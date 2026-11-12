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रजनीकांत के सिग्नेचर स्टाइल के हैं फैन? ‘जेलर 2’ से पहले देखें उनकी ये 7 ब्लॉकबस्टर फिल्में
सुपरस्टार रजनीकांत अपनी कमाल की एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस से सभी को अपना दीवाना बना लेते हैं. ‘जेलर 2’ में भी उनका धमाकेधार अंदाज फैंस को काफी पसंद आया है. अब ये फिल्म ओटीटी पर भी रिलीज हो गई है.
‘जेलर 2’ 12 नवंबर से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. लेकिन जेलर 2 देखने से पहले आपको ओटीटी पर उनकी ये 7 ब्लॉकबस्टर फिल्में जरूर देखनी चाहिए.
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Published at : 12 Nov 2026 01:41 PM (IST)
Tags :Rajinikanth
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