीकांत ने इस जबरदस्त कहानी में अपनी सीरियसनेस के साथ जान डाली है.
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कुली (2025): एक मिस्टीरियस व्यक्ति पोर्ट पर काम करने वाले वर्कर्स को प्रताड़ित करने वाले बेहद ताकतवर और करप्ट सिंडिकेट से टकराता है. यह शख्स सिस्टम को अपनी उंगली पर चलाने वाले लोगों को चुनौती देता है और इस तरह से फिल्म में रजनीकांत के एक्शन पैक्ड सीन्स आपको खूब एंटरटेन करेंगे.
कुली (2025): एक मिस्टीरियस व्यक्ति पोर्ट पर काम करने वाले वर्कर्स को प्रताड़ित करने वाले बेहद ताकतवर और करप्ट सिंडिकेट से टकराता है. यह शख्स सिस्टम को अपनी उंगली पर चलाने वाले लोगों को चुनौती देता है और इस तरह से फिल्म में रजनीकांत के एक्शन पैक्ड सीन्स आपको खूब एंटरटेन करेंगे.
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जेलर (2023): जेलर एक रिटायर्ड जेलर की कहानी है, जो अपने बेटे के खूनी को पकड़ने के लिए एक खतरनाक मिशन पर निकलता है. इस दौरान उसे पता चलता है कि वह फिर से उसी अंधेरी दुनिया में लौट रहा है, जिसे उसने बहुत पहले पीछे छोड़ दिया था. जेलर पार्ट 1 में रजनीकांत कई तरह के साज़िशों का सामना करते हुए. इस फिल्म में उनका जबरदस्त एक्शन और सिग्नेचर स्क्रीन प्रेजेंस लाजवाब है.
जेलर (2023): जेलर एक रिटायर्ड जेलर की कहानी है, जो अपने बेटे के खूनी को पकड़ने के लिए एक खतरनाक मिशन पर निकलता है. इस दौरान उसे पता चलता है कि वह फिर से उसी अंधेरी दुनिया में लौट रहा है, जिसे उसने बहुत पहले पीछे छोड़ दिया था. जेलर पार्ट 1 में रजनीकांत कई तरह के साज़िशों का सामना करते हुए. इस फिल्म में उनका जबरदस्त एक्शन और सिग्नेचर स्क्रीन प्रेजेंस लाजवाब है.
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वेट्टैयान (2024): रजनीकांत के साथ अमिताभ बच्चन स्टारर इस एक्शन ड्रामा में न्याय मिलने में आने वाली मुश्किल और कानून को अपने हाथ में लेने के नतीजे को दिखाया गया है. इस फिल्म में एक शहर में बदमाशों का आतंक हद से ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके बाद एक पुलिस ऑफिसर रूलबुक से आगे बढ़कर ताकत का इस्तेमाल करता है. इस फिल्म में भी रजनीकांत का अवतार आपको बहुत पसंद आएगा.
वेट्टैयान (2024): रजनीकांत के साथ अमिताभ बच्चन स्टारर इस एक्शन ड्रामा में न्याय मिलने में आने वाली मुश्किल और कानून को अपने हाथ में लेने के नतीजे को दिखाया गया है. इस फिल्म में एक शहर में बदमाशों का आतंक हद से ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके बाद एक पुलिस ऑफिसर रूलबुक से आगे बढ़कर ताकत का इस्तेमाल करता है. इस फिल्म में भी रजनीकांत का अवतार आपको बहुत पसंद आएगा.
Published at : 12 Nov 2026 01:41 PM (IST)
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