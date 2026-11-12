रजनीकांत के सिग्नेचर स्टाइल के हैं फैन? ‘जेलर 2’ से पहले देखें उनकी ये 7 ब्लॉकबस्टर फिल्में

मुथु (1995): यह बेहद पसंद की जाने वाली क्लासिक फिल्म है, जिसमें रजनीकांत का शानदार अंदाज, मजेदार कॉमेडी और दमदार एक्टिंग देखने को मिलती है. ये एक अमीर जमींदार के यहां वफादारी से काम करने वाले नौकर परिवार के आपसी झगड़ों की कहानी है, जो पूरी दौलत हड़पने की एक चाल में फंस जाता है. फिल्म में आगे क्या होता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा. इस फिल्म को भी आप जेलर 2 से पहले अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं.